Сбил насмерть епископа в Луцке: что грозит пьяному 23-летнему водителю

У водителя была превышенная в шесть раз норма алкоголя в крови.

10 лет за решеткой грозит 23-летнему водителю, который пьяным насмерть сбил пешехода в Луцке.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 16 ноября.

Сегодня автомобилисту будут выбирать меру пресечения. Автопроисшествие произошло в центре города. Водитель на бешеной скорости вылетел на тротуар, где сбил человека. А потом еще и пытался скрыться с места аварии.

Задержали подозреваемого патрульные и случайные прохожие. По словам свидетелей, водитель был пьян и ссорился с копнами. Оказалось, что раньше у него уже были проблемы с законом.

60-летний погибший – известный на Волыни священник Олег Ведмеденко. Он был епископом Волынским и Галицким Украинской апостольской православной церкви. Сегодня с ним будут прощаться.

"Водителя освидельствовали и на месте происшествия, и в наркодиспансере. У него была превышенная в шесть раз норма алкоголя в крови. Сейчас все свидетели опрошены, назначен ряд экспертиз", – говорит спикер полиции в Волынской области Ольга Бузулук.

23-летнему водителю, который сбил насмерть священника, будут выбирать меру пресечения | Новости Луцка

Читайте также:

Зеленский пообещал вакцинированным украинцам 1000 гривен

Цена на сало побила все рекорды: какие перспективы у потребителей

Эйджизм по-украински: как дискриминируют слишком молодых и взрослых из-за возрастного ценза

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку