По системе "Шлях" сбежали за границу и не вернулись почти 19 тысяч мужчин: названа средняя стоимость взятки

Стало известно количество украинцев, которые с помощью системы "Шлях" выехали за границу после 24 февраля 2022 года и пока не вернулись в Украину.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил руководитель временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат Сергей Козырь.

"Система "Шлях" была введена Кабмином для того, чтобы помогать в том числе волонтерам привозить из-за границы гуманитарную помощь для ВСУ и других нуждающихся в ней людей. Мы обратили внимание на то, что выезжающие люди, во-первых, не всегда что-то привозят и во-вторых, не всегда возвращаются, — рассказал Сергей Козырь. — Начиная с 24 февраля 2022 года по 25 апреля 2023 года было 192 тыс. 455 записей о выездах. По состоянию на 25 апреля не вернулись около 19 тыс. человек. Точнее – 18 тыс. 910 человек. Эту информацию мы направили в правоохранительные органы, они сейчас занимаются этим вопросом".

По словам Козыря, ситуации, где были организованы выезды с последующим невозвратом, были во Львовской и Сумской областях.

"За каждым таким выездом стоит подпись должностного лица. После этого последовала реакция президента, пограничниками было усилено это направление. До конца прошлого года пограничники не выпустили 3 тыс. 178 человек. Последние не подтвердили цель своих поездок. Сейчас система "Шлях" дорабатывается", – сообщил нам Козырь.

По словам Козыря, до этого система была построена таким образом, что пограничники не видели, кто вносил в нее сведения о лице, которое планирует выехать. В свою очередь, другие ведомства не отслеживали то, вернулся ли гражданин в Украину.

Цена побега – 7 тыс. долларов

В свою очередь, украинские пограничники напоминают, что с начала военного положения в Украине ограничен выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Среди категорий, кому выезд разрешен, есть волонтеры, перевозящие гуманитарные грузы и водители – субъекты хозяйствования, имеющие право на международные перевозки.

"В определенное время Госпогранслужба зафиксировала, что в этом направлении происходят злоупотребления, — рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель ГПСУ Андрей Демченко. — ГПСУ не является администратором этой системы "Шлях". Для вышеупомянутых категорий граждан пересечение границы возможно, если они находятся в информационной системе "Шлях". Информацию об этих лицах может вносить Мининфраструктуры, а также ОВА. Информацию в эту систему в отношении своих водителей могут вносить и лицензиаты, то есть субъекты хозяйствования. В определенный момент мы выявили, что люди, которые пытаются выехать, в первую очередь как водители грузовиков, осуществляющих международные перевозки, даже не понимают, с какой целью они едут за границу. В дальнейшем, благодаря проведенному анализу, было установлено, что больше злоупотребляют маленькие фирмы. То есть ФЛП. Большие предприятия опекаются своей репутацией. В эту систему отдельные лицензиаты вносили информацию о якобы водителях, которые таковыми не были. За такие действия они брали средства – от 3 тыс. долларов до 7 тыс. долларов. Поэтому, когда мы устанавливаем такие факты, такие злоупотребления, мы информируем и Мининфраструктуры, и областные администрации, правоохранительные органы для того, чтобы в первую очередь лишить лицензиатов права внесения информации в систему "Шлях".

По словам Демченко, в действиях тех, кто таким образом способствует лицам в пересечении границы, присутствуют признаки незаконной переправки. Уголовным кодексом за это предусмотрено наказание от 3 до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в конце мая глава МВД Игорь Клименко заявлял, что в Украине планируют ввести наказание для мужчин, незаконно выехавших за границу во время войны. Будут наказывать нарушителей по их возвращении в страну.

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