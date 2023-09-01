Сбросил с моста и швырнул сверху бутылку: в Германии неизвестный напал на ребенка из-за украинского языка

Прокуратура немецкого города Айнбек разыскивает мужчину, набросившегося на говорящего на украинском языке мальчика. Мужчина требовал от ребенка говорить по-русски и говорил, что войну начала Украина. Потом перебросил мальчика через ограждение моста и швырнул в него стеклянной бутылкой. Ребенок получил травмы головы и ноги, неизвестному инкриминируют попытку убийства.

О подробностях этого скандального инцидента говорится в сюжете ТСН из Германии.

Этот случай произошел еще 26 августа, но только в пятницу, 1 сентября, о нападении на украинского ребенка сообщила прокуратура города Гёттинген.

В тот день, а это была суббота, около 7 часов вечера группа украинских детей находилась возле моста в городе Айнбек. Там проходил неизвестный мужчина, который вдруг потребовал от детей, чтобы они говорили по-русски. Также он сказал им, что Украина начала войну.

Затем этот мужчина схватил за волосы девочку, после чего напал на 10-летнего мальчика и перекинул его через перила моста в канал. Ребенок ударился о железные балки, прикрепленные к мосту. Мальчик ударился головой и ногой.

Однако на этом злоумышленник не остановился и, когда ребенок лежал в канале, он швырнул вниз стеклянную бутылку, попавшую мальчику в плечо, и после этого скрылся с места происшествия.

Прокуратура разыскивает злоумышленника и ищет свидетелей. Правоохранители сообщают, что мужчине было около 40-45 лет.

Ребенка отвезли в больницу и в тот же вечер его смогли отпустить домой.

Прокуратура классифицирует это нападение как политически мотивированное.

О нападении сегодня сообщили в немецких СМИ. Некоторые из них прямо пишут в заголовках, что это россиянин напал на украинского ребенка.

По статистике, только в Берлине за последний год полиция зарегистрировала 3250 случаев нападения на украинцев. Правда, полиция не фиксирует, были ли у нападавших расистские или политические мотивы.

Поиски россиянина, решившего проявить силу к украинскому ребенку, в городе Айнбек продолжаются.

Напомним, ранее в Германии во время танцевального фестиваля в Дюссельдорфе россиянка набросилась на украинку — избила ее и облила водой. Гражданка страны-агрессора обзывала украинцев "нацистами" и обвиняла в гибели российских окупантов, пришедших с оружием на территорию Украины.

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