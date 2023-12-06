САУ Paladin от США уже на фронте: воины ВСУ рассказали, почему эта пушка лучше советских (фото, видео)

Американская САУ Paladin уже на фронте в Украине. Пушка калибра 155 миллиметров имеет новые возможности, что отличает самоходку от предыдущих версий, а именно – компьютеризированное управление огнем.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

"САУ Paladin недавно приехала в 93-ю бригаду "Холодный яр". Теперь на фронте почти не встретишь советской техники. Зато есть современная и очень точная", — отмечает Юлия Кириенко.



Paladin – одна из лучших в мире самоходных артиллерийских установок. Еще в начале года США ее вписали рядом с Брэдли в новый пакет помощи. И уже несколько недель, как пушка на поле боя.

САУ Paladin

"Месяц назад мы закончили обучение. И месяц уже воюем", – говорит командир подразделения 93-й ОМБР "Холодный яр" Максим Исаев.

Защитники говорят, что возможности САУ поразили бойцов на полигоне. Юрий вместе с расчетом пушки третий день подряд не выходит из салона Paladin – воины работают "нон-стоп", потому что оккупанты постоянно штурмуют позиции ВСУ. Поэтому по захватчикам здесь могут использовать и кассетные боеприпасы.



В орудии все автоматизировано, что значительно облегчает работу экипажа. Если раньше бойцам нужно было рассчитывать координаты стрельбы вручную, теперь это делает бортовой компьютер. Автоматизированная досылка снаряда тоже значительно упрощает работу – говорят артиллеристы. Боеприпас нужно просто положить в подходящее место и все остальное сделает механизм машины.

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Напомним, россияне похвастались уничтожением Leopard 1 на фронте, в ВСУ рассказали, какова судьба танка и его экипажа.

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