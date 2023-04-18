Сценарии войны глазами Запада: США придется предоставить Украине дальнобойные ракеты, истребители и членство в НАТО

Все, что сейчас происходит в мире вокруг войны России против Украины, больше похоже на хаос. По информации нашего Генштаба, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Британская разведка сообщала, что Россия возобновила свое наступление на Бахмут, потому что силы российского Минобороны и "вагнеровцы" возобновили сотрудничество. И это частично подтверждается количеством упоминаний ЧВК "Вагнера" в пропагандистских новостях на российском ТВ, что раньше было на время приостановлено.

Но наиболее обсуждаемыми являются две темы: утечка секретных документов Пентагона и украинское контрнаступление. Причем если сначала CNN сообщал, что Киев был очень возмущен из-за утечки данных американской разведки и уже скорректировал планы своего наступления, а украинский премьер Денис Шмигаль во время визита в США и Канаду анонсировал его на лето, теперь Newsweek пишет, что контрнаступление запланировано на 30 апреля. Хотя еще недавно Associated Press отмечало, что Украина не делилась с США планами будущего контрнаступления из-за сомнений в способности Вашингтона хранить тайны.

Наиболее обсуждаемой утечка секретной информации Пентагона стала в Америке, хоть и касается преимущественно Украины. Но какой-либо сенсации в этих документах нет. К примеру о том, что осенью прошлого года Россия чуть не сбила британский самолет-разведчик, сообщал в октябре 2022 года сам министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Но сейчас СМИ об этом почему-то забыли, подавая инцидент чуть ли не как сенсацию. Или взять намерения Египта тайно поставлять России ракеты к системам залпового огня, о чем на прошлой неделе сообщала The Washington Post, а уже на этой неделе со ссылкой на ранее неизвестные документы американской разведки газета пишет, что Египет одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов США для их последующей передачи Украине.

Вместе с этим в западной прессе появляется много статей об Украине, нашем контрнаступлении и шансах на победу, которые очень часто противоречат друг другу. Что это, неуверенность Запада в способности Украины победить Россию? Или игра, чтобы ввести врага в заблуждение? ТСН.ua разбирался, как мир видит дальнейшие сценарии развития войны.

Дата контрнаступления

Пока все в мире думают, когда же может начаться контрнаступление сил обороны Украины, с уверенностью можно констатировать одно, – обещанное зимне-весеннее наступление России провалилось. По словам начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова, это произошло 31 марта 2023 года. Сейчас у России нет наступательного потенциала, поэтому Кремль концентрируется на двух задачах: удержать захваченные украинские территории и сорвать наше контрнаступление.

При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Украины есть сразу несколько вариантов развития событий на фронте, поэтому слив секретных документов Пентагона вряд ли повлияет на наше контрнаступление. Целями врага на ближайшие месяцы будут оставаться Бахмут, Марьинка и Авдеевка. В Херсонской и Запорожской областях русские войска строят оборонительные рубежи. По информации американского Института изучения войны, главарь "вагнеровцев" Пригожин восстанавливает благосклонность Путина, снова получая подкрепления и боеприпасы.

Вместе с тем, независимо от даты начала украинского контрнаступления, в недавнем интервью глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли оценил как невысокую вероятность, что Украине удастся выбросить все российские силы за пределы своей территории в этом году. Однако в этом заявлении Милли нет ничего нового. Он давно является публичным скептиком абсолютной победы Украины военным путем с выходом на международно-признанные границы 1991 года.

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Частично это подтверждается и секретными документами американской разведки (если они правдивы), которыеанализировала опять же The Washington Post, где отмечается, что война, вероятно, затянется до 2024 года, потому что ни одна из сторон не достигнет победы и отказываться от переговоров. Безысходность – так слитные документы описывают самый вероятный сценарий, которого можно ожидать через год на поле боя, что может заставить Украину провести даже "полную мобилизацию". Хотя, в отличие от рассекреченных документов Пентагона, еще в начале марта японское издание Nikkei, ссылаясь на собственные источники относительно позиции Китая, сообщало, что война закончится уже летом 2023 года.

Тогда же в начале марта Алексей Данилов заявлял, что точные сроки окончания войны спрогнозировать невозможно, потому что не все зависит от Украины, есть и другие факторы, например количество и сроки поставок военной техники от западных партнеров. Если проанализировать, что говорят и пишут отставные американские генералы и эксперты, можно сделать одно общее заключение: в этом году полной победой Украины война не закончится. Есть ли в этом что-нибудь новое или сенсационное? Нет. Не секрет, что Путин сделал ставку на долгую войну на истощение, надеясь, что Запад устанет поддерживать Украину.

Вместе с тем очень странно наблюдать за молчанием и неловкими объяснениями Вашингтона, почему Украина до сих пор не получила дальнобойные возможности, например ракеты ATACAMS до HIMARS дальностью 300 км, и западные истребители. Ведь некоторые американские военные эксперты прогнозируют, что в ближайшее время у российских военных будет острый дефицит боеприпасов. И если бы мы получили преимущество в дальнобойной силе, возможно, активная фаза войны могла бы закончиться до конца 2023 года.

Однако на Западе, во-первых, очень боятся, что силы обороны Украины будут бить по целям внутри России.

Во-вторых, это приведет к еще большей эскалации со стороны России, вплоть до применения тактического ядерного оружия.

Разделение мира

В Пентагоне уверяют, что утечка секретных документов, часть которых, по данным Белого дома, была подделана, не повлияет на уровень военной поддержки Украины. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, это спецоперация по дезинформации – смесь правды и лжи, чтобы подорвать доверие между союзниками. Особенно накануне очередного "Рамштайна", где, как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, мы ждем решения по передаче истребителей F-16. Особенно учитывая массовое применение врагом управляемых авиабомб по украинским городам.

