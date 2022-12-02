Сценарии развития войны глазами Запада: три главных угрозы, которые готовит Россия этой зимой

Какие аргументы озвучивают наши западные партнеры?

Во-первых, что именно сейчас время для переговоров, пока Москва слаба, путинский режим дезориентирован, а российская армия терпит поражение за поражением.

Во-вторых, уже не первый раз западные руководители то ли умышленно, то ли по неосторожности озвучивают цифры потерь Украины от 24 февраля. Сначала о якобы 100 тыс. погибших и раненых 10 ноября заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. А в среду, 30 ноября, о 100 тыс. убитых украинских военных сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Правда, затем соответствующий твит удалили, а из обнародованного видео вырезали этот фрагмент.

В-третьих, почти наверняка Путин взялся за старое, возобновив ядерные угрозы. Но не в отношении Украины, а о предоставлении ядерных технологий Ирану. Незря в Госдепе уже откровенно говорят, что США готовы к войне, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Все это не означает, что уже завтра Украину оставят один на один с Россией. Очевидно, что, с одной стороны, Запад отчаянно пытается найти быстрый и действенный способ покончить с этой войной. С другой стороны, ни США, ни ЕС не знают, как всерьез пошатнуть путинский режим, который готовится к "второй" волне мобилизации сразу после Нового года.

К чему готовиться украинцам? Как нам поможет Запад? Почему США все еще не хотят предоставлять нам ЗРК Patriot и авиацию? ТСН.ua собрал ответы.

Никаких переговоров

В преддверии принятия немецким Бундестагом действительно исторического решения — признания Голодомора геноцидом украинского народа — канцлер Олаф Шольц заявил, что никаких переговоров Украины с Россией на условиях Кремля быть не может, потому что диктаторы в конце концов должны понять, что недопустимо захватывать территории независимых стран.

В политике Берлина это действительно историческое смещение. Ведь, как заявлял бывший посол Украины в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник, в феврале немецкие политики считали, что Украине осталось всего несколько часов, поэтому и выступили против поставок оружия. Как, собственно, и многие другие страны.

Еще несколько недель назад из США звучали убедительные заявления о необходимости переговоров с Россией. Причем писала об этом не только американская печать, но и официально заявлял Марк Милли. Сразу после этого The New York Times написала, что с точки зрения расходов боеприпасов, день войны России против Украины – это месяц или больше войны в Афганистане. Поэтому 20 из 30 стран-членов НАТО уже исчерпали ресурсы для поставок оружия Украине.

Похоже, точку в этом поставила двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО в Бухаресте.

Во-первых, мы едва ли не впервые официально услышали от генсека НАТО Йенса Столтенберга, что вопрос передачи Украине ЗРК Patriot всерьез дискутируется. То есть, категорического "нет" по поставкам этих систем Украине нет.

Российская пропаганда отреагировала мгновенно. Даже безумный Дмитрий Медведев проснулся, заявив, что комплексы Patriot станут законной целью для российской армии вместе с натовским персоналом, если он прибудет в Украину.

Во-вторых, да, пока США не готовы поставлять Украине истребители. Однако, как заявили в Пентагоне, массированные российские ракетные удары частично направлены на исчерпание возможностей украинского ПВО. Именно поэтому США заключили контракт на $1,2 млрд. на производство и закупку систем NASAMS. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, НАТО рассматривает возможность финансирования производства оружия советского образца.

В-третьих, министерский саммит НАТО подтвердил обещание печально известного Бухарестского саммита 2008 года, что однажды Украина станет членом НАТО. Однако, по словам Столтенберга, Украина должна выиграть эту войну, — это предпосылка. То есть, на официальном уровне эта тема уже не табу из-за негласного вето России. Все страны-члены Североатлантического союза соглашаются, что после победы Украина станет членом НАТО.

Для Путина на кону все

Угрозы применить против Украины ядерное оружие провалились. Американские дипломаты заявляют, что держат с Кремлем открытый канал коммуникации по этому поводу. И, кстати, однажды за эти более девяти месяцев войны он был использован. Поэтому, еще и после провального для Путина саммита G19 в Индонезии, когда и Китай высказался по поводу недопустимости использования оружия массового уничтожения, ядерная "ящик Пандоры" для Кремля закрыта. По крайней мере, на сегодня. Хотя в последний момент Россия все же отменила встречу с США в Каире по Договору о дальнейшем взаимном сокращении ядерных арсеналов.

Путин продолжает повышать ставки. Депутаты Госдумы и российские пропагандисты угрожают полностью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить украинцев в полный холод и тьму, а затем бить по мостам, железнодорожным узлам и даже банковской инфраструктуре. Правда, наряду с этим они снова достали из рукава свой забытый тезис о "мы не можем проиграть эту войну", добавив к ней "потому что тогда в Гааге на скамье подсудимых окажутся даже те, кто не активно участвовал в войне".

Саммит уже "мертвой" ОДКБ в Ереване, который должен стать для Путина хотя бы площадкой для пиара после унизительных саммитов ШОС в Самарканде и G19 в Индонезии, тоже обернулся полным провалом. Премьер Армении Никол Пашинян отказался подписать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документ о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Очевидно, именно поэтому на полях этого саммита в Ереване самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, конечно же с подачи Москвы, заявил о "полном уничтожении Украины", если Зеленский не согласится на переговоры с Путиным. А затем по возвращении из Еревана в Минск внезапно умирает министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, после чего поползли слухи, что Лукашенко в панике сменил повара, обслугу и охрану. И все это на фоне разговоров о второй волне мобилизации в России сразу после Нового года.

Путин ставит в эту войну все. Наверное, именно поэтому Кремлю пришлось реагировать на некоторое недовольство общества, устроив фейковую встречу Путина с матерями мобилизованных. О том, что она фейковая, написал американский Институт изучения войны. Да и даже "Совет матерей и жен" (это объединение жен и мобилизованных матерей, которые записывали видеообращение в основном с жалобами об отсутствии подготовки и надлежащего снаряжения, а не о прекращении войны) заявила, что на встречу к Путину пригласили "карманных матерей". Однако для российского общества создали необходимую картинку – "матери" мобилизованных призывали идти на войну и не бояться умереть.

Сценарии развития войны

Кажется короткий период неопределенности на Западе истек. В четверг, 1 декабря, на встрече с Эммануэлем Макроном в Белом доме, Джо Байден очень четко сказал о возможности переговоров с Путиным:

"Я не собираюсь этого делать сам".

Президент США подчеркнул: его переговоры с Путиным возможны только в консультациях с союзниками по НАТО и только после публичного признания Путиным желания закончить эту войну. Но пока, по словам Байдена, Путин не собирается этого делать.

"Победа Путина в войне с Украиной недопустима. Путин просчитался во всем. Он думал, что его будет встречать русскоязычное население с открытыми объятиями. Он представлял себя следующим Петром И. Вопрос в том, как ему из этого всего выпутаться", — заявил Джо Байден.

Макрон, всегда отстаивавший необходимость диалога с Москвой, в свою очередь заверил:

"Мы никогда не будем призывать украинцев пойти на неприемлемый для них компромисс".

Хорошо, что, в конце концов, на Западе артикулировать, что ценой уступок со стороны Украины они не будут помогать Путину выпутаться из этой войны. Однако останавливаться Путин не собирается, потому что поставил на эту войну все. Как же Запад видит дальнейшие сценарии развития войны?

Во-первых, США и ЕС уверены, что Россия продолжит массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.

Этим Путин преследует две цели: заставить украинцев согласиться на переговоры с Россией, на которых Москва хочет закрепить за собой территориальные достижения, а затем снова пойти в наступление; и заставить больше украинцев уехать в ЕС. С одной стороны, Путину нужна обезлюденная от нелояльного населения Украина, с другой — миграционное давление на европейские правительства, которые и так пытаются справиться с энергетическим и инфляционным кризисом.

