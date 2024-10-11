Сценарии войны в Украине: чего ожидать в 2025 году и когда конец

По словам Владимира Зеленского, ситуация на поле боя создает возможность предпринять шаги для прекращения войны не позднее 2025 года.

Конца войны в Украине в 2024 году ждать не стоит. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы возможно только стихание российского наступления на Донбассе. Так что война будет продолжаться и в 2025 году, и разворачиваться она может по разным сценариям. Так, допускается и гипотетическое новое контрнаступление ВСУ, и политические события, так или иначе повлияющие на войну. В частности, речь идет о возможных переговорах с Россией.

Что будет происходить на фронте дальше, какой будет война в 2025 году и когда закончится, — читайте на ТСН.ua.

Ситуация на фронте сейчас и что будет до конца 2024 года

На фронте в Украине по состоянию на октябрь 2024 года продолжаются боевые действия. Главные горячие точки остаются на востоке страны.

Украинские войска отступают под давлением медленного продвижения российских оккупантов на Донбассе, где у них существенное преимущество в численности войск и огневой силе. Так, российская армия захватила Угледар и на 50% – Торецк. В то же время врагу до сих пор не удалось захватить важные города Часов Яр и Покровск. В августе продолжались активные разговоры об угрозе быстрого захвата Покровска, но наступление захватчиков замедлилось. За последние три недели у них не было существенных территориальных достижений, пишет The Economist.

В свою очередь издание The New York Times, пишет, что для внешних наблюдателей медленное, но "уверенное отступление" Украины с Донбасса может показаться сигналом о начале финала, когда РФ уверенно берет преимущество на поле боя, используя свое преимущество в живой силе и огневой мощи.

"Но украинские командиры и военные эксперты отрицают это, говоря, что в регионе разворачивается более критическая борьба, которая выходит за пределы простых территориальных достижений и потерь. Сейчас это война на истощение, говорят они, когда каждая сторона пытается истощить другую, нанося максимальные потери, надеясь сломить способность и волю врага продолжать войну", – говорится в статье.

У Украины меньше людей для отправки на фронт и меньше оружия, чем у страны-агрессора. Поэтому у Киева не было другого выбора, кроме как принять стратегию "торговли пространством для потерь России". Так это назвал военный аналитик правительственного Института стратегических исследований Украины Николай Белесков. Но, учитывая способность Москвы компенсировать свои значительные потери, встает вопрос, какую территорию украинцы будут вынуждены уступить, прежде чем российская армия истощится, отмечает NYT.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), российское наступление на востоке может достичь кульминации "в ближайшие месяцы, если не недели". Однако, как отмечают в ISW, враг может продолжать наступление значительно более низкими темпами в надежде, что давление не позволит Украине накопить собственные силы.

В эстонской разведке прогнозируют отступление ВСУ от Покровска до конца 2024 года, сообщает "Голос Америки".

"Вооруженные силы Украины, вероятнее всего, будут вынуждены отступить от города Покровска и занять позиции немного глубже в пределах своей территории", – сказал руководитель разведки Эстонии подполковник Янек Кессельманн.

Однако бывший немецкий чиновник по оборонным вопросам Нико Ланге имеет другое мнение по поводу будущего Покровска. В комментарии The Economist он сказал, что у России нет достаточно сил для проведения полномасштабного наступления на город, невзирая на близость артиллерии. И даже в случае успеха, эта операция может занять несколько месяцев и нанести большие потери российской армии.

"Несмотря на нынешнее уныние по поводу перспектив Украины, Россия далека от достижения своей главной цели – установление контроля над Донецкой и Луганской областями до конца этого года. И несмотря на то, что РФ поставила цель выбить украинские силы из Курской области до начала этого месяца, теперь кажется, что это займет гораздо больше времени и требует гораздо больших сил", – отметили The Economist.

Война в Украине / Фото: ТСН.ua

Планы врага

Российские войска не остановятся на фронте, пока их операции претерпевают успех. Такое мнение высказал главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов:

"Разочаровываю тех, кто ожидает, условно говоря, конца боевых действий, кто ожидает мира, какого-то перемирия: пока враг не исчерпал ресурсы и пока враг чувствует, что его военные операции преуспевают, враг не остановится".

"Пока россияне продвигаются, даже если они делают это [со скоростью] один километр в неделю, это дает все основания им понимать, что все они делают правильно, надо давить, давить, давить… Имейте в виду, что они чувствуют: "Мы сейчас будем давить, оно плохо продвигается, километр в неделю, но наступит мгновение, когда оно посыплется". Вот их замысел, так они мыслят", – объяснил Фирсов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что российская армия будет пытаться захватить Покровск до конца года.

"Цель как была, так и остается – это полуокружение с дальнейшей перспективой полного оперативного окружения города Покровск. Возможно, к Рождеству или Новому году враг попытается создать угрозы полного окружения Покровска, не заходя в сам город".

Эксперт объяснил, что оккупанты не заходят в город, потому что считают, что не готовы к серьезным уличным боям именно в таком большом населенном пункте.

"Сценарий может быть такой: создать фланговые "клешни", которые будут нависать над Покровском, а затем, когда враг будет считать, что они накопили достаточно сил, пойти в это наступление", – сказал Мусиенко.

В свою очередь ветеран Службы внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин стремится любой ценой к холодам выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а затем двинуться на Запорожское и Николаевское направления и подтянуться на Харьковском. В то же время, по словам Богдана, украинским защитникам удается держать фронт и не допускать серьезных прорывов.

Война закончится за столом переговоров?

В публикации издания El País говорится, что на Украину извне растет давление по переговорам, в которых государство будет вынуждено пойти на болезненные уступки. Однако чтобы сесть за стол переговоров, нужно "что-то, что изменит правила игры так, чтобы Россия пошла на мир", как заявлял президент Владимир Зеленский. Казалось, такую роль должна сыграть Курская операция, однако она принесла мало пользы в этом смысле. Для изменения правил игры Киев предлагает демонстрацию силы: просит у партнеров разрешить удары по целям в глубине РФ дальнобойными западными ракетами, гарантированные поставки оружия и финансовую помощь, поддержку вступления в НАТО. Это, по данным СМИ, одни из пунктов "плана победы" Зеленского. Этот документ до сих пор не показали украинскому обществу, власти лишь общими словами описывали его составляющие.

По данным El Pais, Зеленский пытался представить партнерам "план победы", который позволил бы выйти на переговоры с РФ с позиции силы, а партнеры Украины просто хотят, чтобы эти переговоры состоялись как можно скорее.

Издание Bloomberg со ссылкой на близких к НАТО официальных лиц-партнеров Украины сообщило, что Зеленский смягчил свою позицию по переговорам с Россией и ищет более "гибкий подход" для завершения войны. В то же время в статье отмечается, что президент Украины "непреклонно отвергает любые разговоры об отказе от территории, но давление со стороны союзников усилилось относительно более конкретного плана, который должен предусматривать, чем может закончиться продолжавшаяся два с половиной года война".

"Противостояние на поле боя, напряженные бюджеты на Западе и, прежде всего, результаты президентских выборов в США в ноябре побудили союзников внимательнее присмотреться к разрешению конфликта путем переговоров", – указали в Bloomberg.

Доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает, что результатом гипотетических переговоров с Москвой может стать только перемирие, а не наступление мира.

"В лучшем случае, это будет речь о каком-то "Минск-3" или "Минск-4". Прекращение огня, заморозка конфликта на время. Мы же все понимаем, что будет не мир, а перемирие. И здесь стратегия должна заключаться в том, что Украина в это время должна готовиться к новой войне или делать все так, чтобы Путин больше не захотел. Не то что не захотел – не смог воевать с Украиной".

Издание Bloomberg в другой своей статье отмечало, что каким бы желательным ни было прекращение огня, это перемирие повлекло бы за собой огромные риски для Украины.

"Путин, вероятно, использовал бы такое перемирие, чтобы просто спланировать новые нападения, как он неоднократно совершал в прошлом – в том числе после своего предидущего вторжения в Украину в 2014 году. Этот риск усиливается тем, что пауза может поставить под угрозу международную поддержку Украины, что усложнит ей защиту от возрожденной России", – говорится в материале.

Авторы акцентировали, что Путин давно делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что российское население останется пассивным, а армия будет достаточно хорошо финансироваться для продолжения боевых действий. Ошибочное прекращение огня может увеличить вероятность того, что все эти ставки окупятся.

В свою очередь, издание Corriere Della Sera накануне опубликовало статью, в которой указало – Зеленский знает, что никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий, но он был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта – без признания новой границы – в обмен на определенные обязательства Запада:

"Во-первых, гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам. Но из Рима, Парижа и Берлина Зеленский хотел бы получить заверения в быстром вступлении в Европейский Союз, что дало бы Украине горизонт роста".

Владимир Зеленский / Фото: ТСН.ua

Однако в Офисе президента в комментарии для ТСН.ua. опровергли информацию о том, что Зеленский был готов к прекращению огня в обмен на обязательства Запада.

"У нас есть Формула мира. Там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир. Именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины. "План победы", который в эти дни будет представлен Великобритании, Франции, Италии и Германии, является инструментом, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации Формулы мира", — прокомментировали в ОП.

А в МИД Украины назвали манипулятивными утверждения иностранных СМИ о якобы готовности государства к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности. В ведомстве отметили неприемлемость подобных уступок.

Российскую агрессию против Украины не удастся завершить договорами, убежден экс-посол в США Валерий Чалый. По его мнению, для окончания агрессии нужно выйти из контактной войны и необходим план выхода из широкомасштабной войны на другую интенсивность конфликта.

Чалый также считает, что Путин может принять решение об окончании войны, увидев гарантированную поддержку Украины.

Сценарии войны в 2025 году

Издание The Times прогнозирует, что Украина получит возможность начать новое масштабное контрнаступление в 2025 году с новой техникой, получаемой от партнеров, и бригадами, которые формирует. Авторы публикации предполагают, что Киев получит разрешение на применение американских ракет ATACMS большей дальности и британских ракет Storm Shadow по военным целям на российской территории.

Такое мнение по поводу контрнаступления разделяет Мусиенко. Он считает возможным украинское контрнаступление в 2025 году в случае поступления достаточного количества западной техники и разрешения на удары вглубь РФ. Если этого не произойдет, то на фронте все сведется к позиционной войне с угрозой замораживания на определенное время.

Эксперт выразил надежду, что украинское командование не повторит ошибку 2023 года – когда Силы обороны атаковали сразу на нескольких участках и использовали все имеющиеся резервы. Мусиенко называл такой сценарий "или пан, или пропал".

Аналитик рассматривает другой сценарий контрнаступления – попытку улучшить тактическое положение украинских войск:

"Оно закончится продвижением наших войск на несколько километров вглубь вражеской территории по нескольким направлениям. Можем продвинуться в глубину на десятки километров и освободить территории, но при этом риски так же очень велики: а что если не удастся?".

В свою очередь командир батальона К-2 Кирилл Верес считает, что сейчас у Украины нет потенциала выйти на границы 1991 года.

"Мы буквально вчера Угледар оставили. То есть завтра выйдем на границу 1991 года, а сегодня оставляем Угледар? Не согласен. Или я чего-то не знаю. Может, нам кто-то из фонда Притулы "Звезду смерти" купил? Не купил. "Повернись живым" купил? Не купил", – высказался комбат.

Он отметил, что сейчас, напротив, думает о том, чтобы не потерять свою линию окопов.

"Мы шли на границу 1991 года в 2022-м, 2023-м, 2024-м. Уже через три месяца 2025-й, а мы продолжаем идти. Только в обратном направлении. Надо стать, а потом говорить, что идем вперед. Это когда человек, который идет на костылях, говорит, что завтра побежит марафон", – высказался Верес.

Он также подчеркнул, что пехота на фронте истощена. Комбат отметил, что его подразделению нужен отдых хотя бы на два-три месяца, потому что без этого батальон "скоро закончится".

Когда закончится война?

Во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа 9 октября Зеленский заявил, что ситуация на поле боя создает возможность сделать шаги по прекращению войны не позднее 2025 года.

"В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела в направлении мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позднее 2025 года", – сказал президент.

В целях обеспечения мира он выразил надежду на "лидерскую позицию президента Байдена", "сильные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии, Италии" и других стран. Кроме того, реальными шагами к миру глава государства назвал приглашение Украины в НАТО и будущее ее членство в Альянсе.

"Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет", – подчеркнул Зеленский.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил мнение, что война действительно может завершиться в 2025 году, но для этого потребуются сильные решения.

"По моему мнению, такая возможность, такая перспектива есть. Однако она нуждается в соответствующих решениях. Были надежды на "Рамштайн", но ситуация обострилась в связи с выборами в США и из-за погодных условий. Поэтому президенту приходится работать, распределяя эти вопросы по времени и странах", – рассказал Романенко.

По его мнению, если сейчас мощно и быстро обеспечить Силы обороны Украины и усилить мобилизацию, чтобы пополнить воюющие бригады и сформировать резервные бригады, тогда в 2024 году "можно будет решить вопрос стабилизации фронта, то есть остановить продвижение противника и выйти на формирование резервных бригад, создание ресурса для деоккупационных процессов. А это будет побуждать Россию перейти к переговорному процессу".

Романенко добавил, что Курская операция вряд ли повлияет на завершение войны, однако ее можно будет использовать в качестве серьезного актива в переговорном процессе в случае, если Украине сейчас будет оказана существенная помощь.

Журналист и публицист Виталий Портников убежден, что Россия захочет переговоров и остановит войну тогда, когда будет действительно истощена на фронте.

"Не знаю, в каком году это произойдет. Я уже несколько раз приводил условия для остановки войны. Это действительно возможно, если они остановились, не могут дальше продвигаться. Это когда их бомбардировки украинской территории не приводят к ожидаемым ими результатам. Это когда они теряют огромную кучу денег, но не получают ничего в результате. Вот это три главных условия", – объяснил Портников.

Он подчеркнул, что все остальное, как вот международные форумы, осуждения, заявления, "вообще не имеют никакого значения" для России.

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