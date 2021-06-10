Сбил насмерть 21-летнюю девушку: в Тернопольской области водитель, убивший студентку, услышал приговор суда и сбежал в Польшу

Мать погибшей в ДТП 21-летней девушки требует наказать виновного.

Вблизи села Сапогов Борщевского района Тернопольской области за день до Рождества в 2018 году автомобиль насмерть сбил 21-летнюю студентку Марианну Якимчук. Девушка вместе с отцом возвращалась из Тернополя домой на праздники. Однако, выйдя из автобуса, на пешеходном переходе ее сбила машина.

После трех лет судебного процесса, рассказала ТСН.ua мать покойной Марианны Якимчук Галина Якимчук, виновника ДТП приговорили к 7 годам лишения свободы, но в тот же день, услышав приговор, он сбежал в Польшу.

Девушка мечтала о собственном деле и хотела получить водительское удостоверение

Подруга погибшей Марианны Ирина Зеленюк в комментарии ТСН.ua рассказала, что покойная училась на государственной форме в Тернопольском национальном экономическом университете. У Марианны было много планов на жизнь. Она была трудолюбивой, умной на даже во время учебы нашла работу, чтобы не обременять родителей. Накануне трагедии по горькой иронии судьбы, девушка рассказала, что хочет стать водителем и получить водительское удостоверение. За день до трагедии, 5 января, она даже села за руль автомобиля и по словам друзей, ей это очень понравилось.

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"Марианна любила читать, путешествовать. А еще она занималась активным отдыхом. Подруга также планировала открыть свое дело по изготовлению и оформлению капкейков. А еще Марианна, чтобы не обременять родителей, работала во время обучения. Это был и очень хороший человек. Для меня стало шоком то, что ее больше нет с нами", — рассказала Ирина Зеленюк.

Мать Марианны добавляет, что в день трагедии, ее дочь возвращалась вместе с отцом домой. Девушка успела только выйти из автобуса и до половины перейти дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль. Отец Марианны в то время стоял на обочине, он задержался, а его дочь пошла вперед. Мужчина успел увидеть, как Марианну сбила машина. Девушка умерла мгновенно, еще до приезда медиков.

"Для нас с мужем с тех пор жизнь словно остановилась. Мы три дня после трагедии просто сидели, не двигались. Нас тогда как бы живьем закопали в яму. После смерти Марианны я долго лечилась. Думала, что боль пройдет со временем, но этого не произошло, я до сих пор не могу пережить и осознать того, что моей Марианны больше нет. У меня больше нет сил ", — рассказала мать покойной Галина Якимчук.

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Суд длился три года, а когда вынес приговор, осужденный беспрепятственно выехал в Польшу

Галина Якимчук рассказала, что суд над виновником ДТП длился три года. По словам женщины, водитель, сбивший Марианну, постоянно менял показания и затягивал судебный процесс.

"Он постоянно выкручивался. Не являлся на заседания. Говорил, что не виноват. Сначала говорил, что виновата скользкая дорога, и эксперт из Тернополя это подтвердил, а затем мы добились, чтобы экспертизу делал специалист из Киева, и тот все опроверг. Мы прошли через суды всех инстанций и доказали, что именно этот человек виноват в том, что не стало моего ребенка", — говорит Галина Якимчук.

Мать вспоминает, что на последнем судебном процессе, который проходил в марте 2021 года она была одна, без адвоката и мужа. Она думала, что осужденного задержали в зале суда, потому что там его окружили молодые парни. Однако спустя полтора месяца женщине рассказали, что мужчина на свободе, потому что бежал за границу.

"На последнем суде я была одна, без мужа. Мой адвокат в то время был на другом заседании. Когда все закончилось, и Апелляционный суд приговорил убийцу моей дочери к 7 годам лишения свободы, я была рада, что наконец справедливость восторжествовала и все закончилось. Тогда я увидела, что этого человека в зале суда окружили какие-то молодые парни. Я думала, что это конвой в гражданском и поехала домой, а это вероятно были его знакомые. Я не знала, что этот человек не сидит. Только спустя полтора месяца мне рассказали, что он на свободе. Тогда я написала заявление в полицию в районном центре. Мне там и подтвердили, что он уехал за границу. Как? Этого мне не объяснили. Впоследствии мне неравнодушные люди также рассказали, что этот горе-водитель во время следствия неоднократно выезжал за границу. Чтобы это делать, должно быть разрешение от прокурора. Может договорились. Этот водитель, сбивший мою Марианну, зарабатывает тем, что возит людей на заработки в Польшу, может, воспользовался какими-то знакомствами и пересек границу", — рассказывает женщина.

Галина Якимчук рассказывает, что для нее то, что осужденный за смертельное ДТП просто так вышел из суда и бежал в Польшу, стало шоком.