Чтобы устоять перед угрозой полного блекаута, Украине критически необходимы две вещи: новое оборудование и комплектующие для разрушенных подстанций и ТЭЦ, а также мощная противоракетная и противовоздушная оборона.

В редакционной статье The Wall Street Journal говорится о предоставлении Украине ЗРК Patriot для укрепления именно противоракетной обороны. Так, системы NASAMS, уже имеющие наши Силы обороны, продемонстрировали поразительную эффективность. Но их недостаточно. Украина получила всего две из восьми обещанных систем NASAMS. Остальные шесть еще не произведены. Спасти ситуацию, как пишет издание, может предоставление Украине ЗРК Patriot, имеющихся в наличии США. Однако Администрация Байдена до сих пор не приняла это решение.

Кроме того, еще в одной статье The Wall Street Journal говорится, что США хотят немного выровнять баланс в Черном море, уменьшив угрозу ракетных обстрелов Украины со стороны ЧФ. Именно поэтому Вашингтон ведет переговоры с Анкарой, чтобы та просмотрела Конвенцию Монтре (по которой Турция еще с начала полномасштабной русской войны закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохождения российских военных кораблей) и пропустила в Черное море американские эсминцы.

Во-вторых, разрешать ситуацию на поле боя зимой будет погода. Все будет зависеть от того, насколько сильны морозы, которые позволят перейти к активным боевым действиям по замерзшей почве. Однако этот фактор играет на руку и россиянам.

Foreign Affairs в статье "Трудная правда о долгих войнах" пишет, что девять месяцев назад мало кто представлял, что широкомасштабная война России против Украины будет продолжаться до сих пор. Все безоговорочно верили в блицкриг России, не давая Украине никаких шансов. The Economist, анализируя отчет британского аналитического центра RUSI, составленный вместе с украинскими генералами, приводит впечатляющие данные. Наступая на Киев, у России было 12 солдат на одного украинского военного.

"Решающий фактор был более прозаичен. Что остановило россиян севернее Киева, так это две артиллерийские бригады, которые ежедневно стреляли из всех своих стволов", — говорит один из авторов отчета, слова которого приводятся в статье.

Именно поэтому в статье Atlantic Council влиятельные американские дипломаты призывают Администрацию Байдена увеличить и ускорить военную помощь Украине, за исключением непосредственного участия сил НАТО в этой войне.

"Также США, ЕС, их союзники и партнеры должны усилить санкции против России, включив в них все российские банки и олигархов. Вместе с тем они должны конфисковать замороженные на Западе валютные резервы Центробанка России и передать их украинскому правительству с соответствующим надзором, если это необходимо для бюджетной поддержки, а остаток использовать для скорейшего восстановления разрушенной инфраструктуры", — считают авторы статьи.

В-третьих, это фактор Белоруссии. Пока Россия разворачивает там полевые госпитали и готовит соответствующую логистическую инфраструктуру для развертывания группировки. Однако, по информации ГУР Минобороны Украины, создания мощной ударной группировки врага на территории Беларуси по состоянию на данный момент нет.

В интервью ТСН.ua заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорит, что сложилась парадоксальная ситуация — у России просто физически нет сил для отправки в Беларусь. Более того, сейчас Силы обороны Украины, по мнению эксперта, уничтожат мобилизованных россиян достаточно, чтобы Путину нужно было объявить еще одну волну мобилизации.

"Поэтому в ближайший месяц группировка в Беларуси не будет создана. А дальше все будет зависеть от развития ситуации: будет ли Россия продолжать наносить ракетные удары, или будет пытаться заморозить фронт. Я думаю, что Беларусь — это перспектива поближе к весне или даже следующей зимой. Все зависит от того, как россияне смогут собрать группировки 50 тыс. и более войск, чтобы отправить в Беларусь и подготовить к боевым действиям", — считает Михаил Самусь.