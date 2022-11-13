Сценарии развития войны после освобождения Херсона: планы Путина и что об этом говорят на Западе

Освобождена вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы. Это уже третье крупное поражение Путина в войне против Украины после Харькова и Киева, от которого он пытается всячески дистанцироваться.

О "выходе" из Херсона, унижаясь на всю Россию, в среду, 9 ноября, на камеры заявили министр обороны Сергей Шойгу и командующий войной против Украины генерал Сергей Суровикин. А Путин в это время посещал Федеральный центр мозга и нейротехнологий в Москве.

Российская пропаганда делает все, чтобы не связывать очередное военное поражение лично с Путиным, убеждая, что "это было вынужденное военное решение" и "генералы знают, что делают". Параллельно и сам Путин, и его пресс-секретари, и российский МИД называют побег из Херсона очередным "жестом доброй воли", Украину — "партнером", уже даже непрозрачно намекая на переговоры.

Хоть министр обороны Украины Алексей Резников и прогнозирует некоторое замедление активных действий на поле боя зимой, останавливаться в Херсоне ВСУ не собираются. После освобождения правобережья наша артиллерия достает до аэродромов в Крыму. Очевидно, именно поэтому россияне роют окопы на севере полуострова и перебрасывают из Крыма свои боевые вертолеты. Но позиция Запада, особенно США, не столь уверена и однозначна.

ТСН.ua проанализировал, что говорят и пишут на Западе о дальнейших сценариях развития войны после освобождения Херсона и правобережья.

Переговоры

ТСН.ua уже подробно описывал этот сценарий. И сейчас он наиболее обсуждается на Западе. Все началось с неожиданного визита в Киев в пятницу, 4 ноября, советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, известного в дипломатических кругах своей умеренной позицией по диалогу с Россией.

Сразу после этого в ряде солидных американских изданий вышли статьи с намеком на то, что, возможно, Украине следовало бы пересмотреть свой подход к невозможности переговоров с Россией, пока Путин там остается у власти. А затем в среду вечером мы увидели телевизионное шоу Шойгу-Суровикина, где они пытались объяснить, почему российская армия сбегает с правобережья Херсонщины.

Можно предположить, что Путин пытался продать Западу свое поражение в Херсонской области в качестве "жеста доброй воли" и готовности к переговорам. Тем более, 7 ноября WSJ сообщала, что у Джейка Салливана были частные разговоры с руководителем российского Совбеза Николаем Патрушевым и советником Путина Юрием Ушаковым. Однако за два дня до возвращения украинского флага в Херсон, 9 ноября (то есть сразу после заявления Шойгу-Суровикина), неожиданно для всех о необходимости переговоров высказался председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли:

"Когда есть возможность провести переговоры, когда мир может быть достигнут, воспользуйтесь им. Ловите момент".

Это прозвучало как гром среди ясного неба. Да, Украина уже не впервые слышит такие заявления. Однако раньше они звучали скорее политиков и дипломатов, а не генералов, и в моменты, когда силы россиян на юге и востоке преобладали. Однако зачем США говорят о переговорах сейчас, когда длившаяся несколько месяцев тактика украинских сил обороны по медленному но решительному выбиванию врага из Херсона, в конце концов сработала, и россияне бегут с правобережья? То есть зачем делать такие заявления, когда Украина побеждает Россию на поле боя?

CNN пишет, что команда Администрации Байдена по этому вопросу разделилась на два условных лагеря: одни считают, что Украине следует садиться за стол переговоров с Россией, другие – что это должен определять Киев. Телеканал с удивлением отмечает, что все это привело к уникальной ситуации, когда военное руководство больше настаивает на дипломатии в этой войне, чем сами дипломаты.

"По словам двух должностных лиц Администрации Байдена, позиция Милли не поддерживается командой нацбезопасности президента Байдена, включая госсекретаря Энтони Блинкена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана, ни один из которых не считает, что пора дать серьезный толчок к переговорам по Украине", — пишет CNN.

Подытоживая все, что дискутируется в США, звучит два основных аргумента "за" переговоры с Россией именно сейчас.

Во-первых, Россия ослаблена, потому Украина может говорить с ней с позиции силы.

Однако те, кто это предлагают, не понимают ли очевидного или просто сознательно хотят дать России выиграть время, чтобы перегруппироваться, накопить ресурсы и ударить по Украине еще с большей силой. Именно для этого Путин сигнализирует о готовности к переговорам, где потребует от Украины признать незаконно "присоединенные" к РФ четыре украинских области.

В интервью CNN Владимир Зеленский в очередной раз напомнил американцам, что не закрывал двери для переговоров с Россией, однако не с Путиным, незаконно "присоединившим" к РФ украинские регионы:

"Они не хотят окончания войны. Неутомленный от войны только Кремль и один человек, председательствующий сегодня на территории РФ. Сейчас этому человеку и российскому военно-политическому руководству нужна пауза. Поверьте, они это чувствуют. Они начали ощущать результат действия санкций. Они начали испытывать недовольство их общества".

Во-вторых, раздаются и такие аргументы, что возможно лучше начинать дипломатию сейчас, потому что неизвестно, как Путин себя поведет, когда, как крыса, будет полностью загнана в угол.

И здесь речь в первую очередь о риске применения ядерного оружия (и об этом, кстати, и писала WSJ в статье о контактах Салливана с Патрушевым и Ушаковым), и не в последнюю – о дезинтеграционных процессах в самой России: протестах, революции или даже распад. А на Западе об этом предпочитают пока не думать, не зная, что делать со страной, нашпигованной ядерным и другим опасным оружием. Такой же подход в США был относительно коллапса Советского Союза. Но, пряча голову в песок и делая вид, что этого нет, еще не значит, что этого точно не произойдет.

Выход на границы-1991

Интервью CNN Владимир Зеленский давал вместе со своей женой Еленой, и она очень точно ответила:

"Столетие Российской империи, десятилетия Советского Союза со всеми голодоморами, репрессиями, переселением украинцев в Сибирь, Казахстан... Мы уже пережили настолько много от них (россиян – ред.), что, если этому сейчас не покончить, дальше может не быть шанса. Это такое последнее сражение".

Но все ли на Западе это понимают? Понимают ли в ключевых западных столицах, что если даже дать Путину на время зафиксировать свои территориальные "добычи" в Украине, это станет прецедентом для других нападать на соседей, устраивать там "референдумы" и присоединять их территории в качестве новых территориальных субъектов. ?

В среду, 9 ноября, NBC News сообщил, что чиновники западных министерств обороны сомневаются в возможности Киева выбить россиян со всех временно оккупированных территорий.

В интервью ТСН.ua директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук рассказала, что слышала схожие мнения и от политиков и дипломатов в США, Германии, Франции и некоторых других странах. Эксперт выделила три основные причины, почему раздаются такие предположения.

Во-первых, несмотря на то, что в официальной риторике многие говорят о важности победы Украины, вместе с тем есть сомнения в возможности Украины победить в том виде, в каком бы сама Украина хотела победить. То есть выйти на международно признанные границы 1991 года.

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"У них такое видение: что бы они ни делали, сколько бы ни оказывали помощи, оружия, все равно в какой-то момент Путин может переиграть, пойти на какое-то решение, которое заставит садиться за стол переговоров и обесценить эту помощь и эту поддержку. Очевидно это десятилетия сложившегося мифа, который достаточно сильно еще сидит в мозгах многих политиков и экспертов, что Путин всегда выигрывает, поэтому здесь и частично ответ на вопрос, что именно с Путиным надо говорить, что рано его списывать, и вполне возможно, что он останется. при власти в России – ред.)", — считает Алена Гетьманчук.

Во-вторых, есть эта сформированная общая линия, которую публично подтвердил даже Джейк Салливан, чтобы помогать Украине так, чтобы не спровоцировать Третью мировую войну, и не втянуть США в ядерное противостояние с другой ядерной силой.

"Этот подход будет очевидно сохраняться. То есть они действительно этого боятся. Байден, я думаю, лично и дальше хочет войти в историю именно как президент, завершающий войны, а не втягивающий Америку в новые. Для него это очень важный политический и электоральный момент. Он делал на нем очень большой акцент во время прошедшей кампании, что означает, что они будут постоянно тестировать реакцию Путина на те или иные виды вооружений", — говорит Гетманчук.

В третьих, и в Вашингтоне, и в европейских столицах превалирует впечатление, что исключительно военным путем Украина не способна выиграть войну. И даже что это нежелательный вариант выигрыша. То есть все равно должна быть дипломатическая часть.

После освобождения Херсона The New York Times написала, что украинские войска не демонстрируют никаких признаков прекращения наступления зимой или разрешения войти в тупик. Напротив, украинские силы обороны готовятся к новому наступлению между южным и восточными фронтами через Запорожскую область в направлении Мелитополя. В интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов неоднократно говорил, что ключом к освобождению всей Херсонской области является Мелитополь – транспортная артерия и опорный пункт. Если мы возьмем Мелитополь, то Новая Каховка и Энергодар окажутся в оперативном окружении, как это было долго с Херсоном и правобережной группировкой россиян.

В статье для Atlantic Council бывший посол США в Украине Стивен Пайфер пишет, что, возможно, Россия, учитывая ее историю и географию, больше заинтересована в Украине, чем США (в частности, такое мнение высказывал и бывший президент США Барак Обама, уступая кресло Дональду Трампу). Однако именно в национальных интересах Америки есть поддержка Украины.

