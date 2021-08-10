Сажал в погреб и морил голодом: в Винницкой области местные рассказали о фермере, который закрыл работника в сушилке

Сажал в погреб и морил голодом: в Винницкой области местные рассказали о фермере, который закрыл работника в сушилке

Пострадавшему фермер не выплатил зарплату за несколько месяцев работы.

Почти сутки в плену, без пищи и воды. В Винницкой области полиции пришлось освобождать мужчину из промышленной сушилки для фруктов. Как рассказал 43-летний потерпевший, его туда посадил фермер, на которого он работал. На жаре в металлической коробке человек просидел почти сутки.

Об этом 10 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Через маленькое окошко бункера едва виднеется голова. На этих оперативных кадрах промышленная сушилка, внутри которой человек. Обессиленный Анатолий Килиевич говорит полиции, заключил его фермер, у которого он работает механиком

В металлической сушилке, раскаленной от 30 градусной жары, без воды и пищи мужчина просидел сутки. По телефону признается, что едва выжил

"Душно, духота была, страшно", — говорит пострадавший Анатолий Килиевич.

Новости Украины: в Винницкой области освободили мужчину из промышленной сушилки для фруктов

В конце люди, которые живут неподалеку, услышали крики с территории склада.

"Я подошла к нему. Говорю, как ты Толя? Он говорит тяжело дышать, не могу, до вечера не доживу", — говорит Надежда Степанова.

Местные вызвали полицию, ибо без освободить Анатолия не могли. Сушилка была присыпана зерном. Когда мужчина отошел, его увезли в родное село, которое в 60 км отсюда. Самого фермера, который пытался бежать, полиция искала несколько дней. И вот публикуют видео как вручают ему сообщение о подозрении. 58-летний мужчина издевается над своими работниками постоянно, говорят местные. Пользуется тем, что другой работы в селе нет и люди вынуждены терпеть обиды и работать за бесценок.

"Сколько здесь людей у него было, сажал и в погреб и есть не давал", — говорит Надежда Степанова.

Так ли это, идем спрашивать у самого предпринимателя. Вот так выглядит общежитие, где живут люди, которые работают на фермера: везде беспорядок и разбитые окна. Сейчас здесь ни хозяина, ни работников. Однако за час Владимир Копняк таки появляется во дворе. Видит нас и сразу уходит. О пытках говорить не хочет. Садится в бус и убегает в свои кукурузные поля. В сельсовете фермера защищают. Говорят то обрабатывает 50 гектаров земли и исправно платит налоги. За пытки мол ничего не слышали.

"Жалоб к нам не поступало. Плохого мы не слышали, арендатор, как арендатор, ничего плохого не могу сказать. Я даже у него работала бригадиром, не могу сказать, что он плохой человек", — говорит староста Снежнянского сельского совета Татьяна Адамчук.

За незаконное лишение свободы человека фермер теперь сам может сесть за решетку. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Пострадавший Анатолий извинений от него не ждет. Хочет только чтобы предприниматель отдал ему зарплату, которую задолжал за несколько месяцев.

Напомним, в Сумах мужчина в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее.

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