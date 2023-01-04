Сбивает с "Иглы" уже не первую ракету: 20-летний боец заботится и из-за осколков

Бойцы сил Противовоздушной обороны в Украине уже стали легендарными, ведь сбивают ракетами не только специальными, но и советскими переносными зенитно-ракетными комплексами "Игла", говорится в ТСН.

20-летний боец Нацгвардии Евгений Щепет приземлил вражескую-крылатую прямо на подлете в Киев одним выстрелом. “Мой командир передал мне курс самой ракеты, откуда она будет уходить и дальность. Я увидел ее и услышал. Не стал стрелять ей в лоб. Там когда целишься, попал или не попал. Пан или пропал. Лишь черное пятно, я увидел и в конце концов сбили”, – рассказывает он.

Видео с удачным выстрелом Нацгвардейца Евгения Щепета набрало безумное количество просмотров в Сети – около 10 миллионов. Теперь парень показывает оружие из которого и приземлил враждебную цель – это советский переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла". "В эту секунду думалось, что если я промажу. Она попадет в какой-то жилой дом, семья какая-то пострадает. За это было очень страшно», – рассказывает он.

Ему всего 20, а на счету бойца уже не одна сбитая российская ракета. Свою первую он уничтожил еще во время массированного обстрела в сентябре. "Руки дрожали. Я понимал, что я взял эту трубу и от меня зависит, собью я ее или нет”, — говорит Женя.

Впервые об успешных выстрелах операторов ПЗРК "Игла" украинцы узнали, когда эти стрелки начали приземлять российские вертолеты на Киевщине, Сумщине, Харьковщине и Донбассе. А уже осенью начали появляться сообщения об успехах "Иглы" против российских ракет. Евгений, который научился стрелять из этого оружия еще до войны во время срочной службы, даже и не думал, что станет по-настоящему прикрывать украинское небо.

"Мой командир положил на землю несколько вертолетов. Я очень им гордился, что это мой командир, и это меня еще больше мотивировало, хотел ему показать, что я тоже что-то умею", – говорит боец.

Теперь во время выстрелов думает не только о точности выстрела, но и о том, чтобы осколки ракеты обходили жилые дома. “Мне приходилось немного ее пропускать над домами, чтобы она шла в поле. Я все понимаю, ракету я сбил. А осколки? Будут идти люди по дороге и осколки попадут в них», – размышляет воин.

Он мечтает, как можно скорее увидеть родных, ведь последний раз был дома больше года назад. Должен был уйти в отпуск 24 февраля, но вместо того, с началом большой войны пошел на контракт в Нацгвардию и почти сразу на боевые позиции. “Очень хочу к родителям. Поесть маминого борща. К сестре», – говорит Женя.

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