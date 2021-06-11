"Сдали свои": ветеран АТО рассказал, как его захватили в плен боевики

Иван Деев год работал в тылу так называемой "ЛНР"

Ветеран АТО, бывший военнопленный Иван Деев рассказал, как готовился его обмен. Боец отметил, что в течение 1,5 лет ежедневно боевики подвергали его пыткам.

Об этом Деев сообщил в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Наталья Мосейчук: А вы знали, как проходят обмены? Ожидали их ребята, была ли у вас информация о том, кого готовят на обмен, или боевики к вам приходили, или согласовывались списки, как это происходило внутри?

Иван Деев: Не было списков, не было ничего. За полгода до обмена приехали ОБСЕ и сказали, что нас включили в список. Боевики говорили еще в 2017 году, что нас уже подготовили для обмена. Обмен прошел и они сказали, что нас не взяли. Потом сказали, что в 2018 году уже будет. Затем в 2019-м.

Наталья Мосейчук: Вы не знали, почему вас не взяли на обмен?

Иван Деев: Нам этого не объясняли, не говорили. Я все время сидел в одиночной камере. Там не было такого, чтобы кто-то кому-то что-то говорил.

Наталья Мосейчук: Когда вам впервые сказали, что вас готовят на обмен, пытки по отношению к вам — они продолжались?

Иван Деев: Полтора года они были, когда я сидел в подвалах МВД, бывшего СБУ. Там они каждый день были.

Наталья Мосейчук: Я расскажу, почему вы попали в плен. Вы пошли добровольцем с Майдана в АТО и в Краматорском аэропорта вы познакомились с генералом Кривоносом. По его рекомендациям вы пошли служить в Хмельницкий 8-й полк спецназа ВСУ и в 2016 году вы были прикомандированы к СБУ, в контрразведку и год работали в тылу "ЛНР". Затем в тылу вы получили задание. Расскажите, какое.

Иван Деев: Последним заданием было ликвидировать "министра народной милиции". Задача была успешной, но через 3 часа взяли моего напарника, майора, потому, что сдали с нашей стороны. Предательства у нас много. Просто позвонили и сказали, где он находится, какая квартира и все.

Каждый день были пытки - ветеран АТО о плене у боевиков

Ранее бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что на обмене пленными зарабатывают немалые деньги.

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