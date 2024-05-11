Сценарии третьего года войны: почему Запад не хочет свержения режима Путина и делает ставку на переговоры

По словам президента Чехии Петра Павела, Запад еще верит в победу Украины. Но одной лишь "надежды" и "веры" мало. Нужно оружие и политическая воля Запада переступить собственные "красные линии".

На днях советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, известный своим осторожным отношением к России, чтобы не спровоцировать Путина на очередную эскалацию в войне, заявил, что в 2025 году Украина планирует начать новое контрнаступление. Благодаря наконец-то одобренной американским Конгрессом помощи (из $61 млрд пакета на оружие пойдет $27 млрд – ред.), по его словам, в 2024 году мы сможем удержать сегодняшнюю линию фронта, а в 2025 году — "продвигаться вперед, чтобы отвоевать" оккупированные территории.

Какие именно территории Джейк Салливан не уточнил. На самом деле и не надо, чтобы не раскрывать деталей врагу. Однако вспоминается, как американская пресса во время украинского контрнаступления летом 2023 открыто писала, что задача максимум – это выйти к Азовому побережью, перерезав России сухопутный коридор от Донбасса до Крыма. Достичь этого не удалось прежде всего из-за того, что западное оружие поступало слишком медленно и далеко не в необходимых для прорыва количествах. А остановка военной помощи со стороны США и ЕС на семь месяцев (с сентября 2023 года по апрель 2024 года) помогла россиянам продвинуться на поле боя.

В пятницу, 10 мая, враг начал наступление на севере Харьковщины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уверяет, что украинские военные отвергли россиян, пытавшихся прорвать границу и закрепиться. Из города Волчанск, буквально в 5 км от границы с Россией, идет эвакуация из-за постоянных обстрелов КАБами и артиллерии. Аналитики OSINT-проекта DeepState указывают, что россияне пытались закрепиться в селах Стрелеча-Красное-Пильное-Борисовка вдоль границы, однако для глубокого продвижения имеющихся ресурсов в России мало.

Накануне западная пресса несколько раз предупреждала о наступлении россиян Харьковщины. Некоторые СМИ даже писали, что Кремль попытается захватить Харьков. Однако украинское командование и военные сомневаются, потому что для этого России нужно задействовать гораздо большую группировку. Какие цели преследует Россия? Чего ждать на поле боя до конца 2024 года? Да что об этом пишут и говорят на Западе? ТСН.ua расскажет в этом тексте о трех главных сценариях развития войны.

Сценарий №1: удержать фронт

По мнению западных разведок, Россия сейчас пытается использовать окно возможностей для усиления воздушных и наземных атак против Украины, пока западное оружие и боеприпасы не поступили в необходимых для обороны количествах. В пятницу, 10 мая, после попытки прорыва россиян в Харьковской области, США выделили Украине второй пакет военной помощи на $400 млн. О первом на $1 млрд объявили в конце апреля после семимесячного блокирования Дональдом Трампом и группой пророссийских республиканцев в Палате представителей общего пакета помощи на $61 млрд.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Киев и Вашингтон знали, что россияне готовились к атаке в Харьковской области на фоне длительного дефицита оружия и боеприпасов (например в боях за Очеретино преимущество россиян в артиллерии достигало 20). в Сил обороны Украины из-за заблокированной западной военной помощи. В ближайшее время российские силы могут увеличить интенсивность огня и опрокинуть дополнительные войска на Харьковское направление.

"Пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы. Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", – заявил Джон Кирби .

Источники The Guardian сообщают, что на Харьковщине российские силы преследовали цель отбросить украинские войска на 10 км, чтобы создали эту так называемую буферную зону. О "санитарной зоне" еще в марте заявлял Путин, чтобы, по его словам, уберечься от украинских атак по целям на территории самой России. Это заявление прозвучало в разгар ударов по российским НПЗ и нефтебазам, не одобряющим США. Однако Украина имеет дальнобойные возможности, прежде всего дроны, способные поражать цели на расстоянии 1000 км. Поэтому слова Путина о "буферной" или "санитарной" зоне, которые цитируют западные СМИ и чиновники, не вполне корректны в отношении истинных целей Кремля.

Джон Кирби также добавил, что "вполне возможно, россияне готовятся к более масштабному нападению на Харьков". Неделю назад в американском Институте изучения войны (ISW) сообщали, что Россия формирует войска для наступления на этом направлении, но пока ей не хватает для этого сил. Западные военные эксперты отмечают, что Харьков пока не является основной целью россиян, а попытка прорвать границу – это попытка оттянуть украинские резервы из других направлений, в частности, из Донецкого.

Как пишет CNN, усиление российских атак, которое мы уже видим, связано с российскими планами по большему наступлению уже в начале лета. Телеканал отмечает, что Москва воспользовалась острым дефицитом артиллерийских боеприпасов в Силах обороны Украины, продвинувшись в Донецком направлении – вблизи Покровска, Временного Яра и Курахового. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщал, что россияне пытаются прорвать украинскую оборону в Донецкой области и выйти в Курахово и Покровск, имея численное преимущество в личном составе, боеприпасах и военной технике.

