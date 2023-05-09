Сбивание ракеты "Кинжал" системой ПВО Patriot: эксперт — о максимальном репутационном ударе по РФ

Россияне всегда называли американскую систему ПВО неэффективной и рекламировали свою С-400.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что сбивание ракеты "Кинжал" системой ПВО Patriot в небе над Киевом – это максимальный репутационный удар по России.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Эксперт подчеркнул, что это первый "Кинжал", который был сбит в современной истории — это уникальный случай.

"Кинжал" всегда российская пропаганда пиарила как ракету, которую невозможно перехватить — не имеющая аналогов в мире, первая гиперзвуковая. Хотя от гиперзвукового у него только скорость, другим характеристикам гиперзвукового оружия оно не соответствует", – пояснил Коваленко.

Эксперт добавил, что ЗРК Patriot – это конкурент российских С-300 и С-400 и теперь американская система ПВО получила отличную рекламу благодаря уничтожению ракеты окупантов.

"Российская пропаганда при этом пыталась в информационном пространстве своем и других стран дискредитировать ЗРК Patriot, потому что это основной конкурент российским системам С-300 и С-400 в мире экспортных поставок. Поэтому они всегда подвергали критике ЗРК Patriot - что они не полностью могут справиться с перехватом ракет, что они неэффективны и тому подобное. Итак, что происходит - оружие, "не имеющее аналогов в мире", уничтожается. Делает это именно ЗРК Patriot. Это максимальный репутационный удар по России, при этом это отличная реклама для ЗРК Patriot", - подчеркнул Коваленко.

Напомним, Воздушные силы Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot в небе над Киевом в ночь на 4 мая. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории РФ.

В Пентагоне информацию о сбивании российской ракеты подтвердили.

Военный эксперт Роман Свитан высказал предположение, что Россия планировала ударить высокоточной ракетой "Кинжал", сбитой ПВО Patriot, по Верховной Раде.

Читайте также: