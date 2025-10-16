ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
862
Время на прочтение
2 мин

Сбежал ли одесский мэр Труханов после скандала с российским паспортом: что известно

Ранее Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова украинского гражданства.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
Сбежал ли одесский мэр Труханов после скандала с российским паспортом: что известно

Геннадий Труханов / © УНИАН

В Одессе, после того, как СБУ опубликовала информацию о наличии у городского головы Геннадия Труханова российского паспорта, к исполнению обязанностей главы города приступил секретарь городского совета Игорь Коваль. О возложении на него этих обязанностей сообщено на официальном сайте Одесского городского совета.

В то же время в некоторых Telegram-каналах сегодня утром появилась информация, что Геннадий Труханов ночью якобы был задержан при попытке побега.
В свою очередь, в Нацполиции, СБУ и Государственной пограничной службе Украины нам ответили, что не подтверждают ни побег, ни задержание Геннадия Труханова.

В пресс-службе городского совета на наш уточняющий вопрос не ответили и посоветовали следить за новостями на их официальном сайте.

В то же время Геннадий Труханов на своем личном Telegram-канале сегодня, 16 октября в 8.42 опубликовал сообщение следующего содержания: «Несмотря на любые обстоятельства — утренняя прогулка с любимой Терри в парке Победы по плану. Одесса, как и всегда, прекрасна утром!»

К своему посту Труханов прикрепил фото, на котором он запечатлен со своей овчаркой.

Труханова лишили украинского гражданства: что известно

Напомним, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства ряд должностных лиц, которые имеют паспорт РФ. Среди них и Труханов.

Напомним, что на решение Труханов быстро отреагировал. Он заверил, что информация о «российском гражданстве» не соответствует действительности.

Также говорилось о том, что руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, вероятно, возглавит Одесскую городскую военную администрацию.

Дата публикации
Количество просмотров
862
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie