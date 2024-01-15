Сбитие самолета-разведчика РФ А-50 и Ил-22М: версии, реакция украинцев и нытье россиян (фото)

В Воздушных силах намекнули о причастности к поражению "ценных" российских самолетов.

Поздно вечером 14 января появилась информация об уничтожении уникального самолета-разведчика РФ А-50 и подведении Ил-22М над Азовским морем. По состоянию на утро 15 января Украина официально не подтвердила, причастна ли она. Тем временем у россиян "пылает".

Каковы версии сбивания российских самолетов, что говорят эксперты и как это повлияет на ситуацию на фронте — читайте на сайте ТСН.ua.

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Когда и где сбили уникальный А-50

Народный депутат Юрий Мысягин утверждает, что к сбитию российских самолетов причастна Украина. Он сообщил, что украинские подразделения нанесли огневое поражение по целям около 21:00 над Азовским морем.

"Около 21:00 украинскими подразделениями было нанесено огневое поражение по двум самолетам вкс РФ, а именно самолету А-50 ДРЛО и бомбардировщику Ил-22, которые находились над акваторией Азовского моря. А-50 сбит, а Ил-22 подбит", — написал он на странице телеграмм.

По его словам, после подведения Ил-22 еще некоторое время находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала понижения в районе Керчи.

Перехват разговора пилота Ил-22

Издание "РБК-Украина" опубликовало якобы аудиозапись перехвата разговора самолета Ил-22М с диспетчером аэродрома, где пригласил срочную посадку. Также на записи слышно, что пилот самолета также попросил предоставить ему пожарных и машину скорой помощи.

Судя по перехвату, после поражения самолет Ил-22М планировал совершить посадку в Анапе.

В Воздушных силах намекнули на причастность Украины

Украина официально не подтвердила свою причастность к поражению вражеских самолетов, впрочем, утром 15 января командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул, что это могут быть украинские силы. Он опубликовал сообщение, в котором написал: "Это вам за Днепр!" (Россия 14 января 2023 года атаковала многоэтажное здание в Днепре, убив десятки мирных жителей – ред.).

Реакция Воздушных сил на сбивание российских самолетов. Скрин

РосСМИ говорят, что Ил-22 могла "ложно" сбить российская ПВО

После того, как в Сети появилась информация о поражениях А-50 и Ил-22, россияне начали ныть и грозить Украине. Тогда в РосСМИ начали распространять, что это якобы не Украина подвела самолет, а российская ПВО, которая "защищает Крымский мост".

"Окончательно понятно, что российский Ил-22 в районе Азовского моря был поражен российским ПВО, защищавшим Крымский мост. В момент удара самолетом как раз на мосту была тревога, перекрывали движение. Пилот смог посадить самолет, известно как минимум о двух раненых", – написал один из российских телеграмм-каналов.

Интересно, что о сбитии самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 российские СМИ долго молчали.

Как российское ПВО могло "сбить" Ил-22. ФОТО: российские тг-каналы

Как поражение А-50 и Ил-22М повлияет на фронт

По мнению представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, поражение А-50 будет способствовать улучшению ситуации на юге.

"Это не просто эмоциональная пощечина, это будет способствовать улучшению ситуации с авиационной компонентой на южном направлении. Это – глаза и уши российской авиации", – сказал он.

Относительно версий он не исключает, что Ил-22 действительно могла сбить российское ПВО.

Братчук подчеркнул, что на сегодняшний день Украина имеет огневые средства поражения, которыми может сбивать "жирные" цели России.

"Что касается самолета, который мы действительно надеемся, ждем официальной информации Воздушных сил, пополнил подводный флот Российской Федерации и находится на борту авианосца "Москва", то понятно, что Украина сегодня начинает иметь огневые средства поражения, которые для врага во-первых неизвестны., во-вторых, мы можем наносить те удары, которые неожиданны. Особенно в той операционной зоне, которую враг еще недавно считал своей. Например, мы можем говорить о южном направлении", — сказал он.

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Могла ли российская ПВО "сбить" собственный самолет — мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал слухи российских СМИ о "случайном" поражении системой ПВО РФ собственного самолета. Эксперт предполагает, что это могло произойти, однако есть нюанс.

"Дело в том, что пункт управления/самолет-ретранслятор Ил-22 и ДРЛО А-50 день за днем, второй год подряд, летают одними и теми же маршрутами, с целью обеспечения устойчивости связи, контроля воздушной обстановки и управления оперативно- тактической авиацией", — написал он.

Коваленко объяснил, что "самолет таких размеров (А-50 — ред.), его скорость и высоту полета невозможно спутать, например, с ракетой или истребителем противника".

"Если это и был "friendly fire", то он войдет в мировую историю войн и конфликтов как самый громкий facepalm. Если же нет... Так это очень уникальный случай в той же мировой истории войн и конфликтов", — отметил эксперт.

Реакция украинцев в Сети на сбитие вражеских самолетов

Реакция украинцев не заставила себя долго ждать. Пользователи социальных сетей создали много шуток и мемов относительно сбивания таких "жирных" целей окупантов, как А-50 и Ил-22.

Реакция украинцев в Сети на поражение А-50 и Ил-22. ФОТО: открытые источники

Реакция украинцев в Сети на поражение А-50 и Ил-22. ФОТО: открытые источники

Реакция украинцев в Сети на поражение А-50 и Ил-22. ФОТО: открытые источники

Реакция украинцев в Сети на поражение А-50 и Ил-22. ФОТО: открытые источники

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