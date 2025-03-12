Саудовский приговор России: Украина согласилась на 30-дневное перемирие – мяч на стороне Путина

Во вторник, 11 марта, в городе Джидда (Саудовская Аравия) прошли переговоры украинской и американской делегаций. Однако принесли ли они оттепели в отношения между Киевом и Вашингтоном – покажет время.

Пока в ночь на 11 марта Москву атаковали сотни боевых беспилотников (российская пропаганда рапортует чуть ли не о 400 ударных дронов), администрация Трампа уже успела записать переговоры в Саудовской Аравии к своим первым "50 победам за 50 дней". Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте Белого дома, где в разделе "президент Трамп стремится к миру во всем мире" отмечается: "Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров во время исторических мирных переговоров в Саудовской Аравии с целью достижения мира".

Во вторник, 11 марта, у Джидди была первая встреча украинской и американской делегаций после громкого скандала в Овальном кабинете 28 февраля, когда Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Венс буквально набросились на Владимира Зеленского, приехавшего в Вашингтон во главе украинской делегации, чтобы заключить соглашение о соглашениях о сотрудничестве. Украинского президента упрекали даже в отсутствие костюма, который он не надел для встречи с Трампом в Овальном кабинете. Ну а после этой перепалки Трамп, как известно, заблокировал предоставление Украине оружия и разведданных, что уже существенно усилило россиян на поле боя.

Итак, каков результат встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии? Готов ли Трамп давить не только на Украину, но и Россию? Читайте в материале ТСН.ua о переговорах в Джидде.

Трамп не имеет плана: США и Украина преследуют разные цели

Украинская и американская делегации ехали в саудовскую Джидду с совершенно разными целями и ожиданиями. Трамп не понимает причин войны России против Украины. А его тяготение к давлению на меньшие и более слабые страны и взаимопонимание с авторитарными лидерами ставит США на ложную сторону истории. Трамп считает себя гениальным составителем сделок. Но, правда в том, что по его яростному давлению на Украину и попыткам, как говорит его команда, понять пределы компромисса, на который готовы пойти Киев и Москва, никакого реального плана урегулирования войны нет.

"Он видит мир на своих собственных условиях. Он думает, что, если он имеет хорошие отношения с Путиным, тогда США имеют хорошие отношения с Россией. Это абсолютный нонсенс. Трамп не имеет большой стратегии нацбезопасности. Для него все является потенциальным соглашением", — сказал советник Трампа по вопросам нацбезопасности по его первому президенту.

Украина же ехала в Джидду, чтобы в очередной раз пытаться донести до администрации Трампа, что это не Киев или президент Зеленский мешает установлению режима прекращения огня, к которому так стремится Трамп любой ценой; что это не стремление Украины стать членом ЕС и НАТО спровоцировало Россию на полномасштабное вторжение, а желание Путина восстановить российскую империю; и без действенных гарантий безопасности, которые должны быть предоставлены Украине не только со стороны ЕС, но и обязательно США, ни одно соглашение о прекращении огня не сработает, потому что Россия его непременно нарушит.

По мнению Фионы Гилл, бывшей заместительницы помощника Трампа за его первый президентский срок, во время визита в Белый дом 28 февраля Владимир Зеленский не до конца понимал, что заключает соглашение о недрах исключительно с Дональдом Трампом. То есть, по сути, обязательства США перед Украиной при предыдущих американских президентах сейчас фактически бездействуют, и все нужно начинать сначала.

"Был один момент (в Овальном кабинете 28 февраля – Ред.), когда президент Зеленский, по сути, сказал: смотрите, у нас были соглашения с вашими предыдущими президентами, с Обамой и Байденом, и президент Трамп немедленно все это отверг и сказал, что эти соглашения не стоили бумаги, на которой были записаны, потому что были." Поэтому вам (Украина – Ред.) придется предусматриваться о новых обязательствах с президентом Трампом", — сказала Фиона Гилл в эфире Face the Nation.

Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились

Отправной точкой новых личностных договоренностей с администрацией Трампа стали переговоры украинской и американской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) во вторник, 11 марта. Стороны говорили за закрытыми дверями более 9 часов, что может свидетельствовать о содержательности переговоров. По итогам ОПУ обнародовал совместное заявление, где главными являются два момента:

Украина готова принять предложение США по 30-дневному режиму прекращения огня, при условии принятия и исполнения РФ;

США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь безопасности Украины.

