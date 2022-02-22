Сценарий написан одним человеком: грузинский солдат рассказал о вторжении России в 2008 году

Для обеспечения мировой безопасности важно остановить эту варварскую машину, которой сегодня является Россия.

Первую войну в 1992 году Мамука Мамулашвили застал четырнадцатилетним парнем. Тогда он сбежал из дома в Абхазию на фронт к отцу-генералу. А уже в 2008 году Мамука участвовал в русско-грузинской войне. Тогда войска России заняли часть территорий Грузии и остановились недалеко от Тбилиси. В настоящее время Мамулашвили командир "Грузинского легиона" на Донбассе - защищает границы Украины.

О том, что общего между войной в Грузии и происходящим сейчас в нашей стране говорится в сюжете ТСН.19:30.

Как рассказал грузинский солдат, вывоз якобы мирного населения из Цхинвали начался как раз за два дня до войны. Затем российская сторона начала стрелять по мирному населению, находившемуся на оккупированной территории, обвинив в этом Грузию, и начала войну.

“Была масштабная паника. У Тбилиси была паника. Люди не знали, что делать, потому что они не понимали — это истерика медиа или действительно началась война”, — вспоминал он.

Мобилизация в стране началась после того, как начался конфликт.

"Весь военный контингент по приказу министра обороны и главнокомандующего был сосредоточен вокруг Тбилиси. Они не пошли на свои великие жертвы, пытаясь захватить столицу. У них бы это не получилось”, – объяснял солдат.

По его словам, поддержка Грузии от стран Запада была. Скажем, военные корабли США вошли в Черное море для поддержки Грузии. "В Украине вряд ли они дойдут дальше зоны, где будет происходить вторжение, потому что это будет совершенно другая война", — отметил он.

Мамука Мамулашвили воспринимает вчерашние события в Кремле как фактическое объявление войны Россией. Все происходит по тому же сценарию, который написан тем же человеком — российским президентом.

“Я думаю, Путин будет добиваться своей цели и будет добиваться полномасштабной войны. Насколько ему это удастся, я очень сомневаюсь. В первую очередь, он должен учесть, что украинская армия воюет на своей земле. Это гораздо больше мотивирует, чем оккупация”, — размышляет солдат.

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Мамулашвили отметил, что Грузия после войны 2008 года извлекла единственный урок – Россия не понимает ни одного языка, кроме вооруженного ответа. Дипломатия не особо помогла. Напротив, когда Путина посадили за стол переговоров и дали ему почувствовать, что он сегодня мировой игрок, хотя и региональный, это развязало ему руки вторгаться и разделять находящиеся вблизи России страны.

"Они будут отвлекать украинских военных на локациях Донецкой и Луганской областей. Вполне возможно, у Путина есть план вторжения в Киев, но сил ему не хватит на это. Уверен. Мы видим другие вооруженные силы, видим гражданское общество, готовое бороться за каждую улицу”, — отметил он.

Грузинский солдат подчеркнул, что сегодня поддержка Украины должна быть в приоритете всех стран, ведь для обеспечения мировой безопасности важно остановить эту варварскую машину, которой сегодня является Россия.

“Для меня это продолжение грузинской войны. Просто масштаб войны здесь гораздо больше и продолжительнее, чем было в Грузии. С 1990-х годов мы сражаемся в Грузии и продолжение выходит в Украине. Синхронность событий – это продолжение одной и той же войны”, – считает Мамука Мамулашвили.

Интервью с Мамукой Мамулашвили: что общего между войной в Грузии и событиями в Украине | Новости Украины

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