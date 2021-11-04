СБУ разоблачила группу российских хакеров, совершивших более 5 тысяч атак на украинские организации

СБУ разоблачила группу российских хакеров, совершивших более 5 тысяч атак на украинские организации

Среди них и несколько бывших украинских СБУшников-изменников.

СБУ раскрыла группировку российских хакеров «Армагедон», осуществившую более пяти тысяч атак на украинские госучреждения, диптоматические представительства, военные объекты и критическую инфраструктуру.

Об этом говорится в ТСН.14.00

Среди самых известных — атака на "Прикарпатьеоблэнерго", несколько лет назад обесточившую половину Ивано-Франковска и атакующую информационную сеть «Укрзализныци».

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Также установили, что эта группа хакеров подчиняется русской ФСБ. С 2014 года они регулярно воровали данные из государственных органов, высылая письма с вирусами работникам, и таким образом получали доступ к системам, документам и реестрам.

У СБУ есть телефонные разговоры и видеоотчеты, которые хакеры присылали ФСБ.

Территориально группа киберпреступников базируется в Севастополе. Помимо штатных работников ФСБ в нее входят и пять украинцев, бывших работников СБУ, с оккупацией полуострова перешедших на сторону России. Им уже объявлено о подозрении в государственной измене.

Вскоре все участники группировки объявят в международный розыск.

«Понятно, что это штатные сотрудники, можем увидеть, что ожидают вознаграждения и личности которых мы слышали – предатели, бывшие работники правоохранительных органов. Мы еще раз получили доказательство», — отмечает начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

СБУ разоблачила российских хакеров, которые осуществили более 5 тысяч атак в сторону Украины

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