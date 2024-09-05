Сценарии дальнейшего развития войны: в чем заинтересован Запад – в победе или поражении Украины

Чем ближе к выборам в США, тем больше разговоров на Западе о границе дальнейшей военной помощи Украине. Это связано как с унынием в нашей способности дальше отвоевывать свои территории, так и в желании союзников договориться с Россией любой ценой.

Желание найти общий язык с Путиным на Западе никуда не исчезло. Его не ослабила, слишком сказать – даже не разрушила – успешная украинская операция на Курщине, которая, казалось бы, должна была не то чтобы подвинуть «красные линии» Путина, но и полностью их разрушить. В Администрации Байдена до сих пор не дает Украине разрешение на удары дальнобойными ATACMC (которые, до, не могут добраться до Москвы) по целям вглубь территории России. Так, на днях Reuters появилось, что Белый дом подошел к одобрению решения о предоставлении Украине ракеты JASSM для F-16.

«Их запуск с пунктов ближней границы Украины с Россией мог позволить поражать военные объекты даже в российских городах Воронеж и Брянск. Это серьезно усложнит способность России поддерживать ее последующие операции и значительно обеспечить Украине стратегическое преимущество», – отмечает Reuters, добавляя, что объявление о предоставлении этих ракет Вашингтон может оценить эту осень. Вероятнее всего, Администрация Байдена приняла это решение уже после выбора 5 ноября. Однако пока не ясно, какую из двух типов ракета JASSM выпускает Украина: дальностью 370 км или 800 км; и получают ли ВСУ разрешение бить ими по целям в глубине России.

С самого начала полномасштабной войны против России Украины США постоянно накладывали ограничения на предоставление определенных видов вооружений или на их использование, не давая ВСУ нанести действительно существенные потери врагу. Кто связывает это со страхом в ключевых западных столицах пересечь печально известную "красную линию" Путина, за которой начинается ядерный конфликт. Некоторые доказывают, что США просто не заинтересованы в быстром и полном поражении Москвы, стремясь варить "русскую лягушку" бесплатно. Другие говорят, что с помощью дозированной военной поддержки и постоянного сопротивления ВСУ Запад хочет держать Россию в постоянном напряжении, чтобы Путин был более сговорчив по другим вопросам.

Возможно, наши союзники преследуют все эти цели одновременно, еще и выигрывая таким образом время для себя, потому что для перевода своих ОПК, хотя бы на полувоенные рельсы тоже нужно время и ресурсы. Но что делать Украине? Наши ресурсы, как это ошибочно может показаться на Западе, не бесконечны. Мы не можем вечно сдерживать врага, численно превосходящего нас. Без действенных гарантий безопасности (а это стабильная военная помощь, миротворческий контингент на линии разграничения и т.п.) на переговоры с Россией и заморозку войны мы тоже не можем уйти, потому что Россия перегруппируется, накапливает силы и снова ударит.

О каких сценариях дальнейшего развития войны говорят на Западе, особенно накануне выборов в США? К чему больше склоняются наши партнеры: очередное умиротворение Путина или продолжение войны? О трех основных путях развития событий читайте в материале ТСН.ua.

Сценарий №1: переговоры и заморозка

Ранее, анализируя возможные сценарии дальнейшего развития войны, ТСН.ua уже писал, что в Украине не в полной мере оценили, как на Западе восприняли провал нашего контрнаступления в 2023 году, что не трансформировалось в оказание нам еще большего количества оружия. Страх эскалации, умноженный на нежелание объяснять своим обществам, почему нужно увеличивать оборонные расходы, породил огромную волну дискуссий о необходимости поиска компромиссов за столом переговоров с Россией, что является де-факто согласием на территориальные уступки. Частично эти разговоры стихли после начала украинской операции в Курщине. Ибо до этого в Вашингтоне шла дискуссия, нужно ли уже не будет баллотироваться Джо Байдену, как-то решить вопрос войны России против Украины еще до инаугурации следующего американского президента 20 января 2025 года, даже за счет территориальных уступок со стороны Украины.

После перенесения войны на территорию России, эти предложения несколько изменились. И это можно увидеть по дискуссии в ведущих западных медиа по двум основным вопросам:

предоставление Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по целям в глубине территории России;

и то, что Путин не изменил своих первоочередных целей в войне против Украины, поэтому победить его будет очень тяжело, если вообще невозможно.

Многие западные эксперты доказывают, что украинская операция на Курщине понемногу замедляется, в то время как российские войска продолжают продвигаться к Покровску на Донецком направлении, которое вот-вот упадет. В статье для британского издания The Times профессор оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк даже предполагает, что российские войска могут захватить всю Донетчину и весной 2025 г. угрожать Днепропетровщине. Все это подогревается статьями американских экспертов, например, Стивена Биддла из Колубийского университета в Foreign Policy, что стратегически разрешение ВСУ на удары вглубь российской территории не изменит траекторию войны.

"Украине предстоит развернуть свои новые возможности в больших масштабах, сразу интегрируя их с наземным маневром для прорыва российских линий обороны. Выполнить это непросто. Летом 2023 года во время наступательной операции украинские военные не продемонстрировали способности координировать силы такого масштаба, необходимого для решительного прорыва .США считали, что проблема в недостаточной подготовке украинцев.

В среду, 4 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что 90% самолетов, которые Россия использует для управляемых авиабомб и ракетных ударов дальнего действия, расположены более чем в 300 км от украинской границы. Поэтому, мол, в разрешении бить дальнобойным западным оружием дальше, чем российское приграничье, нет смысла. Однако почему бы, например, Администрации Байдена все же не предоставить ВСУ разрешение ударить сначала по этим 10% целей?

Тем более, судя по публикациям в западной прессе, Иран в шаге от передачи России своих ракет Dezful, которые могут быть еще опаснее "Искандеров". Однако похоже, что для минимизации рисков эскалации до выборов в США 5 ноября, а также после них, Вашингтон вряд ли примет это решение, скорее идя в фарватере подведения Украины к неизбежности переговоров путем предоставления дозированной военной помощи. И пока Америка, а за ней и ключевые страны ЕС, исповедуют этот принцип, Москва через разных экспертов и спикеров вбрасывает в западное информационное пространство тезис, что "Россию невозможно победить", поэтому лучше не бороться вообще.

Сценарий №2: режим крепости

В статье об украинской операции на Курщине, которая длится уже месяц, Le Monde пишет, что молниеносный прорыв ВСУ разрушил убеждения в головах большинства на Западе, что война вроде бы зашла в полный тупик. Однако, как и в случае провала украинского контрнаступления в 2023 году, это автоматически не трансформировалось в желание наших партнеров предоставить нам больше оружия и снять все запреты. Повторяя фразу "Украина должна сама решать, когда начинать переговоры", можно предположить, что и в 2025 году Запад будет продолжать предоставлять ровно столько оружия, чтобы мы держались и оборонялись, а не наносили России болезненные удары, которые могут переломить ход войны.

"Украина не может выиграть без внешней помощи. Это зависит от нашего желания и лидерства. Если мы хотим, чтобы украинцы преобладали на поле боя, мы должны им разрешить принести войну на территорию России", — сказал на конференции GLOBSEC на минувших выходных в Праге глава Генштаба ВС Чехии, генерал-лейтенант Карел Ржек.

Однако удары ли вглубь российской территории — это путь к победе Украины? Нет, это скорее путь к более эффективной обороне и надежной защите Украины от российских ударов, чтобы мы смогли выйти на переговоры с Россией с позиции силы. Ибо именно это единственный возможный вариант окончания войны в головах наших ключевых западных союзников, прежде всего США и Германии. Или все же с позиции слабости Украины? Именно такой вопрос на днях в Facebook задала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук:

"Действительно ли все наши ключевые партнеры желают нам выйти на уровень, когда мы сможем выйти на переговоры с позиции силы? Или, возможно, в некоторых ключевых для нас кабинетах, в том числе нетрадиционной овальной формы, доминирует мнение, что переговоры возможны только с позиции слабости И чем слабее позиция Украины, тем эти переговоры реальнее? если эти переговоры по существу дипломатическим прикрытием капитуляции".

Итак, исходя из этого, очень хорошо, если после американских выборов военная и финансовая поддержка Украины в 2025 году будет, по крайней мере, на действующем уровне, чтобы сохранять "режим крепости", когда мы хорошо обороняемся, но не продвигаемся вперед. Выступая на конференции GLOBSEC, действующий командующий EUROCORPS Петр Блазеуш призвал избавиться от страхов по поводу рисков эскалации со стороны России, чем постоянно пугает Кремль.

