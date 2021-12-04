Сценарии наступления на Украину лежат "на столе у Путина": как США собираются сдержать российскую агрессию

Наступление, по данным СМИ, может произойти в начале следующего года по нескольким направлениям.

Кремль рассматривает возможную наступательную операцию на Украину с привлечением 175 тысяч военных. Об этом, ссылаясь на данные разведки, пишет издание The Washington Post. И обращает внимание на то, что Россия, кроме наращивания войск вблизи украинских границ, еще и неожиданно начала мобилизацию резервистов.

О том, как Соединенные Штаты собираются сдержать российскую агрессию – 4 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Наступление, по данным СМИ, может произойти в начале следующего года по нескольким направлениям. Немецкое издание Bild узнало подробности. Согласно данным, которые издание получило от источника, если будет приказ Путина, россияне будут атаковать через северный Крым, контролируемый сепаратистами Восток, а также через северные границы Украины. Нападение спланировано в три этапа: цель – захват двух третей территории, включая Киев. Сценарии якобы – "на столе у Путина", но окончательно он еще не определился.

Bild обнародовала карту вероятного наступления РФ в три фазы/Инфографика: Bild

Стягивая войска и бряцая оружием вокруг Украины, Россия, как пишет The Washington Post, требует от США гарантий, что Украина не станет членом НАТО, Альянс воздержится от военной деятельности вокруг Украины. Также это происходит в ожидании встречи Джо Байдена с Путиным – в формате видеоконференции.

Соединенные Штаты готовят целый комплекс мер, которые должны остановить Путина. Об этом президент Джо Байден сказал накануне. Он отметил, что находится в постоянном контакте с партнерами из Европы и Украины, чтобы быть готовым к возможному развитию событий.

"Что я делаю – готовлю наиболее полный и весомый пакет инициатив, чтобы Путину было очень сложно продолжать делать то, что, как опасаются люди, он может сделать. Это сейчас в процессе", — отметил американский президент.

О том, что может быть в этом пакете, занавес приоткрыла посол Украины в США Оксана Маркарова. В интервью телеканалу CNN она рассказала, что Киев предложил США трехкомпонентный пакет для сдерживания России. И он включает в себя следующие составляющие. Политическая – те четкие политические заявления и сигналы России о реакции на случай эскалации, которые уже были сделаны в пользу Украины. Вторая – экономическая составляющая – санкции, которые сделают для Кремля полномасштабное вторжение в Украину дорогим и непосильным. И третья составляющая – безопасность, которая поможет усилить оборонительные способности.

Представитель Белого дома Джен Псаки уже заявила, что экономические санкции против России возможны. Они консультируются с европейскими партнерами и Конгрессом о возможности их применения.

Относительно разговора Байдена с Путиным — в Москве предполагают, что переговоры в формате видеоконференции могут состояться уже в следующий вторник, 7 декабря — подтверждения даты от Белого дома пока нет. Но госсекретарь Энтони Блинкен высказался в пользу того, что такой разговор действительно должен состояться в ближайшее время. И его президент Байден собирается использовать для того, чтобы лично изложить перед Путиным, который является единственным реальным источником принятия решений в России, последствия его возможного нового вторжения в Украину.

"Президент будет говорить о нашем сильном желании большей предсказуемости и стабильности, но в то же время нашу решительность — не как угрозу, а просто как факты — решительно противодействовать каким-либо необдуманным или агрессивным действиям, которые может осуществить Россия, а также защищать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — отметил Блинкен.

Отвечая на вопрос, должна ли Украина идти на какие-либо уступки России, представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала требование России получить гарантии, что Украина не вступит в НАТО.

Кремль рассматривает возможную наступательную операцию с привлечением 175 тысяч военных | Новости мира

" Страны-члены НАТО, а не Россия, решают, кто будет членом НАТО. Так было всегда и будет в дальнейшем. Думаю, важно помнить, кто предпринимает провокационные шаги. Это не Соединенные Штаты. И это не Украина", — подчеркнула. она.

Следует отметить, что санкции, которые могли бы существенно помочь Украине, речь идет о санкциях в отношении российско-германского газопровода "Северный поток -2", тоже в процессе обсуждения. Именно из-за них Сенат не смог на этой неделе принять оборонный бюджет на следующий год. Республиканцы требуют немедленно наложить санкции на всех причастных к его строительству. Демократы — политическая партия, которую представляет действующий президент — занимают более сдержанную позицию. Так, председатель комитета Сената по зарубежным отношениям Роберт Менендез предложил ввести их в случае нового вторжения России в Украину. И пока из-за горячих дискуссий к согласию прийти не удалось.

Напомним:

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя опубликованную западными СМИ информацию о планах вторжения РФ, заявила, что Соединенные Штаты проводят "спецоперацию" по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию.

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