СБУ опубликовала доказательства причастности экс-владельца "Мотор Сич" к сотрудничеству с РФ: что известно о скандале

Служба безопасности Украины 24 октября опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров задержанного 22 октября президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с РФ.

Как сообщает СБУ, даже после полномасштабного вторжения России Богуслаев, ранее неоднократно избиравшийся народным депутатом от "партии регионов", продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

В частности, речь идет о поставках для российской компании, выпускающей вооружение для нападения на Украину. Продукцию запорожского предприятия оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов.

"Мотор Сич" во время полномасштабной войны поставляла детали для ударной авиации врага

По материалам следствия, чиновники украинского предприятия во главе с Богуслаевым действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для ВС РФ. Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон";

КО-52 "Аллигатор";

Ми-28Н "Ночной охотник".

Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации россияне массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.

Как работала схема поставки

Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд иностранной стороны.

Однако после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Также враг использовал иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.

Приводим фрагмент разговора президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева с российскими коллегами, который это подтверждает.

Разговор с представителем ЗАО "Двигатели Владимир Климов-Мотор Сич" (Москва):

– Богуслаев: Запчасти мы готовы вам прислать. Только подумай через Хорватию или где у вас там была, Черногория? У вас где-то были хорошие концы.

– Сытнов А.П. ЗАО "Двигатели Владимир Климов-Мотор Сич" (Москва): У нас есть Хорватия, Казахстан и даже Киргизия.

– Богуслаев: Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем. А вы определитесь, через кого.

Разговор с экс-гендиректором ПАО "Росвертол" Мотренко П.Д.:

Богуслаев: Петр Данилович, скажи, сколько ты еще примешь 136-х (ред. – Д-136 – турбовальный двигатель предназначен для установки на вертолеты Ми-26)?

Мотренко: У нас с вами еще есть контракт на четыре плюс еще на два. Всего шесть.

Богуслаев: Я, ты знаешь, кое-где к вам отправляю десятками. И все у нас идет нормально.

В феврале 2022 года "Мотор Сич" поставила в РФ самые лучшие двигатели последнего поколения.

Богуслаев: Петр Данилович, вчера был у вашего нового шефа, в белокаменной.

Мотренко: Слышал это.

Богуслаев: Я поднял снова вопрос. он согласился и на 28-ку (ред. — ударный вертолет Ми-28) и на 24-ку (ред. — ударный вертолет Ми-24) ваши ставить новые двигатели пятого поколения. Готов, так как мы провели все испытания в России. Он даже сказал, как мы будем его поставлять. Просит на ваши 35-ки (ред. – ударный вертолет Ми-35) поставить на все моторы новые. Он мне говорит: "Помоги мне, дай больше моторов, потому что не успеваем". У него какие-то планы грандиозные (вероятно речь идет о войне против Украины). Мы договорились, как все это осуществлять.

Мотренко: Хорошо.

Богуслаев поддерживал преступления Путина в Украине

Более того Богуслаев, как отметили в СБУ, оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине и т.д. Этому тоже есть подтверждение в опубликованном СБУ разговоре Богуслаева в марте 2022 года, когда российские оккупанты ударили ракетами по "Мотор Сич".

Приводим разговор Богуслаева с собеседником:

– Богуслаев: У нас гидростанция и атомная станция – они боятся.

- Собеседник: Ну да, боятся. Вы с ними за одно просто вот и все.

– Богуслаев: Нет-нет-нет, они уйдут. Зеленского выгонят и уйдут, нет проблем. Смирнее стали, много полягло людей в Киеве. Если Путин кончит, то потом "националисты" нас "кончат". Искандкр, Искандер-М упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, совершенно. Мы все понимаем...

Что известно о семье Богуслаевой

Вячеслав Богуслаев – миллионер, бывший владелец "Мотор Сич". Он приватизировал предприятие еще в начале 1990-х годов. И владел им до тех пор, пока в 2016 году не продал контрольный пакет акций "Мотор-Сичи" китайской компании Beijing Skyrizon Aviation. Что тогда закончилось скандалом и судами, как следствие 20 марта 2021 года Шевченковский районный суд Киева принял решение о передаче имущественного комплекса запорожского завода и всех 100% его акций государственной компании АРМА.

Но даже после этого влияние Богуслава на предприятие сохранилось, а он остался его почетным президентом.

Также в собственности миллионера есть ООО "Вертолеты МСБ" и Винницкий авиационный завод, участвующие в оборонных заказах на нужды ВСУ.

Более того, Вячеслав Богуслаев продолжает вести бизнес на территории РФ и является соучредителем фирмы ООО "Лосиный остров". Компания, активы которой оцениваются более чем в 400 миллионов рублей, строит и продает коттеджные домики в Подмосковье и платит налоги в бюджет РФ, которая ведет кровавую войну против Украины.

Александр Богуслаев – единственный прямой наследник 82-летнего Вячеслава Богуслаева. Как ни странно, он живет в Монако, а не в Украине, имеет по меньшей мере 4 квартиры в Ницце или поблизости, еще 2 квартиры оформлены на брата его жены Евгения Внукова. Богуслаев-младший является гражданином Гренады.

Как пишет espreso.tv, в разгар войны, в марте 2022 года зарегистрированная в Монако компания Monacuiros приобрела во французском округе Драгиньян имение общей стоимостью не менее 45 миллионов евро. Счастливым обладателем его стал 44-летний Александр Богуслаев, сын президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Monacuiros принадлежит Александру Богуслаеву, только 1 часть записана на его несовершеннолетнего сына Серафима.

Более того, два года назад Александр Богуслаев пытался купить итальянский остров Галинара в Лигурийском море. Сделке общей стоимостью в 25 миллионов евро, к счастью, помешало правительство Италии.

Напомним, 22 октября СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева. Сотрудники СБУ также задержали начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич". Обеим чиновника объявили подозрение в коллаборации и пособничестве государству-агрессору. Если их вину докажут – им грозит пожизненное заключение.

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