Американские и европейские военные аналитики прогнозируют, что по мере получения Украиной западного оружия, особенно критически важных для нас артиллерийских боеприпасов, ситуация на фронте стабилизируется. А поступление первых истребителей F-16 (по информации британских СМИ, первые самолеты Украина может получить уже до июля – ред.) поможет обезопасить Харьков от российских КАБов и ФАБов. Хотя все будет зависеть и от того, как скоро Евросоюз присоединится к США в военной помощи Украины, а также способности России аккумулировать живую силу и оружие для летнего контрнаступления, о котором уже давно предупреждало украинское военное и политическое руководство.

Сценарий №2: продвижение на фронте

Хотя советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и прогнозирует, что в 2025 году Украина может предпринять еще одну попытку контрнаступления, чтобы отвоевать оккупированные Россией территории, по состоянию на сегодняшний день это выглядит как очень отдаленная перспектива, которая зависит не только от внутренней украинской мобилизации, но и и от способности наших западных союзников, прежде европейских, наконец перейти от слов к делу. А именно – существенно увеличить мощности своих ОПК.

Пока, по словам депутата Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса, у ЕС нет ощущения срочности момента. "Меня шокировало интервью CEO компании, производящей (французские — ред.) гаубицы Caesar, которую они рассматривают, я подчеркиваю, лишь рассматривает возможность введения второго изменения (на предприятии – ред.). Решение еще даже не принято. Это неприемлемо, но это реальность. Запад не живет в соответствии со своими обещаниями. Мы научились говорить правильные слова, но не делать то, что имеем, и делать это быстро.

К тому же, западные эксперты и аналитики отмечают, что на складах у союзников достаточно необходимого Украине оружия. По словам исследователя Центра анализа европейской политики СЭРА Нико Ланге, Испания, например, сидит на сотнях танков и системах ПВО. "Против кого они хотят это использовать? Если России разрешат продвигаться в направлении Испании, мы будем иметь дело с совсем другими проблемами. Греция, другие страны, имеющие много военного оборудования – если они будут просто смотреть друг на друга и говорить, что было бы здорово", если бы кто-то сделал больше – это не поможет. Думаю, мы видим отсутствие политического лидерства", — считает Нико Ланге.

Еще в январе американская пресса, со ссылкой на источники в западных разведках, сообщала, что боевые действия в Украине продлятся еще не менее двух лет. Правда, даже в январе это не было новостью, ведь тогда заместитель генсека НАТО Мирча Джоане публично предупреждал, что нужно готовиться к долгой войне, которая может не закончиться даже в 2025 году. По его словам, в Альянсе ожидают затяжной войны с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, завоеванием и утратой территорий. К тому же многое зависит от результатов президентских выборов в США. Никто не знает, как поведет себя Дональд Трамп по Украине и НАТО в случае своего второго "пришествия" в Белый дом.

Также читайте В ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны – командующий Сухопутными войсками Павлюк

Однако, в своей статье для Politico, бригадный генерал армии США в отставке Марк Киммит предполагает, что США и их союзники вряд ли изменят свой подход к поддержке Украины в этой войне, что может привести к поражению Украины. Чтобы замедлить продвижение россиян на поле боя и поддержать Украину в будущих наступательных действиях, по словам американского генерала, нужно предпринять не менее трех шагов.

Первый – США и ЕС должны ослабить ограничения на использование Украиной западного оружия. Британия это уже сделала, позволив Киеву избивать ее оружием по объектам на территории собственно самой РФ. Однако для Вашингтона и Берлина, которые продолжают придерживаться политики управляемой эскалации, чтобы не спровоцировать Путина, это остается красной линией.

Второй – отдать Украине больше западных запасов оружия, которые просто приходятся пылью на складах (в этом мнение Марка Киммита совпадает с комментариями эксперта Нико Ланге – ред.). Так, американский генерал в отставке отмечает, что эти запасы западные страны сохраняют в случае начала локальных военных конфликтов в других регионах мира. Однако поражение в Украине и может подтолкнуть КНДР или Китай к войне против Южной Кореи и Тайваня.

"Кроме того, военно-производственная база США и их европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже среднюю по размеру обычную войну, как в Украине. Вторая война (еще где-нибудь в мире – ред.) была бы катастрофической. Например, хоть США и удвоили производство артиллерийских снарядов до 28 тыс. в месяц, Россия производит в среднем 10 тыс. в день", — отмечает Марк Киммит.

И третий – США должны продемонстрировать большее лидерство, чтобы Запад продолжал поддержку Украины. Пока мы этого не наблюдаем. В Вашингтоне скорее сфокусировались на своих внутренних проблемах, пытаясь избежать любой эскалации, будь-то на украинском фронте, или в войне Израиля против террористического ХАМАСа, чтобы это не сказалось на предвыборных рейтингах президента Байдена и Демократической партии, ведь в ноябре этого года американцы будут выбирать не только следующего президента США, но и треть Сената и всю Палату представителей.

