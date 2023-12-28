Сценарии войны в 2024 году: от полного поражения до "заморозки" и переговоров с Путиным

ТСН.ua определил три сценария, как может развиваться война России против Украины в 2024 году и далее. И, как бы мы ни ссорились внутри страны, наша победа полностью в руках Запада и его ставке на полный проигрыш России.

После освобождения части Харьковщины и Херсонщины, новый 2023 год украинцы встречали с надеждой на новые победы, что наши Силы обороны зайдут в Крым, как это обещал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, а режим кремлевского "фюрера" Путина под давлением огромных потерь на фронте, если не посыпется, то существенно пошатнется. Но, из-за ряда ошибок и недооценки врага, новый 2024 год мы встречаем в совершенно другой реальности, в шаге от необходимости новой большой волны мобилизации до полумиллиона украинцев.

Во-первых, уже дважды главком ВСУ Валерий Залужный публично признал свою ошибку, считая, что большое количество потерь на фронте остановит Россию. Москва не считается с убитыми, имея в разы больший, чем у Украины, мобилизационный ресурс. Как нам не жаль это признавать, после поражения на Харьковщине и Херсонщине, оккупанты усвоили уроки своих ошибок на поле боя.

Во-вторых, Путину удалось перевести Россию на военные рельсы, сформировать "ось зла" (вместе с Китаем, Ираном, Северной Кореей, Беларусью и другими странами, которые помогают России обходить санкции) и сплотить россиян вокруг идеи продолжения войны.

В-третьих, перегрев ожидания от контрнаступления украинской армии в этом году, мы создали в глазах Запада, прежде всего Европы, ложное впечатление, что Россия больше не угроза. Это очень четко показывают результаты соцопросов – граждане ЕС не считают себя частью этой войны. Не говоря уже об американцах, которые с головой нырнули в предвыборные баталии, а лидеры ЕС застыли, опасаясь второго "пришествия" Дональда Трампа.

В четвертых, Россия опередила Украину и наших союзников по темпам производства оружия. Наладив механизмы обхода санкций, они смогли превысить даже довоенный уровень производства ракет, локализовали за собой производство дронов и мощные системы РЭБ. Например, сроки поставок боеприпасов норвежской Nammo, — одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, – шесть лет.

И, в-пятых, на все это накладывается конфликт внутри Украины между политическим и военным руководством из-за отсутствия результатов контрнаступления, снижения поддержки со стороны западных партнеров, проблем на фронте и необходимости дополнительной мобилизации огромного количества украинцев для пополнения потерь, формирования резерва и возможности демобилизации воюющих уже почти два года без отдыха.

Чего ждать украинцам в 2024 году? Почему быстрой победы, как об этом говорили спикеры власти в конце прошлого года, не будет? Как Украина и Запад попали в ловушку долгой войны Путина? И, что делать, чтобы из нее выбраться? ТСН.ua объединил ответы на эти вопросы в трех возможных сценариях развития этой войны.

Радикальный сценарий: заморозка войны и проигрыш Украины

Во вторник, 26 декабря, украинцы оказались в двух параллельных мирах.

С одной стороны мы проснулись, читая новости, как в порту оккупированной Феодосии Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили российский военный корабль "Новочеркасск". Пропавшими без вести считаются 33 моряка. Взрыв был такой силы, что части этой, по словам президента Зеленского, "сосуда", разлетелись по городу, а в домах выбило стекла. По словам министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, за последние четыре месяца уничтожено 20% ЧФ РФ, так что война не зашла в тупик.

С другой стороны, мы видим, как политическое и военное руководство играют в пинг-понг. Вот только на кону человеческие жизни. В понедельник, 25 декабря, на Рождество Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новые законопроекты о мобилизации. ТСН.ua уже подробно писал о предложенных правительственными изменениями.

Однако самое главное – это дополнительная мобилизация до полумиллиона украинцев в 2024 году. И ответы на вопрос, на пополнение ли наших потерь на фронте, или подготовка резерва к возможной демобилизации в 2025 году тех, кто уже почти два года в окопах, или, если Путин после своих "выборов" 17 марта 2024 года объявит очередную большую мобилизацию, ни с пресс-конференции президента Зеленского и главкома Залужного, ни из интервью министра обороны Умерова мы так и не услышали.