"Это не эскалация — это способность Украины иметь возможность себя защищать. И, я думаю, мы также являемся жертвами российской дезинформации и очень хорошей пропаганды. Вся эта дискуссия об эскалации, использовании ядерного оружия… Политически многие правительства обеспокоены. Но мы видим подтверждение — ничего не произошло. Это в той или иной степени блеф", — добавил Петр Блазеуш.

Поэтому еще одна задача для наших западных партнеров в 2025 году — наконец-то избавиться от "красных линий", которые навязал им Путин, угрожая эскалацией. Кроме этого, по словам Бена Годжеса, бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе, на третьем году полномасштабной войны Администрация США до сих пор не имеет четко определенной цели в этой войне. И это третья главная задача для наших союзников в 2025 году.

Сценарий №3: дождаться проблем в РФ

На днях в интервью американскому телеканалу NBC News президент Зеленский заявил, что Курская операция – это начало, и успех очень близок к неожиданности. В последнее время западные обозреватели, эксперты и военные генералы говорят, что это не последняя неожиданность России от ВСУ. И, как уже писал ТСН.ua, главная российская проблема, которую обнажила украинская операция в Курщине, — это нехватка резервов. Москва опрокидывала туда свои войска даже из Калининграда. Несмотря на продолжающееся продвижение врага на Донецком направлении, Россия нуждается в усилении мобилизации. Кремль уже повысил зарплаты контрактникам. Сумма выплат за первый месяц, в зависимости от региона, достигает $10-20 тыс. Однако дедлайн таких выплат – 1 декабря. И дальше Путину, возможно, придется объявлять вторую большую волну мобилизации, вроде той, которая уже была в сентябре 2022 года, когда они набирали более 300 тыс.

"Если продолжится затяжная война, то не позже, чем летом 2025 года, Россия столкнется с дилеммой: либо останавливать это все, либо объявлять повторную масштабную мобилизацию", — заявлял глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов еще в начале августа.

О том, что Путин может пойти на объявление большой волны мобилизации в России, уже к концу 2024 года писал и Bloomberg. Это, по мнению западных экспертов и должностных лиц, может поколебать режим Путина. Однако вряд ли это приведет к каким-либо кардинальным изменениям или крушению режима. Данные опроса российского ВЦИОМ (хотя, вряд ли им можно доверять) в августе, после начала украинской операции в Курщине, продемонстрировали незначительное падение рейтинга кремлевского "фюрера": от 77,1% до 73,6%.

По мнению президента Чехии Петра Павла, война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока не найдена достаточная сила, чтобы убедиться в образе в невозможности достижения своих политических целей военным путем. Не исключено, что конфликт может перейти из горячей фазы в замороженную, которая продлится годами.

"Это может произойти в этом году, но может произойти и в следующем, а может и через много лет. Я скорее считаю, что через несколько лет обе стороны поймут, что дальше идти невозможно, и переговоры состоятся", — добавил Петр Павел.

Если исследовать, что о дальнейших сценариях развития войны России против Украины пишет западная и экспертиза, то в прошлом году таких прогнозов значительно изменилось. Горизонт планирования сводится к выбору США 5 ноября. К этому присоединены и разные контраверсионные статьи типа "Россию невозможно победить", а "разрешение Украины на удары западным дальнобойным оружием по России ничего не дадут". Однако, нашим западным партнерам следует помнить и об отношении к возможным переговорам с РФ, к которым нас так шилит, самих украинцев. Свежий опрос Фонда Демократических инициатив им. Илька Кучерива говорит, что ни отказ от вступления в ЕС и НАТО, ни признание оккупированных территорий части РФ не поддерживается подавляющим большинством украинцев как уступка в обмен на начало войны.

Именно поэтому союзникам Украины пора:

программируется со стратегией поддержки Украины в войне против России; если Запад так боится эскалации, то это может быть политика "маленьких шагов", вроде украинской операции на Курщине, когда Запад не возражал против ее проведения;

снять все запреты на удары дальнобойным оружием вглубь территории России; пусть это сначала будет 10% целей, к которым будет доставать это оружие, однако, оценивая результаты, впоследствии Украина сможет получить еще больше дальнобойных ракет;

начать по-настоящему убеждать свое общество в необходимости увеличить оборонные расходы;

сделать свои санкции против России действительно действующими, обрезав пути их обхода и, наконец, отказавшись от покупки российского газа и нефти.