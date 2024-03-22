Сбрасывают ядовитые бомбы и наступают: воины ВСУ на фронте заметили флаг ЧВК "Вагнер" – как это закончилось

Украинские защитники сражаются с оккупантами в Серебрянском лесу.
Защитников Украины в Серебрянском лесу российские террористы постоянно обстреливают из всего, что есть и даже пытаются бросать ядовитые бомбы. На днях над враждебными шансами оккупанты подняли кусок темной материи с логотипом ЧВК "Вагнер". Правда, провисел он там совсем недолго.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.
Российские террористы круглосуточно обстреливают украинские позиции в Серебрянском лесу. Обычно, российские бомбардировщики бросают - корректируемые авиационные бомбы. Но последние несколько недель, рассказывают воины 13 бригады оперативного назначения Национальной гвардии, КАБов на их направлении - значительно меньше. Зато гораздо коварнее теперь - угроза дронов.
Определить точно, чей в небе беспилотник — наш или враждебный, практически невозможно.
"Бывает, сбрасывают с каким-то ядом неизвестное вещество", — говорит защитник Украины.
Одна, из таких химических бомб, к вечеру упала, прямо перед одним из укрытий воинов "Хартии". К счастью, она не сработала. А еще – непрерывно работает вражеская артиллерия и дерзко воюет пехота.
"Подняли флаг "вагнеров" на позиции. Утром где-то аэроразведка наша увидела, что один шел и снимал этот флаг", — говорит "Тедди"
После этого защитники Украины укрыли этот блиндаж огнем и оттуда больше никто не вылез. Появление в Серебрянском лесу "вагнеровского" флага не было случайностью.
"Они пытались штурмовать. Но мы их встретили плотным огнем. Они были удивлены. Дезориентированы", — говорит "Сгущенка", военнослужащий 13 БрОП НГУ "Хартия".
Также оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции, однако пока безуспешно.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 за 22 марта 2024 года | Полный выпуск новостей
Напомним, что во время ракетной атаки по Запорожью кафиры ударили по дамбе ДнепроГЭС.
Читайте также: