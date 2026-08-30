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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Считает ли церковь военных убийцами и нужно ли прощать россиян: священник откровенно ответил

Священник рассказал, считаются ли военные убийцами и как церковь объясняет боевые действия.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Георгий Коваленко

Георгий Коваленко / © ТСН

Священник Георгий Коваленко считает, что украинские защитники останавливают зло, которое начали российские оккупанты.

Об этом он рассказал в интервью журналисткам ТСН Наталье Нагорной и Нелли Ковальской.

Георгий Коваленко отметил, что военные получают сильную психологическую травму из-за войны и из-за того, что они вынуждены убивать оккупантов.

«Воин — тоже христианин, человек, который хочет наказать преступника, — тоже христианин. Я понимаю, что это желание возмездия, очень легко говорить о чём-то, если это произошло не с тобой. Простить можно того, кто просит прощения. Если человек этим ещё и хвастается, что убивает украинцев, — то его нужно остановить», — сказал он.

Он отметил: «Христос говорил: кто возьмет меч, тот от него и погибнет. То есть для того, чтобы остановить зло, нужна сила, превосходящая ту, которая развязала войну».

Подробнее смотрите в видео поссылке.

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