"Сдаст" ли Трамп Украину: Климкин указал на интересную деталь переговоров США и РФ

Дональд Трамп

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Дональд Трамп не «сдаст» Украину во время переговоров с диктатором Путиным.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту ТСН Валентине Доброте.

«У него нет шанса, извините за не телевизионную терминологию, сдать Украину, поскольку он будет выглядеть слабаком. А выглядеть слабаком — это точно не трампистская история. Он даже пошутил, что даже если он получит Москву и Питер, он будет выглядеть тем, кто не сделал лучшую сделку», — пояснил Климкин.

Украинский дипломат отметил, что переговоры Трампа и Путина будут «жесткими».

«Но тем не менее это демонстрирует, что с ним переговоры будут жесткими. То есть то, что он мог дать Путину в начале своей каденции, вряд ли, я бы сказал, в принципе не возможно сейчас. Поэтому это уже такая личная политическая понятийная история. Выйти на сегодняшнем этапе без личных потерь для себя как политика, который, как он сам написал, руководит Штатами и миром, уже невозможно», — говорит Климкин.

Напомним, по информации Белого дома, встреча Трампа с Путиным начнется в 22:00 по киевскому времени.