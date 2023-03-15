Сбитие россиянами беспилотника США в международных водах: удовлетворят ли объяснения РФ американцев

Россия атаковала американский беспилотник наблюдения, законно находившегося в международном воздушном пространстве над Черным морем. Два российских истребителя Су-27 совершали опасные маневры вокруг и, наконец, повредили дрон, после чего его пришлось затопить. По данным New York Times News, беспилотник MQ-9 Райпер не нес ракет и хотя россия не впервые пытается перехватывать американские беспилотники, этот выпад исключительный, сообщили в Белом доме. После инцидента российское Минобороны заверило, что дрон упал сам, говорится в ТСН.

Инцидент произошел накануне утром в международном воздушном пространстве Черного моря. Два российских истребителя СУ-27 атакуют американский беспилотник MQ-9. Сначала в течение 40 минут российские самолеты несколько раз сбрасывают авиационное горючее и непосредственно на беспилотник и совершают опасные маневры поблизости. Далее один из истребителей затрагивает винт MQ-9. После этого американские силы были вынуждены затопить его в международных водах.

Такую версию событий оперативно обнародует Министерство обороны США. По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, российский самолет также получил повреждения, но оба СУ-27 успешно приземлились. Поведение российских пилотов в Пентагоне называют непрофессиональным и безответственным. «Этот инцидент демонстрирует недостаток компетентности, к тому же он опасен и непрофессионален. Командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке подчеркнул, что “самолеты США и союзников продолжат работать в международном воздушном пространстве. Мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасным способом”, — заверил он.

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США подчеркивают: их беспилотник, осуществлявший наблюдение, летел в международном воздушном пространстве. Россияне не имели права его атаковать. Советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что это далеко не первый подобный случай, россияне по-прежнему пытались перехватывать американские беспилотники, но на этот раз обстоятельства действительно исключительны. О них доложили президенту Джо Байдену.

Государственный департамент срочно проинформировал союзников и вызвал на разговор российского посла в Вашингтоне Антонова, сообщил представитель ведомства Нед Прайс.

Впрочем, в российском Министерстве обороны уже обнародовали официальную позицию: российские самолеты не вступали в контакт с беспилотником. Мол, тот просто приблизился к аннексированному Крыму, сам совершил резкий маневр и упал.

Удовлетворят ли такие объяснения американскую сторону и сочтут ли они инцидент исчерпанным, ведь раньше в Вашингтоне неоднократно отмечали — их цель не допустить эскалации с Россией.

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