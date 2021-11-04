СБУ разоблачила группу российских хакеров, совершивших более 5 тысяч атак на украинские организации

Среди них и несколько бывших украинских СБУшников-изменников.
СБУ раскрыла группировку российских хакеров «Армагедон», осуществившую более пяти тысяч атак на украинские госучреждения, диптоматические представительства, военные объекты и критическую инфраструктуру.
Об этом говорится в ТСН.14.00
Среди самых известных — атака на "Прикарпатьеоблэнерго", несколько лет назад обесточившую половину Ивано-Франковска и атакующую информационную сеть «Укрзализныци».
Также установили, что эта группа хакеров подчиняется русской ФСБ. С 2014 года они регулярно воровали данные из государственных органов, высылая письма с вирусами работникам, и таким образом получали доступ к системам, документам и реестрам.
У СБУ есть телефонные разговоры и видеоотчеты, которые хакеры присылали ФСБ.
Территориально группа киберпреступников базируется в Севастополе. Помимо штатных работников ФСБ в нее входят и пять украинцев, бывших работников СБУ, с оккупацией полуострова перешедших на сторону России. Им уже объявлено о подозрении в государственной измене.
Вскоре все участники группировки объявят в международный розыск.
«Понятно, что это штатные сотрудники, можем увидеть, что ожидают вознаграждения и личности которых мы слышали – предатели, бывшие работники правоохранительных органов. Мы еще раз получили доказательство», — отмечает начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
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