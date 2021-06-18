СБУ провела обыски в тренировочном комплексе "Муниципальной охраны": что обнаружили

"Муниципальную охрану" создали в 2017 году по требованию городского главы Виталия Кличко.

Огнестрельное оружие, почти сотня патронов и гранатомет. Служба безопасности Украины провела обыски в тренировочном комплексе "Муниципальной охраны" Киева. Это организация, которую четыре года назад создали по решению КГГА.

О том, в чем подозревают членов "Муниципальной охраны" — 18 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Киев, Бориспольское шоссе, лес, среди деревьев виднеются полуразрушенные корпуса. На пяти гектарах земли заброшенный пионерский лагерь. Два года назад эту территорию Киевская городская государственная администрация выделила "Муниципальной охране".

Сегодня на бронированной машине сюда заехали несколько десятков спецназовцев.

Это территория бывшего детского лагеря. Утром сюда наведались сотрудники Службы безопасности Украины. И заявили, что члены "Муниципальной охраны" обустроили здесь незаконный стрелковый полигон.

В СБУ отчитываются, что у муниципальных охранников нашли гранатомет, 400 граммов тротила, 2 корпуса гранат РГД-5, пистолет, почти сотню патронов и охотничье нарезное оружие. Некоторых из них подозревают в ввозе оружия из зоны боевых действий на Донбассе.

Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещены из района проведения ООС.

Александр Король — муниципальный охранник. Он и члены этой организации охраняют коммунальные учреждения, такие как школы, детские сады, а также Международный выставочный центр, где происходит вакцинация. Александр с юристом организации рассказывают свою версию событий.

"Работников склада, где хранится форма, скрутили, мордой в асфальт и они слышали как окна разбиваются. После того, оказывается вон там две черные сумки лежат с нашей формой и запрещенным оружием", — говорят они.

На территории действительно есть площадка для стрельбищ. Но используют здесь травматическое оружие, — уверяют охранники.

Новости Украины: СБУ провела обыски на тренировочном комплексе "Муниципальной охраны" Киева

"Муниципальную охрану" создали в 2017 году по требованию городского главы Виталия Кличко. Сейчас в ее составе полтысячи бойцов. Они имеют право применять только: дубинки, травматическое оружие по разрешению.

Два года назад некоторые из них попали в конфликт возле Голосеевского парка. Тогда между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмой произошла стрельба. Пять человек пострадали. Сейчас же СБУ готовятся вручить подозрения за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

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