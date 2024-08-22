"Сдам в ТЦК!": как украинцы используют название военкоматов для безопасности и обогащения

На сайтах объявлений все больше предложений, где украинцы используют названия ТЦК по своему усмотрению.

В Украине начали активно использовать аббревиатуру ТЦК как метод влияния те люди, которые к военным и мобилизации не имеют никакого отношения.

Так, на днях одна из специалисток из Броваров Киевской области, которая делает на дому несколько видов расслабляющих массажев, в своем объявлении на сайте бесплатных предложений подчеркнула, что тех, кто будет ее домогаться во время работы, она сдаст в ТЦК.

В Броварах в Киевской области массажистка предупреждает, что в случае конфликтов сдаст клиентов в ТЦК. Скриншот.

" Фантазеров об интим услугах сдаю в ТЦК ", — отметила массажистка Ксения.

Как выяснилось, среди объявлений есть и такие, авторы которых определенным образом давят на жалость.

Так на днях житель села Травневе Жмеринского района Винницкой области опубликовал объявление о срочной продаже 28 уток. За каждую птицу она просит 120 грн. и отмечает, что готов торговаться, потому как ему пришла повестка в ТЦК.

В Винницкой области мужчина просит срочно купить у него уток, потому что нужно идти на ВЛК. Скриншот.

" Продажа срочная, потому что получил повестку ТЦК на ВЛК. Все подробности по телефону. Анатолий", — пишет автор объявления. По статистике сайта, его объявлением интересовались более 130 раз.

По-своему рекламируют свой товар те, кто сдает в аренду жилье в отдаленных от областных центров уголках.

Недавно на сайте бесплатных объявлений появилось предложение о том, что в селе Сасивка Закарпатской области в горах за 3 тыс. грн. в месяц сдается в аренду дом. Автор объявления отмечает, что "к дому не подъехать на машине, поэтому ТЦК туда не ходит". Статистика просмотров этого объявления свидетельствует о том, что ним интересовались более 1340 раз.

На Закарпатье рекламируют дом, в который якобы не приедут из ТЦК. Скриншот.

Автор еще одного объявления предлагает снять в аренду целую виллу в селе Грибовка в 40 км. от Одессы. Он отмечает, что помещение рассчитано на 10 человек, а "территория полностью закрыта, где вас не побеспокоит ТЦК".

В свою очередь, украинский военный Игорь Фльорко, ставший известным после того, как сфотографировался с чипсами на фоне стреляющего по оккупантам "Града", в начале этого года высказался по поводу тех заведений, которые не пускают к себе работников ТЦК.

В качестве примера он привел телефонный разговор с представителем известного в Украине спортклуба. Все это Игорь Фльорко опубликовал у себя на странице в соцсети.

"Звонок. Добрый день, видим, вы когда-то были у нас, хотели бы предложить вам новый абонемент, чтобы вы могли вернуться", — процитировал Флерко представителя спортклуба.

"Привет, так был когда-то. Скажите, а как у вас с ТЦК?", — спросил военный у того, кто ему звонил по телефону.

"Ну приходили раз или два, но сейчас уже все нормально, можете приходить и не переживать", — ответили Игорю Фльорко.

На что он сказал: "Жаль, возможно тогда кто-то мог прийти меня поменять, а я бы воспользовался вашим новым абонементом".

Завершился разговор такой фразой со стороны представителя спортзаведения: "Понятно, спасибо, до свидания!"

В Днепре произошел очередной инцидент с участием гражданских и ТЦК

Ранее сообщалось о том, что ТЦК будут выявлять уклонистов автоматически.

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