СБУ устроила "БАМ" в Бурятии: все, что известно о взрыве в тоннеле и последствиях (видео)

Взрыв серьезно повредил железнодорожный путь, а также выгорели десятки цистерн с горючим.
СБУ устроила взрыв 30 ноября на Байкало-Амурской магистрали в РФ – в Северномойском тоннеле им. Бессолова в Бурятии. Значительные повреждения получили железнодорожные пути, а также сгорели десятки цистерн с горючим. Россияне расследуют дело как теракт.
ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве тоннеля БАМ в Бурятии.
Взрыв в тоннеле БАМ – что известно
В ночь на 30 ноября прогремел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северномойском тоннеле им. Бессолова, расположенном в Бурятии. Во время движения грузового поезда сработали четыре взрывчатки.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники заявил, что это была очередная успешная спецоперация СБУ. В самом ведомстве эту информацию пока не комментировали.
Отметим, что часть участка БАМ в Бурятии – единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. Страна-агрессор использует этот путь для военных поставок, однако сейчас его работа парализована.
Украинские власти – о взрыве в тоннеле в Бурятии
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что следует дождаться официального подтверждения следа украинских спецслужб в этом инциденте.
"Дождемся официальных комментариев наших спецслужб. Однако то, что они совершенно точно контролируют определенные процессы в России, модерируют и имеют доступ — это очевидно. То есть я бы сказал, что и СБУ, и ГУР очень мощно могут работать в России", — заявил Подоляк.
Он также выразил убеждение, что "есть и сами граждане России на ее территории, достаточно эффективно уничтожающие определенные объекты".
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Что говорят россияне о подрыве тоннеля на БАМе
В России инцидент на железной дороге признали, однако сначала утверждали, что она там как-то сама взорвалась – якобы замкнуло проводку. В российских телеграм-каналах сообщалось о повреждении трех грузовых вагонов.
"Грузовой поезд из 50 вагонов начал въезжать в тоннель возле станции Окусикан в Бурятии, когда машинист услышал звук взрыва. В одном из вагонов начался пожар. Машинист поезда и его помощник не пострадали. В результате происшествия были повреждены три вагона-цистерны — один из них выгорел полностью", – говорилось в сообщениях пабликов.
Уже 1 декабря россияне заявили, что причиной взрыва в Бурятии стала диверсия. Следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт". Уточняется, что неизвестные подорвали грузовой состав (50 вагонов) на перегоне "Итикит-Окусикан" – это 41 цистерна с дизельным топливом и три цистерны с авиационным топливом. Как рассказали в локомотивной бригаде, во время движения по туннелю снялось напряжение и поезд затормозил. Пока члены бригады выясняли причину, в тоннеле началось сильное задымление. Так что бригада закрепила поезд и покинула тоннель.
В Сети также появилось видео с места взрыва. На ночных кадрах видны охваченные огнем цистерны и территория рядом.
Последствия взрыва в тоннеле – что повреждено
По словам россиян, в результате взрыва в тоннеле выгорели 16 цистерн с "головы" поезда. В двух цистернах (20 и 22 с "головы") в районе слива обнаружили пробоину.
После взрыва с места инцидента удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна, ведь взрыв серьезно повредил рельсы, а топливо их затопило.
Сообщается, что позже в этом районе был взорван еще один железнодорожный состав. Выгорели четыре цистерны, еще две были повреждены огнем. По предварительным данным, топливо разлилось на площадь 150 кв. м.
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