Счастливая жизнь Нанука: преданный аляскинский маламут после смерти владелицы обрел новую семью

Теперь у четырехлапого – новый дом, лес для прогулок и море любви.

Счастливая жизнь Нанука: 9-летний аляскинский маламут, семью которому искала ТСН, нашел новых владельцев.

Историю о собаке, которая очень затосковала после смерти своей владелицы, журналисты рассказывали 10 дней назад. Теперь у четырехлапого – новый дом, лес для прогулок и море любви, о чем 8 ноября говорится в сюжете ТСН 19:30.

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Забрать себе собаку Снежана с мужем и двумя детьми решили, как только увидели сюжет ТСН. Женщина рассказывает, что после просмотра видеоролика сын заплакал.

"Говорит: Мам, заберем собаку? Я говорю: Заберем. Когда он (Нанук. - Ред.) приехал, вылез из машины... он такой красивый, большой, пушистый. Я не думала, что он такой большой, но ничего - мы его любим!" — делится новая владелица собаки.

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О маламуте, который загрустил после смерти хозяйки и которому ее внучка Юлия хотела найти лучшие условия жизни, наши журналисты рассказывали десять дней назад. Нанука забрали уже на второй день после сюжета, но до нашего посещения дали время обжиться на новом месте.

Ранее Нанук жил в небольшом дворе и доме в Киеве, сейчас его вывезли за 75 километров от столицы, в село Мотовиловка. Глава семьи, воевавший на Востоке страны, говорит, что всегда хотел себе именно такую собаку.

"Он как волк, – делится мужчина. – С утра провожает на работу и встречает". Его жена и дети тоже признаются, что счастливы, ведь Нанук изменил их жизнь.

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9-летний аляскинский маламут нашел новых владельцев

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