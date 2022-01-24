"Сценарий" подсмотрела на телевидении: в Житомирской области женщина, угрожая ударом тока, грабила магазины

Женщина вину признала и раскаялась.

В Житомирской области женщина представляясь работницей РЭСа и угрожая опасностью из-за удара электрическим током ограбила два магазина. Сценарий преступления подозреваемая подсмотрела на телевидении.

Об этом идет речь в приговоре Коростенского горрайонного суда Житомирской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, женщина в марте и мае 2021 года по одинаковой схеме в Коростене ограбила два магазина. Продавцам она представлялась работницей РЭСа и из — за угрозы удара электрическим током рекомендовала продавцам покинуть магазин. Тогда она воровала из кассы деньги.

В одном магазине подозреваемая украла 2300 грн, в другом – 40 тыс. грн.

На суде подозреваемая вина признала и рассказала, что сценарий преступления она подсмотрела на телевидении. Она просила ее строго не наказывать.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст.185 УК Украины и приговорил к 2 годам лишения свободы. Поскольку воровку ранее признали виновной и в других преступлениях, ее приговорили к 5 годам и 2 месяцам тюрьмы. Этот приговор можно обжаловать и в апелляционном суде.

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