Сценарий №3: переговоры, которых не будет

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр считает, что у Украины все еще есть шансы на победу, несмотря на успехи войск РФ на поле боя в последнее время. Но при этом чиновник также отмечает проблемы с темпами наращивания производства оружия. По словам Роба Бауэра, Западу понадобится еще минимум год, чтобы выйти на более или менее нормальные показатели. Все это влияет на способность украинских военных сохранять свои позиции на поле боя и удерживать врага на сегодняшних рубежах линии столкновения.

The Economist со ссылкой на украинских военных сообщал, что в настоящее время Киеву существенно не хватает ресурсов, чтобы выйти на международно-признанные границы 1991 года, как это обещает высшее политическое руководство Украины. Однако надеяться, что Запад предоставит для этого необходимое оружие в больших количествах, пока не приходится. Ибо ключевой расчет в основных столицах наших союзников неизменен – поддерживать Украину в этой войне, пока одна из сторон (это может быть как Киев, так и Москва) не согласится на переговоры.

"Из-за незаинтересованности России в справедливых переговорах, единственным путем завершения войны, на данный момент, являются боевые действия. Но если усилия Киева по консолидации международного сообщества (на первом учредительном саммите формулы мира в Швейцарии 15-16 июня – ред.) пройдут удачно, это приведет к дальнейшей встрече с представителями России, пусть даже незаметно (для общественности – ред.)", — считает президент Финляндии Александр Стубб.

Неофициально от разных европейских дипломатов в Киеве корреспондентке ТСН.ua приходилось слышать, что это не они воюют с Россией, а Украина, поэтому именно Киев должен вырабатывать стратегии и определяться с конечными целями в этой войне, которая, по их словам, должна быть реалистичной. Отчасти это связано с разочарованием Запада в контрнаступлении Украины летом прошлого года, не достигшим поставленных целей. Другая причина состоит в том, что большинство наших партнеров не видят смысла в увеличении мощностей своих ОПК, потому что уверены, что стратегически на фронте Украина уже ничего не достигнет, а нападение со стороны России им вряд ли угрожает.

По мнению профессора политологии Университета Гумбольдта в Берлине Герфрида Мюнклера, Германия намеренно снабжает Украину недостаточно оружия, заставляя украинцев воевать с одной завязанной за спиной рукой.

"Надо столько оружия, чтобы украинцы не отступали и могли удерживать свои позиции. А мы сказали, что предоставим вам определенное оружие, но его нельзя использовать против России. Мы принципиально сделали возможности украинцев асимметричными. Мы ведем войну против России санкциями, цель которых — добиться, чтобы меч, который подняли россияне, выпал из их рук. Но этого не случится повышать украинскую обороноспособность. своих целей", — заявил Мюнклер.

Но самая большая проблема – это нежелание Запада изменить свой политический подход к России. Главы НАТО и канцлер Германии Олаф Шольц постоянно повторяют, что не воюют против России и никогда этого не стремились. Во время визита во Францию лидера Китая Си Цзиньпина в начале этой недели Эммануэль Макрон впервые присоединился к тезису, что они не ведут войну против России. Однако, в отличие от своих западных коллег, сделал еще одно потрясающее заявление – Франция не стремится к изменению режима в России, без чего украинская победа не возможна в принципе.

Бывший советник президента США (при президентстве Дональда Трампа) по вопросам нацбезопасности, отставной генерал Герберт Макмастер считает, что сейчас две наиболее реалистичные военные цели для Украины – это остановка наступления россиян, а в дальнейшем – возвращение территории, которая была потеряна после начала полномасштабного российского вторжение в феврале 2022 года. Для этого требуется многоуровневое и эшелонированное ПВО и точное дальнобойное оружие.

"Украина должна сбивать не только "стрелы", но и также иметь возможность убить "лучника". Нужны военные и логистические возможности, чтобы вести наступление. Не следует также переоценивать возможности России. Похоже, что сейчас для Украины ситуация очень сложная, а Россия смогла пополнить потери на фронте. Однако она продолжает нести огромные потери, имеет по 30 тыс. убитых в месяц Россия получает территориальные достижения вокруг Временного Яра, но защита новых территорий ей дорого обходится, что у каждой армии есть. переломная точка, и я не исключаю, что у России она может вот-вот наступить", — считает Герберт Макмастер.

Однако, если мы говорим о победе Украины в этой войне, по словам бывшего командующего армией США в Европе Бена Годжеса, есть три вещи, в которых Киев нуждается больше всего:

заявления президента Байдена, что победа Украины и поражение России в национальных интересах США, вместо "мы будем поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо";

дополнительные системы ПВО и ПРО;

и более дальнобойных возможностей, таких как ракеты Storm Shadow, SCALP, ATACMS или Taurus.