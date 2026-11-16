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Сбил маму с шестилетней дочерью и помчался на детей: в Днепре произошло жуткое ДТП
В момент аварии на школьном дворе находились около полусотни детей. Они не пострадали, но сильно испугались.
В Днепре водитель Jaguar сбил на пешеходном переходе женщину и ее шестилетнюю дочь, после чего протаранил изгородь и влетел в забор школы. В этот момент на школьном дворе находились около полусотни учащихся младших классов.
Детали сообщил корреспондент ТСН.ua.
Мать как раз забрала дочь-первоклассницу из школы. По предварительной информации, они переходили дорогу "зеброй" на зеленый сигнал светофора, когда их сбил автомобиль.
Женщину и ребенка доставили в больницу на обследование. У них ссадины и черепно-мозговые травмы.
После наезда на пешеходов Jaguar продолжил движение, снес забор, который отделяет тротуар от дороги, а затем пробил ограждение школы и застрял на нем.
В это время на улице находились около 50 детей младшего школьного возраста. В Днепре в течение дня неоднократно объявляли воздушные тревоги, а авария произошла во время короткого промежутка, когда школьники смогли выйти на прогулку.
Директор начальной школы №48 Влада Алишкина рассказала, что среди школьников пострадавших нет.
«К тому времени воздушной тревоги не было, дети находились на улице. Видимо, испугались. Но, слава Богу, все живы здоровы», — сказала она.
По ее словам, водитель после аварии имел признаки неадекватного состояния.
"На первый взгляд, водитель находится в неадекватном состоянии - возможно, в алкогольном или наркотическом опьянении", - отметила директор.
В то же время полиция пока официально не подтверждает, был ли мужчина в состоянии опьянения. Это должна быть установлена соответствующая экспертиза.
В Украине произошло несколько смертельных ДТП
14 ноября в Киевской области произошла смертельная авария с участием грузовика DAF с цистерной. Вблизи села Богдановка Бориспольского района 40-летний водитель, по предварительным данным полиции, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.
Грузовик опрокинулся, после чего загорелся газоконденсат, который перевозили в цистерне. Водитель получил смертельные травмы и погиб на месте.
Еще одно смертельное ДТП произошло в Кировоградской области. 65-летний водитель Skoda Octavia во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом.
Водитель легковушки и его 39-летняя пассажирка погибли на месте. 13-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.
Также в Мостиске на Львовщине погиб 62-летний пешеход. По предварительным данным правоохранителей, на мужчину совершили наезд два автомобиля - KIA Sportage и Peugeot 508.
От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту аварии полиция открыла уголовное производство.