Позже в вечернем обращении президент Зеленский объяснил, что режим прекращения огня, "если русские согласятся", будет касаться всей линии фронта, а не только воздуха – ракет, дронов и бомб, и не только Черного моря. Министр иностранных дел Андрей Сибига, находившийся в составе украинской делегации на переговорах в Саудовской Аравии, добавил, что такое временное прекращение огня — "это ни в коем случае не о замороженном конфликте".

Теперь, по словам госсекретаря Марко Рубио, мяч на стороне России, потому что Украина сделала конкретный шаг вперед в этом вопросе – согласилась на прекращение огня и немедленные переговоры (с россиянами – Ред.) о длительном и стойком прекращении войны, учитывая интересы безопасности Киева.

"Надеемся, они (россияне – Ред.) скажут "да" миру. Если (они скажут — Ред.) "да", то я считаю, мы достигли большого прогресса. Если же они скажут "нет", то мы, к сожалению, узнаем, что здесь является препятствием на пути к миру. разговоров, а реальных переговоров для прекращения этого конфликта", – добавил Марко Рубио.

Поздно вечером во вторник, 11 марта, высказался и Дональд Трамп, заявив, что "Украина согласилась на прекращение огня", поэтому если и Россия согласится — будет прекрасно, если нет — все будет продолжаться и люди продолжат погибать. Также президент США подтвердил, что пригласил бы Владимира Зеленского еще раз в Белый дом. Очевидно, чтобы наконец подписать соглашение о недрах. В совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров в Джидде об этом говорится:

"Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины".

Мяч на стороне России: Трамп будет говорить с Путиным

Также Трамп заявил, что уже на этой неделе планирует поговорить с Путиным. Очевидно, это произойдет после визита спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Виткоффа, также отвечающего за контакты с Кремлем, в Москву в ближайшее время. Однако, по словам президента США, для танго – прекращение огня между Украиной и Россией – нужны двое. Если Россия согласится, то, по мнению Трампа, это уже 75% пути, далее это оформление документов.

И это заявление Трампа – очередное свидетельство непонимания действий России и подлинных причин начала войны России против Украины. Напомним, как по дороге в Саудовскую Аравию Марко Рубио сказал американским журналистам, что в рамках любого соглашения о прекращении войны Украина должна уступить территории, которые Россия оккупировала с 2014 года. Это уже не первое такое ультимативное заявление в адрес Украины со стороны членов команды Трампа. При этом на какие уступки должна пойти Россия, они упорно не говорят.

Несколько раз Трамп заявлял, что у Украины нет карт (козырей) в переговорах с Россией об окончании войны на своих условиях с американской помощью или без нее. Но не стоит забывать, что, остановив предоставление разведданных и оружия Украине, мы фактически потеряли один из немногих козырей в переговорах с Россией – Курскую область. На сегодняшний день, по информации Forbes, часть украинских бригад вышла из Курщины, в том числе самые боеспособные. Итак, если бы не начались переговоры с Россией, Трамп своими действиями усилил переговорные позиции Кремля.

По информации Reuters, демилитаризация Украины, на которой настаивает Россия, является одним из немногих вопросов, по которым Трамп не давил на Киев. Вместе с тем, нужно также напомнить заявление Стива Виткоффа о том, что основой соглашения с Россией могут стать так называемые стамбульские договоренности, о которых непрерывно говорит Путин уже в течение двух лет, и которые, по его словам, как раз и предусматривают демилитаризацию Украины – существенное сокращение сил обороны Украины, оборонного производства и запасов.

Не успели закончиться переговоры украинской и американской делегаций в Стамбуле, как депутат российской Госдумы Виктор Соболев заявил, что Россия не согласится на 30-дневное перемирие, потому что за это время Украина сможет перегруппироваться, усилить свои силы и получить дополнительные ударные дроны. А вицеспикер российского Совета Федерации Константин Кочачев добавил, что любые договоренности должны происходить на условиях Москвы, а не Вашингтона.

При этом в среду, 12 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что интересы России и США никогда не будут совпадать даже на 50%. К тому же, если Трамп и члены его кабинета до сих пор питают иллюзии, что им удастся оторвать Россию от Китая, то и на это Лавров также ответил: "Россия никогда не нарушит юридические и политические обязательства, которые связывают ее с Китаем. У Москвы еще никогда не было таких хороших и доверительных отношений с Пе.