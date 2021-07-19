СБУшников, которые напали на пограничников, отстранили и инкриминируют уголовные дела по двум статьям

СБУшников, которые напали на пограничников, отстранили и инкриминируют уголовные дела по двум статьям

В СМИ появилась информация о том, что нападавшие были пьяны.

Нападение на пограничников на украинской границе с Россией — на двух сумских военнослужащих напали действующие сотрудники СБУ. Эту информацию подтверждает сама Служба Безопасности. В ведомстве уже установили причастность двух своих сотрудников к нападению.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Все произошло в Краснополье у отдела пограничной службы. На двух сотрудников во время службы напали и отобрали оружие. Сюда лично выезжал глава Госпогранслужбы выяснять обстоятельства инцидента.

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По первой информации, которую предоставило ведомство о нападении — это произошло около двух часов ночи на самой границе близ села Рясне. О нападавших говорили, что это трое неизвестных, которые избили двух пограничников и отобрали у них табельное оружие. Впоследствии два автомата Калашникова, которые принадлежали пограничникам, полиция нашла недалеко от места нападения и вернула.

Впрочем, впоследствии в СМИ начала появляться информация о том, что неизвестными были пьяные сотрудники СБУ, которые якобы отдыхали на озере. И что это именно они напали на пограничников. Впоследствии в ведомстве подтвердили, что к нападению действительно причастны двое их сотрудники, однако другие подробности - что они действительно делали на границе и были ли пьяные — не разглашают.

«Служба безопасности Украины установила причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд в Сумской и передала их органам следствия. Оба участника нападения — это сотрудники Службы — отстранены от работы. СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны», — заявила пресс-секретарь СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

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По третьему фигуранта нападения — кто он, официальных данных пока нет. Вроде он тоже сотрудник СБУ, но проходит как свидетель. Сейчас открыто уголовное производство по двум статьям — по факту похищения огнестрельного оружия и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Нападавшим грозит 15 лет лишения свободы. Расследование проводит ГБР. В течение дня там обещают рассказать, что удалось выяснить.

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