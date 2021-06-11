"Щеголяет наличием денег и связей": в Киеве на Печерске хозяйка квартиры начала самовольную пристройку террасы

Квартира расположена на шестом этаже многоэтажки, ЖЭК разрешения на пристройку не давал.

В Киеве в Печерском районе хозяйка квартиры, которую сдает в аренду, по словам соседей, начала самовольное строительство террасы на шестом этаже.

Как рассказали ТСН.ua жители дома, это многоэтажка по адресу улица Коновальца 32б. С первого по четвертый этаж там расположены офисы, а над ними на пятом этаже квартиры с закрытыми террасами, в крышах террас окна. Начиная с шестого этажа, террас нет. В таком виде дом был построен и сдан в эксплуатацию.

ЖЭК разрешения на пристройку не давал

Жители третьего подъезда этого дома говорят ТСН.ua, что владелица квартиры, где пристраивают террасу, якобы не проводила предварительное согласование ни с соседями, ни с ЖЭКом.

"Без разрешений и проекта там начали самовольное строительство террасы на шестом этаже, над окнами жителей пятого этажа. Соседи снизу и мы (соседи сверху — ред.) Несколько раз вызывали полицию, к моменту приезда строители прятались в квартире и не открывали дверь. На некоторое время строительство останавливалось, потом снова начиналось в еще более ускоренном темпе", — рассказали нам соседи.

ТСН.ua

По словам жителей дома, однажды приезжала владелица квартиры с адвокатом, после этого строительство пошло быстрее.

Соседи: Владелица квартиры нас игнорирует

Соседи говорят, что владелица здесь не проживает, квартира арендная, последний год периодически приходилось вызывать полицию, поскольку арендаторы устраивали дебош, с криками, громкой музыкой в ночное время.

"Хозяйка игнорировала любые наши замечания и ничего не делала, на жалобы соседей не реагировала, щеголяет наличием денег и связей", — жалуются соседи.

ТСН.ua

В полиции Печерского района нам подтвердили, что по указанному адресу у них зафиксировано два вызова.

"Действительно, по этому адресу были два вызова — 8 и 16 февраля. Выезжали патрульные, но ситуацию в обоих случаях удавалось уладить на месте. Это то, что у нас зарегистрировано", — сообщила ТСН.ua пресс-офицер Печерского управления полиции Киева Оксана Тищенко.

В то же время ТСН.ua неоднократно пытался связаться с хозяйкой квартиры, но на телефонные звонки та не отвечала.

Юрист: Такие дела — выигрышные, но требуют много усилий и времени

Мы обратились за комментарием к юристу Лаврентию Царуку, чтобы выяснить, что в таком случае надо делать соседям.

Царук отмечает, что только последовательная упорная работа совладельцев дома сможет привести к результату.

"К сожалению, не существует такого номера телефона, куда можно позвонить и решить эту проблему. Поэтому придется потратить много усилий и обить много порогов. Национальная полиция — это не совсем тот орган, куда нужно жаловаться", — отмечает он.

Юрист рассказал об алгоритме действий соседей, если хозяйка квартиры отказывается идти на контакт:

Нужно собирать доказательства нарушения требований градостроительного законодательства, обращаясь с жалобами в органы местного самоуправления и к экспертам по вопросам соблюдения строительных норм.

С полученными документами обращаться в суд с исками об отмене оформления сомнительных документов на надстройку и снос самостроя.

"Законодательство Украины четко устанавливает правило — любые действия относительно общей собственности многоквартирного дома (а крыша — это именно такая совместная собственность) могут происходить только с согласия большинства совладельцев дома, оформленного протоколом общего собрания. Поэтому дела эти — выигрышные, но требуют много усилий и времени. Также, не помешает жителям создать ОСМД и использовать его механизмы для дополнительной защиты своих прав", — подытожил Лаврентий Царук.

Напомним, в Киеве в жилом доме обвалился балкон, задев конструкции на еще двух этажах.

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