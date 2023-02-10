Сценарий развития войны в Украине: экс-посол США рассказал, что стало бы катастрофой для Кремля

Хербст считает, что Украине для успеха на фронте нужны американские танки, истребители F-16 и ракеты с дальностью до 300 км.

Украина бы смогла устроить успешное наступление, которое привело бы к поражению Кремля, если бы США передавали всю необходимую для этого военную технику и вооружение.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Хербст.

"Если бы мы (США – ред.) присылали в Украину всю нужную военную технику – я имею в виду танки, истребители F-16 и артиллерию с дальностью до 300 километров – думаю, что вы бы начали успешное наступление, которое бы разрушило сухопутный мост от России до Крыма. И это было бы катастрофой, поражением огромного масштаба Кремля. И такое поражение могло бы убедить Кремль вывести свои войска из Украины", – высказал мнение Хербст.

"Но без этой передовой военной техники я не исключаю такое успешное наступление для Украины, в то же время не ожидаю", – добавил он.

Напомним, накануне военный аналитик Петр Черник описал сценарий, как дальнобойные ракеты и авиация могут помочь Украине деоккупировать Крым. Он объяснил, что ракетами можно было бы уничтожить Крымский мост, а боевой авиацией – выбить российские самолеты из тамошнего воздушного пространства. Таким образом, полуостров остался бы без обеспечения и "упал бы к украинским ногам".

Заметим, по словам представителя президента в Раде Федора Вениславского, в случае самого оптимистического сценария Украина получит западные истребители во втором полугодии или в конце 2023 года.

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