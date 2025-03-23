Саудовские переговоры: Путин втягивает Трампа в ловушку "Минска -3" без согласия на прекращение огня

Хотя ожидалось, что и американская, и украинская, и российская делегации прибудут в Саудовскую Аравию в понедельник, 24 марта. Спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог (однако сейчас он скорее отвечает исключительно за украинский трек) заявлял, что физически украинская и российская делегации будут находиться в отдельных комнатах, а американские переговорщики будут осуществлять челночную дипломатию – ходить между ними, чтобы понять позиции сторон. А спикер МИД Украины Георгий Тихий уточнял, что это будет техническая, а не политическая встреча, где будут определяться параметры разных возможностей прекращения огня, как он будет работать, кто будет контролировать и мониторить его.

Однако встреча украинской и американской делегаций состоялась в воскресенье вечером, 23 марта, о чем в соответствующем сообщении в соцсети сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Как известно, Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии по всей линии фронта. Однако даже после второго телефонного разговора Трампа с Путиным, который стал полным позором для Трампа, Кремль это отверг, выдвинув кучу предварительных условий, среди которых остановка западной военной помощи Украине и тому подобное.

Так, на словах Путин вроде бы дал приказ российской армии прекратить удары по энергетическим объектам Украины. И спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, отвечающий еще и за контакты с Кремлем, Стив Виткофф повторил тезис кремлевской пропаганды, сразу после разговора с Трампом, Россия якобы сбила 7 своих же дронов, которые уже летели поражать украинскую энергетику. Даже советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в воскресенье вечером, 23 марта, заявил, что "прекращение огня по инфраструктуре" уже действует, хотя все это блеф и в реальности этого нет. Ну а дальше, по словам Волтца, они будут договариваться с россиянами о прекращении огня в Черном море, "чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо, и снова начать торговлю", хотя это и так есть.

После очередных саудовских переговоров Трамп ожидает прекращения огня на многих участках фронта, а после этого – "соглашения по разделу земель". Президент Зеленский говорил, что было бы хорошо, если бы очередные саудовские переговоры "закончились каким-то результатом, который приблизит нас к полному прекращению огня". Ну, а Путин заинтересован втянуть Трампа в бесконечные переговоры о "мире" вроде бывшего минского процесса, чтобы выиграть время, перегруппироваться и нанести новый удар.

О позициях США, Украины и России в саудовском процессе читайте в материале ТСН.ua.

Соглашение любой ценой: сближение Трампа и Путина

По информации Bloomberg, администрация Трампа стремится заключить соглашение о прекращении огня к Пасхе – 20 апреля. Издание ссылается на источники, знакомые с американскими планами. Вместе с тем, дата неоднократно озвучивалась кремлевскими пропагандистами на российских федеральных каналах, ведь Путину важно обеспечить режим прекращения огня на 9 мая – 80-летие "великой победы" во Второй мировой войне.

Несмотря на то, что свой уже второй телефонный разговор с Путиным на прошлой неделе Трамп назвал "очень хорошим и продуктивным", все же после него его пресс-конференцию для американских СМИ отменили, потому что объявлять было нечего – Москва не согласилась на безусловное 30-дневное прекращение огня по всей линии фронта. А по итогам телефонного разговора на официальном сайте Кремля появилось большое заявление, которое выглядело как откровенная игра и насмешка над попытками команды Трампа быстро выполнить одно из своих главных предвыборных обещаний – остановить войну России против Украины за 24 часа.

В Белом доме, очевидно, сделали вид, что не заметили насмешки Кремля. Сначала, как уже отметил выше ТСН.ua, Стив Виткофф заявил, что Путин действительно приказал российским военным сбить российские дроны, которые вроде бы летели поражать украинские энергетические объекты, добавив, что "Путин действует добросовестно". А затем Виткофф дал не менее эпическое интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону (последовательно обвиняющему Украину в незаконной перепродаже американского оружия, провоцировании Путина на агрессию и т.п.), где сказал, что Путин молился за Трампа о попытках покушения ние войны.

