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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Время на прочтение
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Сбой в системе оповещения в Киеве: утром киевляне слышали "лишнюю" тревогу

В военной администрации рассказали, что уже удалось восстановить.

Автор публикации
Александр Марущак Александр Марущак
Тревога

Воздушная тревога

Утром в Киеве звучали сигналы воздушной тревоги, хотя реальной угрозы для города с воздуха не было. Жители говорят, что трижды звучал сигнал тревоги и это выглядело немного хаотично. Многих жителей города это напугало и запутало — идти или не идти в укрытие.

В Киевской городской военной администрации объяснили, что именно произошло.

«Сегодня утром произошел технический сбой в системе оповещения воздушной тревоги в приложении Киев Цифровой. Специалисты уже восстановили первую и главную очередь для оповещений о тревоге», — рассказали ТСН.ua в пресс-службе КГВА.

В Киевской городской военной администрации добавляют, что призывают всех киевлян полагаться также на официальные источники информации, в частности страницы Воздушных сил и Киевской городской военной администрации. Эти ресурсы руководствуются данными ситуационных центров, которые предоставляют оперативную информацию об угрозе.

Напомним, житель Киева рассказал о пережитой атаке России.

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