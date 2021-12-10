СБУ должна разобраться, почему в Украине низкие запасы угля – секретарь СНБО

За саботажем в энергетической сфере Украины может стоять Россия.

Украина входит в зиму с низкими запасами угля. И этот саботаж в энергетической сфере приобретает определенные признаки, и не исключено, что за этим может стоять Россия.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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"У нас есть два фундаментальных решения. К большому сожалению, тот саботаж, который мы сегодня видим в энергетической сфере, приобретает уже определенные признаки. Поэтому я вынужден был обратиться к главе СБУ с соответствующим письмом, чтобы они разобрались, что произошло. Почему мы сегодня, когда подошла зима, не имеем соответствующих запасов угля. И не диверсия ли это со стороны России или других лиц. Энергетический вопрос является вопросом номер один относительно дестабилизации в стране — мы это вполне осознаем", — сказал Данилов.

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