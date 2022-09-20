"Сценарий 21 февраля": Путин объявил войну россиянам, возможно, окружение хочет от него избавиться

Все, что сейчас происходит и доносится из Кремля, очень напоминает события 21 февраля, предшествовавшие полномасштабному российскому вторжению в Украину. Тогда Путин официально признал так называемые ЛНР/ДНР после соответствующего обращения к нему Госдумы.

Во вторник, 20 сентября, все происходит по схожему сценарию. Госдума приняла изменения в УК РФ относительно 3-15 лет тюрьмы за добровольную сдачу в плен и мародерство. Путинский режим закручивает гайки в самой России, чтобы провести фактически принудительную частичную мобилизацию.

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Параллельно гауляйтеры на оккупированных Россией частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей объявляют о датах проведения фейковых "референдумов" по присоединению к РФ.

Для чего это делается, и может привести? Путин пытается наступить на те же грабли, что и 21 февраля, направляясь к катастрофе. Аннексия украинских территорий приведет к еще большим санкциям. Это будет плевок всему Западу, еще и во время Генассамблеи ООН, и приведет только к раздражению всех западных лидеров.

Такое мнение высказал заместитель директор Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

По словам эксперта, это решение Путина будет означать: либо он, либо все остальные. У Путина остается только ядерное оружие. Он сейчас демонстрирует, что готов идти до конца, что всех презирает и не считает нужным ни с кем вообще считаться, потому что мир ничего не может сделать.

"Но все в мире это прекрасно понимают. Байден же не зря говорил: "Не делайте этого" (обращаясь к Путину о неиспользовании ядерного оружия – Ред.). И звонил по телефону китайцам не зря. Поэтому после этих решений начнется реальная катастрофа для России, потому что будут приняты решения, которые полностью отрежут путинский режим от любого сценария, который мог бы вывести Путина каким-то образом из этой ситуации живым и у власти. Он сам сейчас себе оглашает приговор", – считает Самусь.

Мобилизацию Путину нужно было объявлять за полгода до 24 февраля. Минимальный срок – это октябрь – ноябрь объявлять, если он хотел получить именно военный эффект с расчетами, созданием воинских частей, слаженством, оснащением техникой, обученным личным составом и т.д.

Если Путин пойдет на мобилизацию сейчас, она будет эффективна только минимум за 2-3 месяца. И опять же они попадают на зиму. Все были убеждены, что война будет продолжаться и в 2023 году. Но Путин делает все, чтобы она закончилась быстрее, потому что война может перекинуться на Россию, как это было в начале ХХ в. Россияне на Майдан не пойдут, но это будет крушение экономики.

"Сейчас это действительно будет больше объявления войны населению России. Потому что если представить, что Путин подписывает эти законы и объявляется частичная мобилизация в определенных регионах, потому что, думаю, общую он объявлять не будет, потому что это слишком… И в некоторых регионах начинается реальная паника То есть, если у них будет, например, ограничение на выезд и передвижение, уже будет создан прецедент, потому что непонятно, зачем все это тянулось, потому что пропаганда рассказывала, что это "СВО", что это легкое дело, великий Путин рассказал, как все будет прекрасно, мы сейчас украинцев "денацифицируем" и заживем очень классно. В результате получается совершенно другая ситуация. И здесь очень интересно, кого россияне начнут обвинять в этой ситуации. А причина – это Путин", – считает эксперт.

И здесь возникает вопрос: окружение Путина это понимает? Понимает. Поэтому, возможно, по словам Михаила Самуся, окружение Путина уже загоняет его в какую-то ситуацию, из которой он не сможет выйти, когда ему будут докладывать, что сегодня там в таком-то регионе восстание, завтра – в таком-то, пока держимся, но нужно уже заходить в бункер и отключать системы связи, потому что вас ищут.

"Поэтому нужно теперь ждать, когда начнутся сигналы от его окружения. Думаю, что они уже есть, но еще скрыты", — подытожил Самусь.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "референдумы" и мобилизация в РФ не будут иметь никаких последствий.

Ранее президент Владимир Зеленский ранее не раз заявлял, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.

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