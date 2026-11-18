Василий и Валентина / © ТСН

Реклама

Они лишились дома в Курахово и едва не погибли в съемной квартире в Днепре. Василию — 80, Валентине — 76, вместе с сыном они бежали от оккупации и надеялись на спокойную старость. Вместо этого обоих достали из-под завалов, оба находятся в реанимации.

Супруги оказались под ударом в начале ноября, когда российские войска разгромили целый квартал в спальном районе Днепра.

Реклама

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Реклама

Первая встреча в реанимации после обстрела

Это их первое свидание после спасения. В реанимации Валентина держит мужа за руку. Незадолго до российского удара у него случился инсульт, поэтому нагрузка на организм Василия огромна. Однако женщина радуется: любимый в сознании.

Валентина, пострадавшая от обстрела: «Увидела еговпервые . После инсульта он плохо говорил, сейчас тоже что-то такое говорит — не понимаю, но слушаю. Узнал меня, сказал: «О, мама приехала»».

«Потолки обрушились, окна вылетели, но нас вытащили»: как супруги выжили под завалами

Оккупанты нанесли удар по Днепру на рассвете 3 ноября. По меньшей мере четыре многоквартирных дома были разрушены, еще несколько десятков — серьезно повреждены. Враг также разрушил больницу с хосписным отделением, музыкальную школу и полицейский участок. Два человека погибли, два десятка получили ранения. Подъезд этого дома полностью обрушился, завалив жильцов — спасатели несколько часов вытаскивали их из-под завалов.

Василия и Валентину тоже спасали из-под завалов. Женщина вспоминает: они спали, когда на них обрушился потолок и разлетелись окна.

Реклама

Валентина, пострадавшая от обстрела: «Перед нами одноэтажное здание, и туда попал снаряд — всё сгорело, там было сильное пламя. Наш дом разрушен, и все пятиэтажки рядом без окон, без всего. Потолки обрушились, окна вылетели, но нас вытащили — мы остались живы, получили травмы, но живы, слава Богу».

Тяжкие ранения и 60 лет любви

Обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными ранениями.

Врач: «Тяжёлые черепно-мозговые травмы, осколочные ранения лица и конечностей».

Едва придя в себя, Валентина бросилась к мужу, хотя сама ещё чувствует себя не очень хорошо.

Реклама

Валентина, пострадавшая от обстрела: «Я не очень, хожу, шатаюсь — сотрясение, вот здесь мне голову зашивали, а так вроде бы ничего».

Супруги вместе уже почти 60 лет. Они пережили потерю родного дома, болезни, а теперь ещё и тяжёлые ранения. Однако, как они говорят, справятся и с этим: главное, что они живы и вместе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ДВАЖДЫ УЦЕЛИЛИ! Потолок обрушился прямо на людей в постели! Спасение супругов после удара по Днепру

Новости партнеров

Новости партнеров