Однако, по словам заместителя министра обороны США Колина Каля, Вашингтон мог бы потратить все деньги на F-16 (очевидно, подразумевается финансирование, предусмотренное на военную помощь Украине в этом году – ред.), и эти истребители могли бы стать на вооружение ВСУ за полтора года.

"У нас есть экстраординарный объем денег, который Конгресс выделил в поддержку обороны Украины (около $45 млрд – ред.), но он не безграничный", – отметил Колин Каль.

Хорошо, а как насчет дальнобойных ракет, если истребители так дороги? Почему Украина не может в рамках этого объема финансирования получить, например, ATACAMS? Или для начала хотя бы беспилотники MQ-9 Reaper, один из которых два российских истребителя сбили недавно над Черным морем? Тем более "риперы" США уже все равно выводят из строя.

Исполнительный директор Института аэрокосмических исследований Митчелла Дуглас Биркиотмечает: "Не хотите потерять Украину? Предоставьте Киеву авиацию". По его мнению, и это содержится в рассекреченных документах Пентагона, замысел России может заключаться в том, чтобы дождаться, пока у Украины не останется ракет для советских ЗРК, что позволит России получить господство в воздухе. В принципе, не нужно быть военным аналитиком или иметь доступ к секретной информации. Именно об этом уже второй месяц подряд враг открыто говорит в эфирах российских пропагандистских каналов. Там достаточно прямо говорят, что украинским городам нужно устроить ковровые бомбардировки – второй Мариуполь.

В статье о перспективах украинского контрнаступления, Financial Times отмечает, что его успеваемость может быть усложнена именно отсутствием преимущества в воздухе. Бывший командир британского бронепехотного батальона Бен Барри говорит: классический подход в сухопутном наступлении состоит в том, чтобы прорваться в тыл противника на одном или нескольких участках, и нанести концентрированный удар по центру притяжения противника, однако успешные примеры без преимущества в воздухе редки.

"Все знают, что у нас мало боеприпасов — президент и министр обороны говорят об этом публично. Уже с ноября всем стало очевидно, что следующее контрнаступление будет сосредоточено на юге, сначала на Мелитополь, а затем на Бердянск. Но относительно точного места, мы его можем изменить за неделю до начала (контрнаступления – ред.)", — говорилось в статье WP 10 апреля, учитывая слитые секретные документы.

Трудно не заметить, как на фоне искусственного сдерживания США поставок Украине более современного и дальнобойного оружия, на Западе все громче говорят о тупике в войне, неуверенности в победе Украины с учетом преобладающих человеческих ресурсов России и необходимости переговоров. Сначала это были китайские инициативы, ничего общего с миром не имеющие. Сейчас президент Бразилии обвиняет США и ЕС в затягивании войны, предлагая отдать Крым России, на что МИД Украины уже выразил решительный протест.

Однако больше всего беспокоит возможность нарастания разногласий между США и Европой. Издание Politico писало, что утечка секретных документов смутила американских союзников от Европы до Ближнего Востока. Особенно на фоне визита в Китай президента Франции Эммануэля Макрона, призывающего Европу к большей автономии от США. За это он подвергся жесткой критике европейских коллег. И вот с последнего, по информации Bloomberg, Макрон собирается обратиться в Китай с планом (структурой), который сможет открыть дорогу для начала переговоров между Украиной и Россией уже этим летом.

Если все так, как пишет Bloomberg, Макрон не оставил своих попыток сохранить лицо Путина. Ведь сложно представить, что к лету Путина уже не будет у власти в России, а россияне начнут массово просить прощения, соглашаясь на трибунал и репарации. Иногда кажется, что в Европе настолько напуганы возможностью прямого военного столкновения с Россией, что готовы ценой уступок со стороны Украины, учитывая человеческие жертвы и территории, умиротворить второго "фюрера". По информации The New York Times, НАТО даже меняет свою стратегию, готовясь к боевым действиям на своих границах. Хотя, возможно, надо брать пример с Польши, которая уже начала проверку около 230 тыс. военнообязанных.

Вместе с этим, повторимся, Запад, особенно США, почему-то не хочет абсолютной победы Украины над Россией, не оказывая нам дальнобойного оружия, включая истребителей F-16. И не сложно догадаться почему. Например, на втором году полномасштабной войны бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в статье для Brookings Institution убеждает Белый дом, что США сами себя ограничили воображаемыми красными линиями по поставке Украине определенных видов вооружений, опасаясь еще большей эскалации со стороны России.

Но нужно честно признать: еще большая эскалация – это только ядерное оружие. Это все, что осталось у Путина. После ее применения США придется вступить в войну. Поэтому непредоставление Украине определенных видов вооружений – нежелание стран ядерного клуба брать на себя ответственность. Однако появился еще один вариант, который в своем име к лидерам НАТО предложили Ян Бжезинский (сын Збигнева Бжезинского) и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу:

- Украине должны быть предложены гарантии безопасности для тех территорий, которые Киев будет контролировать на момент прекращения боевых действий с Россией (очевидно, включая ядерный зонт – ред.);

- вместо ПДЧ предложить Украине новое Партнерство по вопросам сдерживания и обороны на базе постоянно действующей контактной группы "Рамштайн".

Все это, по мнению авторов, обеспечит гарантии безопасности Киеву, пока внутри НАТО не появится консенсус вступления Украины в НАТО. Однако этот план не дает ответа на главный вопрос: почему на Западе не видят перспективы освобождения всех украинских территорий? В то время когда Украина настаивает на членстве в НАТО и гарантиях безопасности на переходный период уже сейчас.