"Они русскоязычные, были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть под властью России. Это слон у комнат – конституционные вопросы внутри Украины относительно того, чем они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли это мир, что это? кофф.

Белый дом, очевидно, считает, что лесть и публичная апелляция к исполнению "хотелок" Кремля все же заставят Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня по всей линии фронта, чтобы Трамп потом представил, как личную большую победу. К тому же, как недавно отметил бывший главный стратег Трампа во время его первого президентского срока недавно вышедший из тюрьмы Стив Беннон, "то, что Трамп делает в геостратегическом и геоэкономическом плане намного превосходит то, что он делает внутри страны".

И в Кремле это тоже понимают: на фоне роста инфляции, безумного управленческого хаоса и, например, дефицита яиц, команде Трампа нужны хоть какие-то победы, чтобы продать это своему избирателю. Ведь прекращение огня между Израилем и ХАМАС, установленное за несколько дней до инаугурации Трампа, считавшегося его великой личной победой, продлилось 58 дней. Так что и урегулированием на Ближнем Востоке Белый дом уже не может похвастаться. Поэтому, возможно, Трамп решил сосредоточить усилия на достижении быстрого прекращения огня любой ценой, учитывая давление на украинское руководство и дальнейшие уступки со стороны Украины.

Суверенитет и гарантии безопасности: ключевые условия для Украины

По словам того же Виткоффа, на полноценное перемирие, возможно, удастся выйти уже через несколько недель. Это приблизительно подтверждает информацию в Bloomberg, что администрация Трампа установила себе дедлайн для окончательной договоренности — Пасха, 20 апреля, — что также есть в интересах Кремля.

Украина со своей стороны согласилась на безусловное 30-дневное прекращение огня по всей линии фронта, в отличие от России. В заявлении Кремля по итогам второго телефонного звонка между Трампом и Путиным 18 марта отмечено, что Путин отдал приказ прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Однако с тех пор количество воздушных атак и погибших от российских ударов украинцев в разы увеличилось. И Белый дом это никак не комментирует, даже не думая предупредить Москву о введении дополнительных санкций.

Украина постоянно публично озвучивает собственные красные линии, которыми не собирается уступать:

членство в ЕС и НАТО;

непризнание оккупированных территорий;

сохранение собственной армии и вооружений;

продолжение западной военной и финансовой помощи (хотя это в основном зависит от наших союзников);

и надежные гарантии безопасности от ЕС и США, исключающие повторные нападения России.

В интервью Такеру Карлсону Стив Виткофф почему-то заявил, что Украина уже фактически признала недостижимость членства в НАТО. Откуда спецпосланник Трампа это взял неизвестно, потому что публично украинские власти ни разу не отказывались от вступления в Альянс. Тем более это стремление является нормой Конституции Украины. Вместе с тем Виткофф добавил, что Киев может получить коллективную защиту по статье 5 НАТО. Это, кстати, то, что уже несколько недель продвигает премьер Италии Джорджа Мэлони. Правда, какое воплощение эта идея получит на практике, неизвестно. Ведь, с членством Украины в НАТО или без распространения защиты "зонтики" статьи 5 на Украину — это ни что иное, как прямое вступление стран-членов Альянса в войну с Россией.

По словам британского премьера Кира Стармера, без надежных механизмов безопасности любое мирное соглашение сделает Украину уязвимой относительно будущих российских вторжений, которые обязательно будут.

"Я не доверяю Путину, и потому воспринимаю все, что он говорит, с некоторой степенью осторожности. Мы знаем, что произойдет, если не будет мер безопасности, это означает, что рано или поздно он (Путин – Ред.) нарушит соглашение. Европа должна играть ведущую роль в обеспечении этой безопасности", — считает Стармер.

Один из элементов гарантий безопасности для Украины – это миротворческая миссия, которая может появиться в Украине после установления режима прекращения огня. Ее обсуждает "коалиция желающих", созданная при лидерстве Британии и Франции. Не так давно Кир Стармер и Эммануэль Макрон всерьез обсуждали возможность отправки их военного контингента в Украину, чтобы гарантировать постоянство прекращения огня. Трамп принципиально поддержал эту идею, однако отрицал участие США.

Но на днях европейские СМИ сообщили, что на столе также план отправления в Украину "голубых" шлемов под мандатом ООН, чтобы Путин согласился. Потому что, как известно, в Кремле категорически исключают возможность появления в Украине миротворцев стран-членов НАТО, угрожая считать их законной целью для ударов. Что интересно, как написала немецкая Welt, уже Китай рассматривает возможность участия в потенциальной миротворческой миссии. Однако вряд ли эта миссия ООН, если даже Россия и Китай, у которых у Совбеза есть право вето, за нее проголосуют, сможет предотвратить повторное российское продвижение.

"Если ООН не будет мандата защищать Украину, Путин снова придет к нам с войной. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности. Мы поддерживаем разумные, логические отношения с ООН, с представителями и генсекретарем, но ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности. инфраструктура опасна для россиян", — отметил Владимир Зеленский.

Затяжка времени: Путин втягивает Трампа во второй "Минск"

Россия не изменила свои первоочередные цели в войне против Украины. Путин не заинтересован в прекращении огня. Вместе с этим, российская армия и ОПК нуждаются в паузе, чтобы перегруппироваться и наполнить опустошенные склады. К тому же, в Кремле понимают, что "скорость" для Трампа важнее "качества". Поэтому, после бесконечных раундов саудовских переговоров Путин действительно может согласиться на какой-то вариант гибридного прекращения огня, затянув США, которые будут давить на Украину, во что-то вроде бывшего "минского" процесса, который теперь, очевидно, будет называться "саудовским". При этом одно из главных требований Кремля – прекращение западной военной помощи Украине – со временем может быть и так выполнено. Ведь сейчас Киев получает то, что еще осталось из пакета помощи, который Конгресс принимал при президентстве Байдена. А "аппетиту" голосовать новый, по словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, у законодателей нет.

В преддверии саудовских переговоров Трамп в очередной раз заявил, что очень хорошо знает Путина, поэтому сможет его остановить, договориться с ним о прекращении огня, и этот процесс находится под его контролем. Вместе с тем, мы не видим аналогичной заинтересованности со стороны Москвы. В Эр-Рияд Кремль отправляет сенатора Григория Карасина и советника директора ФСБ Сергея Беседу. То есть, как видим, это даже не заместители российского министра иностранных дел Лаврова или помощник Путина Ушаков, из чего можно заключить, что Россия просто имитирует заинтересованность в "саудовском" переговорном процессе.

Делегация России прибыла в Эр-Рияд в воскресенье вечером, 23 марта. Их переговоры с американцами пройдут уже в понедельник, 24 марта. Конечно, если выдавать желаемое за действительное, как это сделал Майк Уолтц, заявив, что США договорились с РФ и остановили удары по энергетическим объектам Украины, то так можно дойти и до выдуманного прекращения войны. Однако требования Кремля от этого не исчезнут. Их на днях в очередной раз озвучил бывший помощник Путина Владислав Сурков в интервью французскому еженедельнику L'Express:

"Стратегические цели не изменились, тактические корректируются в процессе реализации стратегии. Украина — это искусственное политическое образование, в которое были противоестественно вдавлены по меньшей мере три очень разных региона. Военное влияние на Украину позволит отделить русское от антироссийского, или, выражаясь евангелически, овец от козлов".

К тому же администрация Трампа очевидно забывает, что шизофренические требования Путина распространяются далеко за пределы поглощения Украины. В январе 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения в Украину, в Кремле кричали, чтобы США и НАТО "собирали манатки" и убирались в "границы" в 1997 году, ставя под сомнение несколько волн расширения Альянса на Восток.

"Если мы оглянемся на шесть лет назад, представление Путина, что России нужно восстановить доминирование, не изменилось. И это только вопрос, как он собирается это сделать. Это также связано с идеей вытеснения США из Европы. И здесь есть совпадение между тем, чего хочет Путин, и тем, чего, кажется, хочет из США. России", — считает Фиона Гилл, бывшая заместитель помощника президента США во время первого президентского срока Трампа.