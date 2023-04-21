Сбор средств для белорусов и черная бухгалтерия для поддержки российской агрессии: первые находки комиссии в Лавре

Работа по возвращению исторических памятников Киево-Печерской лавры в государственную собственность продолжается в сотрудничестве с СБУ и Нацполицией.

В Лавре священнослужители УПЦ МП устроили причастие верующих через решетку, тогда как комиссия проводит осмотр помещений, перешедших в собственность государства. Верующие продолжают блокировать работу членов комиссии, время от времени между сторонниками и противниками церкви Московского патриархата возникают стычки, говорится в ТСН.

Объявление о сборе средств на храм в Беларуси, откуда по Украине запускают ракеты, визитки с русскими храмами и литература русской церкви — такое увидели сотрудники заповедника Киево-Печерской лавры, попав в первые два памятника национального значения. Накануне комиссия Минкульта побывала на колокольне над галереей в ближние пещеры. Уникальный памятник, где висел Колокольный звон Ивана Мазепы.

Галерея, ведущая к ближним пещерам – первый объект национального национального значения, осматриваемый комиссия Минкульта. Загроможденная историческая достопримечательность превращена в торговый павильон. "Огромный на сотни квадратных метров МАФ, это просто место сверхприбыльной торговли параллельно, здесь торгуют еще представители некоторых структур, которые в Украине запрещены", — говорит новоназначенный глава национального заповедника Максим Остапенко, только что вернувшийся из Донбасса, где участвовал в боях.

Наряду с одеждой и иконами на продажу плакаты с лицами представителей духовенства, которые с 2014 года перешли на сторону оккупантов. А еще – визитка монаха УПЦ МП из оккупированного ныне российскими войсками мелитопольского района с почтовым ящиком mail.ru и объявления о сборе пожертвований на мужской монастырь в оккупированном Крыму. То, что продавали – литература издательства русской православной церкви. Черная бухгалтерия для поддержки российской агрессии фиксировалась в записках. Очевидно, под аккомпанемент песен из сборника, где призывают к приходу "русского мира".

Представители комиссии разбирают груды беспорядка и свидетельство причастности бывших здешних жителей к московской церкви.

Колокольня над галереей в ближние пещеры, где есть уникальная достопримечательность — звон Ивана Мазепы, здесь бутылки из-под алкоголя и заброшенная пристройка. Колокол Мазепы является старейшим из неперелитых колоколов в Киеве и датируется 1683 годом. Тогда гетман, мечтавший о создании независимого украинского государства, подарил колокол церкви. После проверки состояния всех достопримечательностей будут решать, как спасать деревянные постройки, пока опечатывают двери.

Находки в Лавре

Некоторые монахи все же мешают работе комиссии – между представителями комиссии и монахами, которые отказываются называть свои имена, время от времени возникают словесные перепалки. Технический осмотр построек Лавры продолжается не без помощи нарядов полиции.

У входа в Лавру традиционно собираются верующие московского патртиархата. Чтобы подогреть их настроение, кто-то начинает рассказывать, как работает комиссия. Уже через час, подогретая слухами толпа пошла в наступление и повредила защитный ролет на входе в верхние пещеры комплекса и сорвала печати проверенных помещений. Правоохранители пытались предотвратить это начавшееся толкание, верующие заблокировали вход в пещеры.

За нарушение правопорядка руководство заповедника уже подало заявление в полицию. Работа по возвращению исторических памятников Киево-Печерской лавры в государственную собственность продолжается в сотрудничестве с СБУ и Нацполицией.

Напомним, наместника Лавры Павла Лебедя суд оставил под круглосуточным домашним арестом до 30 мая. Такое решение было принято сегодня после рассмотрения ходатайства адвокатов Паши Мерседеса. После объявления постановления наместник Киево-Печерской лавры раздал пасхальные яйца судьям и прокурорам, поздравляя их с пасхальными праздниками.

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