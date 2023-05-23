Сбросили труп в водоем: в полиции Киева рассказали, было ли убийство (фото)

Киевляне обсуждают в социальных сетях шокирующее видео, на котором двое мужчин бросают в водоем тело человека, при этом один из них тоже падает в воду. Это событие связали со страшной находкой – вчера в озере, на улице Закревского, водолазы достали труп мужчины. Люди решили, что именно так неизвестные расправились с мужчиной и таким образом избавились от тела.

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что видео, где двое мужчин бросают в воду третьего, никак не связано с убийством или криминалом.

"Как выяснилось, три друга отдыхали на берегу реки, распивали алкоголь, потом решили одного из них "освежить", поэтому бросили в воду. Мужчина самостоятельно вышел из воды. С ним все хорошо", — рассказали нам в столичной полиции.

Там добавляют, что труп, который достали вчера спасатели, это другое событие.

В Сети обсуждают видео с трупом в столичном водоеме. ФОТО: сундуки с видео

Напомним, ВСУ обратились с важным заявлением к жителям Киева и области.

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