"Убийце нашего ребенка дали 7 лет, а он вышел с заседания, попил кофе и поехал за границу. Скажите, какое это правосудие, как так вообще могло произойти? Я в отчаянии, уже не верю никому. Неравнодушные люди мне рассказали, что границу он пересек спустя три часа после приговора суда. Кто виноват в этом? Мне мой адвокат пояснил, что это прокурор в зале суда должен был ходатайствовать о взятии осужденного под стражу, но этого не произошло", — говорит Галина Якимчук.

Женщина рассказала, что только недавно в полиции ей сообщили, что беглеца объявят в международный розыск через Интерпол.

"Неделю назад я звонила в уголовный розыск. Они мне сказали, что уже готовят документы для подачи в Интерпол. Оперуполномоченный говорил, что сейчас идет процедура перевода, которая занимает от месяца до полугода времени", — говорит Галина Якимчук.

Виновник аварии даже не извинился, а его мать предлагала деньги

Галина Якимчук рассказала, что виновник ДТП, в котором погибла ее дочь, даже не попросил у родителей прощения.

"На суде первой инстанции он только зачитал по бумажке то, что ему написал его адвокат. Он даже не смотри мне в глаза", — рассказывает женщина.

Однако, по словам Галины Якимчук, мать осужденного, которая работает и живет за границей, предложила ей "любые деньги, чтобы ее сын не был в тюрьме".

"Когда это все произошло, я полтора года провела по больницам. Его мать встречалась с моим мужем. Она говорила "не переживайте, я вам дам деньги похоронить ребенка". Знаете, вроде моя дочь — это некое животное, которое нужно просто зарыть и забыть. Затем она хотела мой номер телефона, но я тогда была в больнице и не могла говорить из-за этого всего. Поэтому муж отказался это делать, чтобы не беспокоить меня. Тогда эта женщина говорит, "как хотите, я поехала". Когда уже было предпоследнее судебное заседание апелляционного суда, то мать этого человека встретила меня перед помещением. Она предлагала мне деньги. Говорила, что готова заплатить, сколько я захочу, лишь бы, чтобы я просила суд изменить ее сыну приговор и согласилась на меньший срок. Я отказалась, разве жизнь моего ребенка имеет цену, разве такое можно оценить деньгами? Я ей сказала, что просто хочу справедливости. Тогда она начала рассказывать мне, что у ее сына есть маленький ребенок. Я ей ответила, что у меня уже никогда не будет ни детей, ни внуков. Я очень боюсь, что потом эти деньги, которые мать виновника ДТП предлагала мне, пошли на другое", — добавляет мать покойной Марианны.

Почему осужденный скрылся из Украины: у прокуратуры свое объяснение

В комментарии ТСН.ua пресс-секретарь прокуратуры Тернопольской области Леся Гурецкая сообщила, что осужденного не взяли под стражу в зале суда, так как на момент вынесения приговора, он был на свободе под залогом.

"Согласно ст. 29 Конституции Украины "Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и по основаниям и в порядке, определенных законом". Так, положения п 4 п. 1 ч. 4 ст. 374 УПК Украины устанавливают, что суд может принять решение о мерах обеспечения уголовного производства, в том числе решение о мере пресечения до вступления приговора в законную силу. Во время досудебного расследования виновнику ДТП было избрано пресеченияе в виде круглосуточного домашнего ареста, который суд по жалобе стороны защиты заменил впоследствии на ночной арест. Прокурор с целью обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого обратился о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, однако судом было отказано в удовлетворении этого ходатайства и применено более мягкую меру пресечения, предложенную стороной защиты, а именно — залог в 76 040 грн. Указанный мера пресечения была применена к лицу на протяжении всего судебного и апелляционного рассмотрения (в течение 1,5 года). Оснований, предусмотренных УПК Украины, для изменения на строгую меру пресечения не было, поскольку обвиняемый выполнял процессуальные обязательства, возложенные на него судом", - сообщила пресс-секретарь Тернопольской областной прокуратуры.

Пресс-секретарь прокуратуры Тернопольской области добавила, что правоохранители не могли без решения суда задержать подозреваемого.

"Согласно ч.1 ст. 535 УПК Украины судебное решение апелляционной инстанции обращается к исполнению в органы Нацполиции не позднее, чем спустя 3 дня с момента оглашения решения. Таким образом, в то время нельзя было применить другую меру пресечения, то есть взять под стражу лицо, поскольку последнее уже находилось под мерой пресечения в виде залога", — сообщила Леся Гурецкая.

Мать покойной Марианны же добавляет, что она не понимает, как так произошло и отмечает, что из-за подобного осужденные за убийства могут свободно выезжать из страны.

"Какое же это правосудие? Значит теперь любой, кто убил человека, может просто уехать за границу и жить там, как ничего и не произошло. Это ненормально. Единственное, чего я хочу, чтобы виновник был наказан, а решение суда выполнялось", — отмечает Галина Якимчук.

Напомним, во Львовской области виновник ДТП, в котором погибла 21-летняя девушка, избежал наказания.

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