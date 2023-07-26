Сажают овощи и ухаживают за котятами: как живет Гуляйполе на Запорожье под постоянными обстрелами

Из почти 15-тысячного населения в Гуляйполе в Запорожье сейчас остается около двух тысяч человек.

Несокрушимое Гуляйполе и его жители каждый день находятся под российским огнём. Люди объединяются – обустраивают укрытия в подвалах, выращивают овощи и заботятся о животных. Больше года без света, воды и газа выживать им помогают волонтеры и чрезвычайники.

Как живет город видела корреспондентка ТСН Кира Овес.

В изуродованном россиянами городе осталось менее 2 000 жителей – это восьмая часть от количества, которое было здесь до большой войны. Враг находится всего в 7 километрах от Гуляйполя и ежедневно обстреливает жилые кварталы из артиллерии. Полсотни многоэтажек разрушены до основания, уже более года местные без воды, света и газа.

Жительница Гуляйполя Людмила / Фото: ТСН

Жительница Гуляйполя Людмила говорит, что, несмотря на все, жизнь продолжается. Она показывает шесть пушистых котят, появившихся на свет в этом месяце в ее многоэтажке. Увидев беременную кошку она не могла покинуть животное и теперь ухаживает за малышами.

Местные в Гуляйполе заботятся о оставшихся без хозяев животных. / Фото: ТСН

Местная жительница Августина говорит, что ждет в городе победу и не хочет покидать родной дом.

Местная жительница Гуляйполя Августина / Фото: ТСН

"Сложно, как всю жизнь был в родном городе, сложно без своих людей, своих деревьев, все свое", — говорит ее соседка Нина.

Они вместе с соседями обустроили в подвале свой пункт несокрушимости. Выкрасили стены, поставили кровати и плиту. Для уюта на стене — сине-желтый флаг, а на столе — розы.

Розы в укрытии Гуляйполя / Фото: ТСН

Здесь они живут уже больше года. Поддерживают и угощают друг друга, чем могут. Нина, закрутила огурцы, кабачки и компот, не дожидаясь холодов предлагает друзьям консервацию.

"Это нужно и мне, и людям, с которыми я живу", — говорит она.

Местная жительница Гуляйполя Нина / Фото: ТСН

Людмила тоже и слушать не хочет об эвакуации. Не смотря на то, что в квартире на первом этаже вместо окон – пленка и осб-листы. Говорит, что 30 лет не брала в руки тяпки, а под обстрелами посадила и перцы, и помидоры и огурцы.

Пункт несокрушимости в Гуляйполе / Фото: ТСН

А центром жизни здесь стал Пункт несокрушимости в центре города. Сюда приходят стирать вещи, сделать прическу, посмотреть новости и набрать воды.

"Привезли нам в Пункт несокрушимости очистку воды, эту воду, получаемую из скважин, мы теперь очищаем благодаря нашим постоянным друзьям", — рассказывает начальник Гуляйпольской городской военной администрации Сергей Ярмак.

Начальник Гуляйпольской городской военной администрации Сергей Ярмак / Фото: ТСН

Техническую воду людям дважды в день привозят спасатели. Ежедневно – от 10 до 20 тысяч литров. Кроме того, ГСЧС доставляет сюда гуманитарную помощь.

"Два раза в неделю [вода] доставляется в Гуляйполе, как питьевая вода бутилированная, так и продукты питания", — рассказал начальник Пологовского районного управления ГСЧС Виталий Хоменко.

Из Гуляйполя в ближайшую деревню, где работают магазины, дважды в неделю курсирует бесплатный автобус. Кроме того, продукты по запросу жителям несокрушимого города привозят волонтеры. И им же местные отдают оставшихся без хозяев животных. Людмила уже эвакуировала с десяток собак, а сейчас ищет семью для щенков.

"Пытаемся сейчас этих маленьких забрать и отдать в хорошие ручки, потому что они маленькие как детишки", – говорит она.

Больше всего жители города мечтают о победе и возвращении в Гуляйполе родных и друзей. Ведь очень соскучились по детскому смеху и покою.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Снова сажают овощи и собираются в подвалах — кадры ТСН из изуродованного Гуляйполя"

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