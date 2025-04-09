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Сбой в системе оповещения в Киеве: утром киевляне слышали "лишнюю" тревогу
В военной администрации рассказали, что уже удалось восстановить.
Утром в Киеве звучали сигналы воздушной тревоги, хотя реальной угрозы для города с воздуха не было. Жители говорят, что трижды звучал сигнал тревоги и это выглядело немного хаотично. Многих жителей города это напугало и запутало — идти или не идти в укрытие.
В Киевской городской военной администрации объяснили, что именно произошло.
«Сегодня утром произошел технический сбой в системе оповещения воздушной тревоги в приложении Киев Цифровой. Специалисты уже восстановили первую и главную очередь для оповещений о тревоге», — рассказали ТСН.ua в пресс-службе КГВА.
В Киевской городской военной администрации добавляют, что призывают всех киевлян полагаться также на официальные источники информации, в частности страницы Воздушных сил и Киевской городской военной администрации. Эти ресурсы руководствуются данными ситуационных центров, которые предоставляют оперативную информацию об угрозе.