Сценарист фильма "Голда" приехал в Киев – родной город премьер-министра Израиля Голды Меир

Британский сценарист биографической драмы о жизни Голды Меир – 4-й премьер-министр Израиля, "Голда. Судный день" Николас Мартин приехал в Киев и посетил центр города столицы, где началась история, которой он жил последние 5 лет.

Об этом рассказали журналисты ТСН.

"На улице Бассейной в 1898 году родилась девочка, по имени Голда Меир. Она станет легендой 20 века. Вся жизнь будет бороться за создание государства Израиль. А впоследствии сразится за право на существование в войне, вошедшей в историю как "Война судного дня Именно об этом сценарий Николаса Мартина в ленте Голда. Судный день", – начал свой рассказ о встрече со сценаристом корреспондентка ТСН.

Начало жизни Голды было действительно травматичным: погромы, голодное детство.

"Ее отец заплатил за выезд каждого из детей и она смогла начать новую жизнь в Висконсине, США, в Милуоки. Эта трагедия сделала ее жестким и одновременно блестящим лидером", – говорит Николас Мартин.

Известно, что Николас Мартин впервые находится в Киеве. Над сценарием ленты "Голда. Судный день" он работал несколько лет. Провел множество интервью с современниками Голды.

"В моем воображении все было совсем иначе. Я представлял, что она родилась в сельской местности, в маленькой лачуге. Я не имел ощущения, что она родилась в городе. И было бы действительно интересно увидеть несколько фотографий той улицы того времени. Думаю, в меня было именно такое ощущение, что это позор, что евреев в то время так преследовали, что так многие из них уехали. .И я подозреваю, что евреи в России также в скором времени будут в упадке из-за упадка России с Путиным", — делится Николас Мартин.

Как создавался сценарий "Голды"

Известно, что Мартин взял много интервью у людей, свидетелей того, как все происходило во времена Меир.

"Я пытался поговорить со всеми, кто был жив. Прошло 50 лет назад, поэтому многие окружавшие ее во время войны люди уже мертвы. Я не мог представить в своей жизни, что когда-нибудь буду общаться с кем-то таким историческим и впечатляющим., как Цви Замер, возглавлявший Моссад, израильскую разведку в то время.Когда Замеру было 96 лет, и пришло сообщение, что он с радостью встретится со мной.Я пришел в его очень скромное жилище и позвонил в дверь, ко мне вышел старый, больной мужчина в халате А потом я сидел с этим мужчиной, который был солдатом из 14 лет, участвовал в Войне за независимость Израиля в 1948 году, участвовал в Шестидневной войне и присутствовал в Мюнхене во время Олимпийских игр, когда израильские спортсмены были убиты. А он сидел и видел, как их убивают палестинские террористы, и был свидетелем всего этого.

Секрет устойчивости нации

Николас Мартин рассказал, что никогда не был военным, однако находился в нескольких зонах боевых действий в течение своей жизни, а также провел довольно много времени в Чили в 80-х годах во время диктатуры Пиночета. Это дало ему ощущение того, что значит противостоять авторитаризму.

"Я считаю, что украинцы прекрасно справились с этим. Невероятно, что такая маленькая страна, как Украина, смогла остановить такую армию. Никто не думал, что их можно остановить, но вы это сделали. Это свидетельство вашего мужества как нации. Это также показывает, что российская армия была просто уничтожена коррупцией.Там есть опухоль, которая съела эту страну и уничтожила все.Бизнес, армия, культура, даже семья.Там не осталось ничего, ради чего стоит жить.Понятно, что теперь, когда вы освободились от этой тирании, есть все шансы, что Украина может стать свободной. Этот процесс проходит", – отметил Мартин.

На YouTube-канале ТСН по этой ссылке можно просмотреть полное интервью Николаса Мартина корреспондентке ТСН Наталии Ярмоле ❗ "Голда Меир! Почему история уроженки Киева отзывается украинцам?"

Напомним, Кличко, Птушкин, британский сценарист и другие посетили в Киеве премьеру биографической драмы о Голде Меире. 25 января в национальном центре "Украинский Дом" прошла Всеукраинская премьера биографической драмы.

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