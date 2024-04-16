СБУ уничтожила РЛС оккупантов на Брянщине, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины – источники

У россиян стало на один модернизированный комплекс РЛС меньше.

Служба безопасности Украины поразила российскую радиолокационную станцию дальнего действия "Небо-У" в Брянской области, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины.

Об этом ТСН.ua сообщили источники.

Модернизированный комплекс "Небо-У" помогал оккупантам выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, атакующие УАБами украинское приграничье.

РЛС стоимостью $100 млн поразили семь дронов-камикадзе самолетного типа.

Источники подтвердили, что комплекс "Небо-У" больше не работает и "вероятно превратился в дуршлаг".

Российская радиолокационная станция дальнего действия "Небо-У"

"Благодаря поражению этой РЛС у врага стало меньше возможностей выявлять воздушные цели вдоль северной границы Украины. Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и качественно использовать армейскую авиацию на этом участке", — рассказали источники.

Это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е Главное Управление военной контрразведки СБУ. Первый был уничтожен в Белгородской области РФ.

Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс "Каста-2Е2" возле временно оккупированного Бердянска на Запорожье.

Напомним, аналитики оценили, как война дронов изменила ситуацию на фронте в Украине.

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