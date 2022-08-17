Считают украинцев "нелюдьми" и хотят убивать: как "денацификатор" Путин отправляет на войну российских нацистов

Против Украины воюют настоящие русские нацисты. Они сформировали не менее двух отдельных подразделений в составе российских войск в Украине.

Своих взглядов не скрывают, отличаются особой жестокостью по отношению к украинцам. Путинский режим, провозгласивший себя главным в мире борцом с фашизмом, не только закрывает глаза нацистов и их преступления. Они – современные русские герои.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Они объявили себя главными антифашистами в мире, пытаются навесить ярлык нацистов на украинцев. Но старательно не замечают свой собственный русский нацизм.

"Я вот приехал убивать украинцев. Это все", – говорит на видео путинский нацист.

Недавно немецкая разведка разослала по министерствам доклад, в котором утверждается: в боевых действиях в Украине принимают участие по меньшей мере две группировки неонацистов — "Русский имперский легион" и "Русич". Изложение доклада разведчиков обнародовал немецкий еженедельник Der Spiegel.

"Владимир Путин оправдывает свою агрессивную войну "денацификацией" Украины. Внутренний документ Федеральной разведывательной службы Германии BND свидетельствует, что войска Москвы поддерживаются правыми экстремистскими группировками", - говорится в сообщении издания.

Подразделения русских нацистов – кто они и как проявляют жестокость в быту

Российское имперское движение, боевым крылом которого является имперский легион, внесли в список террористических организаций США и Канада — за продвижение идеологии о превосходстве белой расы и причастности к терактам в третьих странах. Денис Гариев, глава этого легиона 24 февраля заявил, что выступает за ликвидацию Украины как таковой.

"Для нас это война не та, которую проводят Путин и Зеленский. Это религиозная война против католицизма, униатства и протестантизма", — говорит российский нацист.

После того, как его заместитель погиб под Изюмом, а он был ранен, Гариев уже больше не полагается на путинское воинство.



"Если мы победим, это — будет божье чудо", — говорит нацист.



Несмотря на все разговоры о войне с украинцами во имя православия, эти черносотенцы без проблем сосуществуют и даже воюют рядом с язычниками.

Христиан нет в группировке "Русич", основанной Алексеем Мильчаковым – садистом и живодером. До того как он принялся убивать людей, Мильчаков в соцсети шокировал соотечественников убийством щенка. Он снял это на видео и выложил в соцсети.

Теперь он коллекционирует собственные фото, где держит отрезанные части человеческого тела, и позирует рядом с мертвыми телами. На войне Мильчаков прогнозируемо оказался маньяком-садистом. Он не скрывает – убивать людей для него – настоящее удовольствие.

"Я — нацист и четко об этом говорю. Когда убиваешь человека, чувствуешь азарт. Те, кто меня осуждают, пусть идут на три буквы. Это — мой трофей и я, как охотник — сфотографировался", — говорит на одном из видео Мильчаков.



Взгляды маньяка Мильчакова полностью разделяет обычная русская женщина – его мать. В соцсетях она часто выставляет фото юных лет, где она в нацистской форме. Очевидно, из каких-то древних кинопроб. Российские власти не просто не преследуют российских нацистов. Напротив, они – герои и частые гости на центральных телеканалах. От такого антифашизма обалдел даже депутат Государственной Думы Анатолий Васерман. И написал запросы – в генпрокуратуру и следственный комитет. Мол, обратите внимание – участники группировки "Русич" убивают пленных, совершают военные преступления. В ответ ему порекомендовали не лезть в это дело и не трогать русских героев, пусть они и нацисты.

В русское войско охотно набирают добровольцев с татуировками свастики и других нацистских символов. Но это еще не самое плохое. Фактически отдельным подразделением российского Минобороны есть так называемая группа "Вагнера".

Основатель Вагнера – Дмитрий Уткин, который бывает на приемах в Кремле и имеет государственные награды. Вот только под костюмом у него – нацистский орел на груди, а на плечах – звездочки СС. Однако русский нацизм – это не только свастики и зигование. И не только маниакальная жестокость многих российских военных. А сама русская идеология, проповедуемая российскими властями и которую охотно подхватывает значительная часть общества. Они откровенно заявляют, что хотят уничтожить украинское государство и считают украинцев недолюдьми, а себя — "высшей расой".

Вот из свежего: ведущий радио "Комсомольская правда" призывает устроить расстреливать украинцев и вообще устроить на оккупированных россиянами территориях ГУЛАГ.

В России все эти проявления нацизма, вопреки логике, называются антифашизмом. А тех, кто не сошел с ума и протестует, бросают за решетку. Даже специальный закон для этого существует: до 15 лет за правду о войне в Украине. Иногда бывают случаи абсурдные даже для России. Женщину в Москве оштрафовали за плакат "Фашизм не пройдет". Это, по мнению суда, дискредитирует Вооруженные силы России.

Напомним, у села Майское Джанкойского района Крыма, где 16 августа после взрывов детонировали боеприпасы, располагался скрытый российский склад с ракетными комплексами. Эти ракетные комплексы российские военные планировали перебросить в южные, временно контролируемые РФ регионы для нанесения ракетных ударов по Украине.

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