СБУ разоблачила псевдоактивистов в Днепре, которые под видом борьбы с коррупцией требовали с предпринимателей деньги

СБУ разоблачила псевдоактивистов в Днепре, которые под видом борьбы с коррупцией требовали с предпринимателей деньги

Во время получения 70 тысяч гривен от руководителя АЗС задержали главу псевдоактивистов.

Псевдоактивисты шантажировали бизнесменов в Днепропетровской области.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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В реестрах предприятий искали небедную жертву, а затем угрожали акциями протеста, обращениями в полицию и публичными скандалами – под видом борьбы с коррупцией. Или предлагали откупиться за три-пять тысяч долларов США.

Вымогательскую схему разоблачила СБУ. Во время получения 70 тысяч гривен от руководителя АЗС задержали главу псевдоактивистов. Теперь устанавливают всех его подельников.

«К отказывающимся «активисты» применяли весь арсенал общественного влияния: блокировали деятельность предприятия, приглашали журналистов на показательные акции, подавая это, как борьбу с нарушениями законодательства бизнесменами», — говорит спикер СБУ Днепропетровщины Валерий Ефанов.

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