Пока в СМИ ходили слухи, что депутатам от "Слуги народа" запретили комментировать новые законопроекты о мобилизации, мол, пусть этим занимаются военные, соцсетями распространялась измена и отчаяние. Вирусными в Instagram и Tik Tok стали видео вроде бы украинских блоггеров с рекомендациями, как избежать мобилизации и незаконно уехать из Украины, пока главком Залужный на прессконференции заявлял: "Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину должны все".

Еще больше предательства в соцсетях появилось в среду, 27 декабря, когда министр финансов Сергей Марченко откровенно признал, что не знает, где брать деньги на дополнительную мобилизацию и ждет соответствующих предложений от Генштаба и Минобороны. А первая вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко предположила, что в Украине возможна задержка выплат зарплат бюджетникам и пенсиям, если в начале 2024 года Запад не предоставит нам обещанную финансовую помощь.

Такие риски вполне реальны. ТСН.ua неоднократно писал, что дефицит украинского бюджета в 2024 году составит более $40 млрд, из них непокрытых расходов – около $29 млрд. Именно поэтому мы так боремся за продление финансовой помощи со стороны США, ведь ежемесячно в наш бюджет поступало $1,1 млрд безвозвратной помощи. Но из-за заблокированного республиканцами, слишком трампистами, Конгресса, пакет помощи Украине более чем на $60 млрд до сих пор не одобрен, как и пакет ЕС на 50 млрд евро из-за вето венгерского премьера Виктора Орбана.

И именно в этот момент украинское политическое и военное руководство должно продемонстрировать единство, работая единой командой с нашими западными партнерами, а не подбрасывать хворост в костер, еще больше расшатывая украинское общество, которому нужны ответы на вопрос о дальнейшей мобилизации и войне. Ведь очень скоро мы можем оказаться в ситуации, когда у нас не будет ни оружия, ни денег на зарплату и пенсию. Собственно, уже сейчас на фронте огромный дефицит боеприпасов, поэтому ВСУ вынуждены нормировать их использование: если Россия использует 25-30 тыс. снарядов в день, то мы только около 7 тыс. Западные военные эксперты публично пишут, что ни одна армия НАТО никогда бы не воевала при дефиците боеприпасов, отсутствии высокоточного оружия и поддержке с воздуха.

Тем временем в западных медиа появилась очередная порция измены. И это неудивительно: если есть вакуум, он обязательно будет заполнен, и, к сожалению, не проукраинской позицией. Пока американским и европейскими медийными и экспертными кругами ширится очень опасный нарратив: за неимением оружия и ресурсов, когда западные правительства не могут договориться о дальнейшей поддержке Украины, возможно Киеву удержать то, что есть? Или еще хуже: согласиться на территориальные уступки?

Много шума наделала статья The New York Times, главный посыл которой был таким: несмотря на официальную браваду, на самом деле Путин еще с сентября сигнализирует, что готов к прекращению огня и заморозке боевых действий по всей линии фронта. Это не что иное, как согласиться по требованию Путина о "признании территориальных реалий". Вместе с тем это то, что ложится на благоприятную почву в Администрации Байдена: там считают, что перед президентскими выборами могут "продать" как победу уже тот факт, что Киев устоял.

Впоследствии на сайте The New York Times появилась авторская колонка Сержа Шмемана (входит в редколлегию издания и ранее работал руководителем представительства газеты в Москве), где советует Украине все же согласиться на прекращение огня, заморозку боевых действий и территориальные уступки. И все эти статьи публикуются именно тогда, когда в Конгрессе, как и в Брюсселе, тупик относительно дальнейшей поддержки Украины. Создается впечатление, что Путин предлагает Администрации Байдена понятийное соглашение: "Дайте мне спокойно пройти мои выборы (17 марта 2024 года – ред.), и я дам вам представить как победу уже тот факт, что Киев удержался под украинским флагом".

Однако наивно думать, что Путин сдержит свое обещание. К тому же, все, что было написано в The New York Times, в комментарии для Politico уже опроверг спикер Администрации Байдена: "Мне не известно о каких-либо серьезных дискуссиях на данный момент". С другой стороны, в статье говорится, что стратегия Администрации Байдена по Украине и войне постепенно дрейфует в сторону прекращения войны и переговоров с Путиным, которые базируются на "отказе от части украинских территорий в пользу России".

Это именно то, чего хочет Путин сейчас накануне своих президентских "выборов", чтобы продемонстрировать россиянам хоть какие-то территориальные завоевания в Украине. Администрация Байдена, загнанная в тупик республиканцами в Конгрессе с одной стороны, и собственной ошибочной стратегией в отношении Украины с другой, просто пытается выиграть для себя время. Хотя справедливо будет отметить, что Белый дом никогда всерьез и не рассматривал возвращение Крыма под украинский флаг, считая выход Сил обороны Украины на линию 23 февраля 2022 года достаточным условием для начала переговоров с Россией. Ну, а Евросоюз просто заклял в ступоре, с ужасом ожидая возможного второго "пришествия" Трампа в Белый дом.

Долгая война: Украина и союзники принимают правила игры Путина

Пока Украина продолжает стекать кровью без оружия и западной финансовой поддержки, США подписали долгосрочные соглашения о безопасности со Швецией, Финляндией, Данией, Эстонией, Латвией и Литвой. Европейские лидеры один за другим предупреждают: в Украине Путин не остановится и обязательно пойдет дальше. ТСН.ua уже писал, что, по словам главкома армии Бельгии Мишеля Гофмана, следующими целями Москвы могут стать именно Молдова и страны Балтии. Министр обороны Германии Борис Писториус также предупредил: у Европы есть 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное и подготовиться к возможной войне с Россией.

И вопрос сейчас в том, станет ли Украина частью этой глобальной европейской подготовки? Стратегия Путина, по крайней мере, на ближайший год, — ожидание победы Трампа на президентских выборах в США. А в долгосрочной перспективе невозможность ОПК ЕС выйти на нормальные темпы производства, чтобы поддерживать Украину, пополнять свои запасы и готовиться к возможной будущей войне. Ведь сейчас ЕС даже не может предоставить Украине обещанный миллион снарядов до марта 2024 года. К тому же они не хотят пренебрегать действующими контрактами с третьими странами.

Все это отчасти происходит из-за того, что европейцы не чувствуют себя непосредственно вовлеченными в войну. Опрос ECFR (Европейского совета по международным отношениям – ред.) в десяти странах ЕС в сентябре-октябре этого года показал, что только 34% поддерживают возвращение Украиной всех оккупированных Россией территорий. И хотя этот очень низкий процент свидетельствует о тотальном непонимании европейцами настоящих угроз со стороны России, но и он с января 2023 года тоже снизился. Тогда, также по опросу ECFR, 38% выступали за возвращение всех оккупированных территорий.

Летнее контрнаступление Украины не дало ожидаемых результатов, потому что Запад не предоставил нам всего количества необходимого оружия, к тому же вовремя. На это есть две причины: нехватка производственных мощностей западного ОПК и постоянное учитывание возможной реакции Москвы. Ошибочная стратегия США и ЕС снова и снова оглядывается на Путина, а не бросит ли он вдруг ядерную бомбу, и привело Украину и наших союзников к ловушке, созданной Россией, — долгой войны на истощение. Но, в отличие от США и ЕС (а в США большие группы влияния сейчас борются за то, чтобы полностью сконцентрироваться на подготовке к предстоящей войне с Китаем), Россия перевела страну на военные рельсы и сможет выдержать многолетнюю войну на истощение. Путин думает, что время на его стороне, и нужно просто подождать.

Старший сотрудник в Токио и автор в Nikkei Кацудзи Наказава пишет в своей статье, что во время трехдневного визита в Москву лидера Китая Си Цзиньпина в марте этого года Путин сказал ему, что будет продолжать войну против Украины еще как минимум 5 лет. А время у него есть. Более того, даже до 2036 года, пока российская конституция позволяет ему быть президентом (хотя он всегда может ее переписать), чего не скажешь о демократических странах Запада, которые очень зависят от избирательных циклов. Это означает, что война России против Украины будет продолжаться, пока Путин остается у власти.

И эту войну можно либо выиграть, либо проиграть. Путин не сядет за стол переговоров. Украина должна убедить наших западных партнеров. А если и сядет, то использует это время, чтобы подготовиться к еще более кровавому удару. И кто знает, возможно даже не по Украине. А в это же время западная вооруженная поддержка Украины, если не остановится полностью, упадет до рекордно низких уровней. По словам старшего научного сотрудника Европейского совета внешних отношений Густава Гресселя, если ничего не изменится, у Путина есть хорошие шансы выиграть.

"Проблема в том, что это война на истощение. Шансы для маневра у обеих сторон очень низкие. На долгосрочную перспективу у России есть план, как обеспечить свой фронт боеприпасами, артиллерией и другим вооружением. Они нашли способ обходить санкции и инвестировать много денег в собственном ОПК. Чего мы не видим на Западе. И это скорее о желании, а не способности и дальше поддерживать Украину", — сказал Густав Грессель в одном из публичных подкастов.

И чем глубже будет проседать западная помощь, а инициативу на поле боя будет перехватывать Россия, тем больше становится список требований Кремля. В Вашингтоне, Берлине, Париже и других ключевых столицах должны наконец-то осознать: ультиматумы типа "НАТО должно собирать манатки и забираться на границы 1997 года" – это был вовсе не блеф Путина и его окружение менее чем за полгода до полномасштабного вторжения в Украину. Они реально так считают, чтобы взять реванш за проигрыш в Холодной войне.

Россия не должна выиграть: но как быть с победой Украины

В среду, 27 декабря, США объявили о предоставлении последнего в этом году пакета военной помощи Украине на $250 млн. Больше денег на оружие для Киева, пока Конгресс не проголосует новый пакет на 2024 год, у Администрации Байдена нет. Бывшая чиновник Нацразведки США по вопросам России и Евразии Фиона Гилл считает, что отложенная помощь для Украины – это выигрышный билет для Путина. Однако главная проблема, даже если Европа и США включат Украину в долгосрочный план совместной подготовки к долгой войне на истощение вместе с десятками миллиардов инвестиций в собственные и украинские ОПК, далеко не в этом.

На пороге начала третьего года полномасштабной войны, Запад до сих пор не решил: поддерживать ли Украину до полной победы над Россией или так, чтобы мы не упали, а Россия не проиграла. К страху по поводу границы вооруженной поддержки Украины и красных линий для Путина, в мире добавился и страх ожидания возможного второго прихода Трампа к власти в США. Иногда создается впечатление, что, прежде всего, Европа застыла в ожидании, не зная, что делать.

В статье для Foreign Affairs депутат немецкого Бундестага, член комитета по иностранным делам от фракции ХДС/ХСС Норберт Реттген беспощадно критикует правительство канцлера Олафа Шольца за его подход: "Россия не должна выиграть, а Украина не должна проиграть". Но это разделяет не только официальный Берлин. США тоже четко не говорят, что Украина должна победить, а Россия проиграть. Именно поэтому и нет решения по дальнобойным ракетам TAURUS. Если бы Вашингтон наконец-то решился передать Киеву ракеты ATACAMS на 300 км (мы уже получили эти ракеты с кассетной боевой частью дальностью чуть более 160 км), вполне вероятно, что и Берлин бы передал свои TAURUS, как это в прошлом году было с танками Leopard, решение по которым мы получили только после согласия Администрации Байдена предоставить Украине американские Abrams.

Хотя, по мнению экспертов, Германия и без напоминания США может передать Украине TAURUS. Однако не делает этого, потому что правительство Шольца и его партия опасаются, что это может еще больше спровоцировать Путина, особенно накануне его президентских выборов, ведь эти дальнобойные ракеты, в отличие от ATACAMS, могут серьезно поразить Керченский мост.

"Настоящая циничная причина отказа от поставки этого оружия состоит в том, что оно чрезвычайно эффективно, и Шольц опасается, что успешное его использование может спровоцировать Россию на эскалацию. Однако, подобно тому, как США не должны колебаться в своей поддержке Украины, Европа должна сделать больше, чтобы активизироваться и обеспечить собственную защиту, особенно с учетом перспективы возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет.

Поэтому краткосрочной стратегией Запада, по крайней мере, до "выборов" Путина 17 марта 2024 года, должна быть передача Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16, чтобы наши Силы обороны смогли существенно повредить Крымский мост. Это будет мощным ударом по режиму кремлевского "фюрера", ведь его "выборы" приходятся ровно на десятую годовщину оккупации Крыма. А долгосрочная стратегия, раз мы уже попали в ловушку долгой войны на истощение — это включение Украины в совместную оборону Запада, прежде всего ЕС, и совместное вооруженное производство.