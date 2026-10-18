Сбитые ракеты и «Шахеды» понесли на базар: украинцы придумали нестандартный способ подзаработать

Отдельные украинцы после российских атак собирают опасные находки / © ТСН

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Война в Украине «породила» такое незаурядное и одновременно опасное явление как сбор отдельными гражданами обломков ракет и относительно уцелевших «Шахедов».

Некоторые украинцы пытаются продать, например, двигатели от «Шахедов» на интернет-платформах бесплатных объявлений. А на днях на одесских пабликах появилось видео, на котором снято, как неизвестный мужчина делает трюки на сбитом над морем «Шахеде». По крайней мере, так утверждает автор видео. Кроме того, на нескольких пабликах на днях выложили видеоролик, как джип перевозит уцелевшую часть сбитой ракеты. Автор этого видео утверждает, что событие якобы имело место в Полтавской области. Задолго до этих сообщений появлялась информация о том, что в Запорожье были выявлены трое мужчин, которые среди бела дня везли по городу на обычной «кравчучке» огромный обломок ракеты, чтобы сдать его на металлолом.

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Запорожские правоохранители заявляли, что «предприниматели» с «кравчучкой» были обнаружены, после чего выяснением обстоятельств занялись спецслужбы.

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В начале полномасштабного вторжения СМИ сообщили, что в Запорожье выявили мужчин, которые везли на «кравчучке» обломок ракеты по городу по территории одного из рынков. Фото: dnepr.express

На Полтавщине, после того, как появилось видео с перевозкой ракеты, областная полиция сообщила в комментарии для ТСН.ua, что обращений по поводу такой транспортировки официально не поступало и, кроме того, нет информации о дате и точной локации, где перевозили эту ракету. Источники ТСН.ua не исключили, что такой обломок ракеты действительно мог перевозить автомобиль специальной службы для последующей утилизации.

Загадочная перевозка части ракеты. Фото: соцсети

Относительно последнего случая, когда мужчина выполнял маневры на сбитом «Шахеде» на поверхности воды, полиция Одесской области сообщила нам, что выяснит обстоятельства и сообщит подробности.

В то же время, как выяснил ТСН.ua, на интернет-платформах бесплатных объявлений отдельные граждане устроили практически ярмарку, предлагая запчасти сбитых «Шахедов». Места проживания продавцов совпадают с теми населёнными пунктами, которые часто атакуют эти российские БПЛА.

Например, один из продавцов, представившийся жителем села Покровское Днепропетровской области, уже два дня пытается продать двигатель, в описании которого указано, что это — двигатель «Шахеда». За свой товар житель просит 45 тыс. гривен, отмечает, что покупателю готов предоставить видео работы этого двигателя. Согласно статистике, это объявление было просмотрено 50 раз.

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За двигатель «Шахеда» продавец просит 45 тыс. грн. Скриншот с сайта объявлений

Как выяснилось, на запчасти у украинцев пошли уже и реактивные «Шахеды». Житель села Градовка Николаевской области на сайте объявлений предлагает купить у него «плату с реактивного «Шахеды» за 3 тысячи гривен.

Но, похоже, среди таких продавцов есть и «рекордсмен». Продавец по имени Сергей, отметивший своим местом жительства Сумы, выставил на продажу сразу 23 запчасти не только с «Шахедов», но и с управляемых авиабомб (КАБ). Как известно из официальных сообщений властей, россияне часто терроризируют Сумскую область и Сумы своими КАБами. Тот, кто насобирал сразу 23 таких запчасти отмечает, что ищет в том числе и оптовых покупателей на сервоприводы КАБов и «Шахедов». В открытых источниках содержится информация, что сервопривод является запчастью, которая изменяет траекторию полета бомбы в соответствии с командами системы наведения. За свой товар продавец просит от 465 до 650 гривен и предлагает в качестве бонусов поврежденный привод. Свои товары он пытается продать больше двух недель, его объявления просмотрели более 960 раз.

Автор объявления утверждает, что продает запчасти с управляемых авиабомб и «Шахедов». Скриншот с сайта объявлений.

Ответственность за использование и продажу трофеев

Хотя сбор и продажа невзрывоопасных и неогнестрельных трофеев украинское законодательство пока не расценивает как такое, за что могут наказать «тяжелой» статьей Уголовного кодекса, например, адвокат Андрей Межирицкий говорит, что такие собиратели и продавцы однозначно могут попасть в поле зрения правоохранителей.

Он отмечает, что сейчас в Украине действует военное положение и из-за наличия у определенного человека комплектующих к «Шахедам» и КАБ может быть проведена проверка относительно того, не сотрудничает ли этот человек с российскими оккупантами.

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От использования потенциально опасных находок призывают граждан воздержаться и в Национальной полиции.

По словам спикера Нацполиции Юлии Гирдвилис, если в находке окажется вещество, которое может взорваться, то в таком случае действия человека могут подпадать под санкции 263 статьи уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). При доказанности вины грозит от 3 до 7 лет заключения.

И в полиции, и в ГСЧС отмечают, что даже приближение к средствам поражения несет большую угрозу здоровью и жизни гражданских лиц. Как известно, в случае обнаружения предметов, подобных взрывоопасным, следует сообщать об этом оперативным службам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вражеский «Шахед» застрял в крыше дома и не взорвался. Из-за того, что вражеский беспилотник не сдетонировал во время падения, удалось избежать жертв и масштабных разрушений гражданского сектора.

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