"В случае Украины, США предоставляют деньги и оружие. Если бы амбиции Путина распространялись на одну или несколько стран Балтии, которые являются членами НАТО, США должны были предоставить деньги, оружие и жизнь американских солдат. Поэтому США очень заинтересованы в том, чтобы остановить амбиции Путина в Украине", – считает Пайфер.

Со стороны американского дипломата это звучит достаточно цинично. Вместе с тем именно это, наряду со многими другими основными аргументами, должно стать аргументом, чтобы США увеличили свою военную поддержку Украины, не обращаясь каждый раз на реакцию Путина и возможные эскалационные риски. Тем более, по данным Пентагона, в войне против Украины Россия уже потеряла половину своих боевых танков, большинство высокоточных боеприпасов, более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине, а санкции и экспортный контроль очень усложнят России восстановление ее армии. И, возможно, совместными усилиями станут реальностью заявления руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова:

"Вообще эта война уже не столь долгое время будет продолжаться, скоро это закончится. Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта, с выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год".

"Заморозка"

Сразу отметим, что именно к этому сценарию стремится Путин. Им критически необходима пауза, чтобы перегруппироваться и накопить силы. Именно поэтому они посылают сигналы Западу о готовности к переговорам.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы пропускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают", — заявил секретарь СНБО. Алексей Данилов.

Однако вместе с намеками о необходимости переговоров с Россией именно сейчас под разными соусами, есть еще один звучащий аргумент — это зима, когда ни одна из сторон не будет иметь преимущества. Мол, с приходом морозов военные действия все равно остановятся. Поэтому, возможно, лучше использовать этот момент для дипломатии?

Наряду со статьями о том, что Украина не собирается останавливаться, The New York Times также пишет, что зима приведет к замедлению продвижения с обеих сторон: "Зимняя пауза может продолжаться до полугода. Дождь и мягкая почва в конце ноября замедлят движение военных обеих сторон .Тогда, когда температура упадет и земля замерзнет, танкам и грузовикам будет легче двигаться. Но вероятность сильных снегопадов и еще более холодной погоды может усложнить для плохо оснащенной российской армии начало любого нового наступления".

Именно в это время, по мнению издания, Россия ужесточит свои удары по энергетической украинской инфраструктуре. Не зря же Николай Патрушев 9 ноября лично приезжал в Иран, а в субботу, 12 ноября, Путин поговорил по телефону с главой страны Ибрагимом Райси. Риск полного уничтожения украинской энергетической инфраструктуры, то есть полный блекаут Украины, еще один аргумент адептов немедленных переговоров с Россией.

В интервью Reuters министр обороны Украины Алексей Резников действительно спрогнозировал замедление активных действий в поле боя зимой. Однако, по его словам, Украина выйдет из этой паузы сильной и усиленной тысячами солдат, проходящих подготовку в Великобритании. И не факт, что это произойдет только весной.

Тем более, какпишет The Washington Post со ссылкой на неназванного влиятельного московского бизнесмена, потеря Херсона будет иметь серьезные "священные" последствия для Путина. В то же время британский Sky News больше беспокоит, на какой участок фронта Россия может перебросить "выведенные" из Херсона (которые, на самом деле, бежали) войска. Они прогнозируют, что это будет именно донецкое направление, чтобы наконец-то взять Бахмут и Павловку.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.ua сказал, что после освобождения правобережья украинские войска смогут высвободить значительные силы и направить на другие направления, — это Мелитополь, Мариуполь и северная часть Донбасса. Вместе с этим, по мнению эксперта, россияне вряд ли смогут также высвободить свои значительные силы. Так, по его словам, Россия может перебросить "мобиков" на Павловку, чтобы не разрешить украинской армии пойти на Волноваху и Мелитополь. И да, под угрозой вражеской артиллерии окажется и сам Херсон. Поэтому украинской армии нужно будет постоянно проявлять огневые позиции россиян на левом берегу и уничтожать их. Но это уже будет контрбатарейная борьба.

"Однако для украинских сил обороны фронт значительно сократится. Почему россияне так долго пытались удержать правобережный плацдарм, на который вышли в первые дни начала широкомасштабной войны? Они собирались через несколько дней оккупировать Николаев, Одессу, зайти в Приднестровье, и, возможно, в "Молдову. То есть, их план был отрезать Украину от моря. Это можно сравнить с плацдармом под Киевом. Теперь этот плацдарм фиксируется украинскими войсками. Не думаю, что они будут пытаться сейчас форсировать Днепр. Это не имеет смысла, потому что это очень сложная и опасная операция за имеющихся условий, когда россияне там сконцентрировали силы", — считает Михаил Самусь.

А вот другие обозреватели убеждены, что украинское наступление, несмотря на определенную перегруппировку и ожидание резервов, не замедлится. Поэтому, скорее всего, весной, Путину придется объявлять еще одну волну мобилизации, что еще более пошатнет конструкцию его вертикали.