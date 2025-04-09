Сбой в системе оповещения в Киеве: утром киевляне слышали "лишнюю" тревогу

Воздушная тревога

Реклама

Утром в Киеве звучали сигналы воздушной тревоги, хотя реальной угрозы для города с воздуха не было. Жители говорят, что трижды звучал сигнал тревоги и это выглядело немного хаотично. Многих жителей города это напугало и запутало — идти или не идти в укрытие.

В Киевской городской военной администрации объяснили, что именно произошло.

«Сегодня утром произошел технический сбой в системе оповещения воздушной тревоги в приложении Киев Цифровой. Специалисты уже восстановили первую и главную очередь для оповещений о тревоге», — рассказали ТСН.ua в пресс-службе КГВА.

Реклама

В Киевской городской военной администрации добавляют, что призывают всех киевлян полагаться также на официальные источники информации, в частности страницы Воздушных сил и Киевской городской военной администрации. Эти ресурсы руководствуются данными ситуационных центров, которые предоставляют оперативную информацию об угрозе.

Напомним, житель Киева рассказал о пережитой атаке России.

Дата публикации 10:28, 09.04.25 Количество просмотров 31 ТСН новости 10:00 9 апреля. США выводят войска из Польши! Российские удары по Днепру и Харькову