ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
293
Время на прочтение
2 мин

Сбил маму с шестилетней дочерью и помчался на детей: в Днепре произошло жуткое ДТП

В момент аварии на школьном дворе находились около полусотни детей. Они не пострадали, но сильно испугались.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Днепре водитель Jaguar сбил на пешеходном переходе женщину и ее шестилетнюю дочь

В Днепре водитель Jaguar сбил на пешеходном переходе женщину и ее шестилетнюю дочь / © ТСН

В Днепре водитель Jaguar сбил на пешеходном переходе женщину и ее шестилетнюю дочь, после чего протаранил изгородь и влетел в забор школы. В этот момент на школьном дворе находились около полусотни учащихся младших классов.

Детали сообщил корреспондент ТСН.ua.

Мать как раз забрала дочь-первоклассницу из школы. По предварительной информации, они переходили дорогу "зеброй" на зеленый сигнал светофора, когда их сбил автомобиль.

Женщину и ребенка доставили в больницу на обследование. У них ссадины и черепно-мозговые травмы.

После наезда на пешеходов Jaguar продолжил движение, снес забор, который отделяет тротуар от дороги, а затем пробил ограждение школы и застрял на нем.

В это время на улице находились около 50 детей младшего школьного возраста. В Днепре в течение дня неоднократно объявляли воздушные тревоги, а авария произошла во время короткого промежутка, когда школьники смогли выйти на прогулку.

Директор начальной школы №48 Влада Алишкина рассказала, что среди школьников пострадавших нет.

«К тому времени воздушной тревоги не было, дети находились на улице. Видимо, испугались. Но, слава Богу, все живы здоровы», — сказала она.

По ее словам, водитель после аварии имел признаки неадекватного состояния.

"На первый взгляд, водитель находится в неадекватном состоянии - возможно, в алкогольном или наркотическом опьянении", - отметила директор.

В то же время полиция пока официально не подтверждает, был ли мужчина в состоянии опьянения. Это должна быть установлена соответствующая экспертиза.

В Украине произошло несколько смертельных ДТП

14 ноября в Киевской области произошла смертельная авария с участием грузовика DAF с цистерной. Вблизи села Богдановка Бориспольского района 40-летний водитель, по предварительным данным полиции, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

Грузовик опрокинулся, после чего загорелся газоконденсат, который перевозили в цистерне. Водитель получил смертельные травмы и погиб на месте.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Кировоградской области. 65-летний водитель Skoda Octavia во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом.

Водитель легковушки и его 39-летняя пассажирка погибли на месте. 13-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.

Также в Мостиске на Львовщине погиб 62-летний пешеход. По предварительным данным правоохранителей, на мужчину совершили наезд два автомобиля - KIA Sportage и Peugeot 508.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту аварии полиция открыла уголовное производство.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie