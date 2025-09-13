Сделает ли война украинских детей жестокими: объяснение эксперта по ментальному здоровью

Дети / © Pexels

Реклама

В условиях войны в Украине многие родители и ученые задумываются, как повлияют эти события на детей и могут ли они вырасти бездушными или даже жестокими.

Кандидат биологических наук, соучредитель инициативы «Змінотворці» и эксперт по ментальному здоровью Петр Черноморец в комментарии ТСН.ua пояснил, что вопрос добра и зла намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

По его словам, следует сразу разделять, как у человека работают моральные нужды:

Реклама

«Если с моральными потребностями все плохо, то тогда здесь вопрос не в войне, а вопрос в том, что так генетически или от рождения почему-то сложилось у конкретного человека, что у него моральные нужды не работают так, как должны работать или так, как работают в большинстве. И с этим человеком, скорее всего, никогда не получится взаимодействовать по-человечески. С ней всегда нужно быть настороже, всегда быть сильным».

Специалист объяснил, что речь идет об антисоциальном расстройстве личности, или так называемой «темной тетраде» — психопатии, нарциссизме и т.д.

«Это не вопрос воспитания, этот человек всегда будет опасен для других людей, для любой группы и для социума, в котором находится. Другое дело — это все другие люди и их моральные потребности. Это, по разным оценкам, 97-99% людей. Эти люди могут становиться злыми из-за личного травматичного опыта, на который накладываются, возможно, еще какие-то дополнительные нарративы», — объяснил эксперт.

То есть, если ребенок растет в любящей и поддерживающей семье, где ему предлагают адекватные варианты разрешения конфликтов, жестоким он не станет.

Реклама

«В принципе, по умолчанию почти любой человек хочет, чтобы все было „по-хорошему“. Даже если мы возьмем людей в тюрьме, то окажется, что подавляющее большинство из них хотят именно „по-хорошему“, но они либо не знают как сделать нормально и делают шопопало, либо имеют моральную дилемму, которую решают неморальным способом и потом страдают, или у них есть травматический опыт, из-за которого в определенных ситуациях у них просто сносит. Черноморец.

По его мнению, сама война не является фактором, который сделает большинство украинцев жестокими. Проблемы могут возникать только в случаях, когда человек пережил тяжелейший травматический опыт.

«Если мы говорим о людях, вышедших из оккупации или плена, то там эти трудности возможны, но это не о том, что люди плохие, а о том, что у них больше травматического опыта и это означает, что в каких-то социальных ситуациях они могут начинать действовать условно неадекватно», — подытожил эксперт.

Раньше мы рассказывали, почему поколения после 1939 могут не дожить до 100 лет. Читайте новое исследование.